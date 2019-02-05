Марафон писем: любая река состоит из капель

Компания Amnesty International ČR действует в рамках мероприятия «Марафон писем» (чеш. Maraton psaní dopisů).

«Марафон писем – международная акция Amnesty International, в рамках которой мы стараемся для избранных людей, которые сидят за решёткой или подвергаются преследованиям, провести интенсивную акцию по сбору подписей так, чтобы люди могли подписать письма с просьбой об освобождении или прекращении преследования. Те, в свою очередь, мы отправляем руководству тюрьмы или в соответствующие инстанции», - объясняет сотрудник Amnesty International Мартин Балцар.

Более того, каждый может организовать такой марафон самостоятельно у себя на работе или в учебном заведении – инициатива только приветствуется. Сбор писем и подписей ведётся с начала сентября и заканчивается 10 декабря, в День прав человека. Поскольку акция носит массовый характер, представителям власти не удаётся её просто так проигнорировать.

Борьба при жизни и после смерти

Благодаря этим усилиям удалось, например, освободить из заточения одну из самых известных блогеров во Вьетнаме Ме Нам. Она была осуждена на 10 лет тюрьмы за свою активность в соцсетях – публикацию громких статей, а также призывы к борьбе с жестокостью полиции и к защите окружающей среды. В числе обвинений значилось её участие в акциях протеста и подготовка документа, изобличающего целый ряд смертей во вьетнамских тюрьмах.

Благодаря усилиям участников акции «Марафон писем» блогер была освобождена и получила политическое убежище в США вместе с двумя детьми и матерью. В случае бразильской активистки, социолога Мариэль Франку, борьба за справедливость ещё ведётся – но уже посмертно.

«Немного нетрадиционный случай – Мариэль Франку, представительницы в Бразилии, которая была убита за свою про-демократическую активность. Это убийство так и не было расследовано. Случай этот особый потому, что мы обычно организовываем кампании в поддержку живых людей, которые, например, находятся в заключении, но тут мы приняли решение поддержать её семью. В настоящий момент мы стараемся повлиять на бразильское правительство, чтобы оно начало расследование её гибели», - говорит Мартин Балцар.

Убийство Мариэль произошло 14 марта 2018 года, причём за несколько дней до этого она открыто раскритиковала действия военной полиции в бедном районе Акари. В очередной раз стало ясно: в Бразилии не принято, чтобы молодые чернокожие женщины, феминистки, представители бедных слоёв общества или люди нетрадиционной сексуальной ориентации оказывали влияние на политическую ситуацию в стране. За два года до гибели Марион была назначена членом муниципального совета Рио-де-Жанейро. Она родилась и выросла в одной из самых крупных трущоб Рио, в фавеле Маре, но несмотря на это получила среднее образование, а затем и степень магистра. С юного возраста она активно боролась за права женщин и представителей сексуальных меньшинств, а также за повышение качества образования.

Каждая подпись – в счёт

В 2017 году в Чешской Республике было зарегистрировано 16 019 написанных от руки или подписанных писем, которые были посланы в инстанции или пострадавшим людям и их близким. Ещё 20 579 пичем было подписано в онлайн-формате. Всего в стране состоялось около 290 «марафонов писем», сообщает статистика Amnesty International.

В 2018 году в рамках марафона из Чехии было отправлено примерно 17 тысяч вручную написанных писем из 400 населённых пунктов. Неравнодушные граждане помогли, по словам Мартина Балцара, обратить внимание на случаи нарушения прав человека в Иране, на Украине, в Бразилии.

Мотивация для участия в подобном мероприятии у всех разная – об этом свидетельствуют отзывы организаторов «марафонов писем» на сайте Amnesty International. Студенты, не располагающие большими финансовыми средствами, рассматривают это как отличную возможность оказать помощь бесплатно. Те, кто вращается в политических кругах, осознают, что за каждым актом бесправия всегда стоят конкретные люди, а значит, вовремя прозвучавший голос любого сознательного человека может повлиять на ситуацию. Есть и те, кто уверен: лучше потратить время, которым мы часто распоряжаемся безрассудно, на действительно благое дело. И, наконец, те, кто просто считает своим долгом помочь слабым и беззащитным.

Более подробную информацию о том, кому прямо сейчас необходима помощь, можно найти на сайте maraton.amnesty.cz.