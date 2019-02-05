Марафон писем: любая река состоит из капель

Написать письмо и поддержать, таким образом, тех, кого несправедливо осудили или подвергают травле и преследованиям. В этом заключается смысл проекта «Марафон писем» организации Amnesty International.
Компания Amnesty International ČR действует в рамках мероприятия «Марафон писем» (чеш. Maraton psaní dopisů).
«Марафон писем – международная акция Amnesty International, в рамках которой мы стараемся для избранных людей, которые сидят за решёткой или подвергаются преследованиям, провести интенсивную акцию по сбору подписей так, чтобы люди могли подписать письма с просьбой об освобождении или прекращении преследования. Те, в свою очередь, мы отправляем руководству тюрьмы или в соответствующие инстанции», - объясняет сотрудник Amnesty International Мартин Балцар.
Более того, каждый может организовать такой марафон самостоятельно у себя на работе или в учебном заведении – инициатива только приветствуется. Сбор писем и подписей ведётся с начала сентября и заканчивается 10 декабря, в День прав человека. Поскольку акция носит массовый характер, представителям власти не удаётся её просто так проигнорировать.
Благодаря этим усилиям удалось, например, освободить из заточения одну из самых известных блогеров во Вьетнаме Ме Нам. Она была осуждена на 10 лет тюрьмы за свою активность в соцсетях – публикацию громких статей, а также призывы к борьбе с жестокостью полиции и к защите окружающей среды. В числе обвинений значилось её участие в акциях протеста и подготовка документа, изобличающего целый ряд смертей во вьетнамских тюрьмах.
Благодаря усилиям участников акции «Марафон писем» блогер была освобождена и получила политическое убежище в США вместе с двумя детьми и матерью. В случае бразильской активистки, социолога Мариэль Франку, борьба за справедливость ещё ведётся – но уже посмертно.
«Немного нетрадиционный случай – Мариэль Франку, представительницы в Бразилии, которая была убита за свою про-демократическую активность. Это убийство так и не было расследовано. Случай этот особый потому, что мы обычно организовываем кампании в поддержку живых людей, которые, например, находятся в заключении, но тут мы приняли решение поддержать её семью. В настоящий момент мы стараемся повлиять на бразильское правительство, чтобы оно начало расследование её гибели», - говорит Мартин Балцар.
Убийство Мариэль произошло 14 марта 2018 года, причём за несколько дней до этого она открыто раскритиковала действия военной полиции в бедном районе Акари. В очередной раз стало ясно: в Бразилии не принято, чтобы молодые чернокожие женщины, феминистки, представители бедных слоёв общества или люди нетрадиционной сексуальной ориентации оказывали влияние на политическую ситуацию в стране. За два года до гибели Марион была назначена членом муниципального совета Рио-де-Жанейро. Она родилась и выросла в одной из самых крупных трущоб Рио, в фавеле Маре, но несмотря на это получила среднее образование, а затем и степень магистра. С юного возраста она активно боролась за права женщин и представителей сексуальных меньшинств, а также за повышение качества образования.
В 2017 году в Чешской Республике было зарегистрировано 16 019 написанных от руки или подписанных писем, которые были посланы в инстанции или пострадавшим людям и их близким. Ещё 20 579 пичем было подписано в онлайн-формате. Всего в стране состоялось около 290 «марафонов писем», сообщает статистика Amnesty International.
В 2018 году в рамках марафона из Чехии было отправлено примерно 17 тысяч вручную написанных писем из 400 населённых пунктов. Неравнодушные граждане помогли, по словам Мартина Балцара, обратить внимание на случаи нарушения прав человека в Иране, на Украине, в Бразилии.
Мотивация для участия в подобном мероприятии у всех разная – об этом свидетельствуют отзывы организаторов «марафонов писем» на сайте Amnesty International. Студенты, не располагающие большими финансовыми средствами, рассматривают это как отличную возможность оказать помощь бесплатно. Те, кто вращается в политических кругах, осознают, что за каждым актом бесправия всегда стоят конкретные люди, а значит, вовремя прозвучавший голос любого сознательного человека может повлиять на ситуацию. Есть и те, кто уверен: лучше потратить время, которым мы часто распоряжаемся безрассудно, на действительно благое дело. И, наконец, те, кто просто считает своим долгом помочь слабым и беззащитным.
Более подробную информацию о том, кому прямо сейчас необходима помощь, можно найти на сайте maraton.amnesty.cz.