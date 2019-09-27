Манускрипты эпохи Вацлава IV из сокровищницы Национальной библиотеки

Изящные миниатюры, вычурные инициалы, орнаментальные бордюры обрамляют рукописный текст. А мог ли король Вацлав хранить в своей богатой библиотеке хотя бы одну печатную книгу? Нет, в Европе у него такой возможности не было – когда в 1419 году монарх скончался, изобретателю книгопечатания Иоганну Гутенбергу исполнилось всего девятнадцать лет.

Так что в Зеркальной часовне пражского Клементинума экспонируются исключительно рукописи – как часть более крупной выставки под названием «Ad mandatum domini Regis: Из королевской канцелярии и библиотеки Вацлава IV». Национальная библиотека предоставляет уникальную возможность воочию увидеть манускрипты, которые простой смертный обычно может разглядывать только на экране компьютера.

Среди экспонатов – трактат о земледелии болонского сенатора Петра Кресценция, молитвенник одной из монахинь бенедиктинского монастыря св. Георгия в Пражском Граде. О том, как составлялась экспозиция, рассказывает генеральный директор Национальной библиотеки Мартин Коцанда: «Мы постарались подобрать шесть рукописей, имеющих отношение к королю Вацлаву IV – с одной стороны, это книги периода его правления, а с другой, мы отбирали тех создателей рукописей, которые были как-либо связаны с Вацлавом, работали для него. Все экспонаты взяты из фондов Национальной библиотеки. Они хранятся там с конца XVIII века, попав туда из книжного собрания ордена иезуитов и из закрывавшихся тогда монастырей».

Королевские и царские библиотеки – отдельная интересная глава истории мировой культуры. До сих пор энтузиасты ищут в московских подвалах таинственную Либерею – легендарную библиотеку Ивана Грозного. А какой оказалась судьба книжного собрания Вацлава IV?

«Известно, что библиотека Вацлава IV принадлежала к числу самых интересных и крупных собраний своей эпохи. К сожалению, после смерти короля большая ее часть была разворована и распродана, и от этих книг до наших дней мало что дошло, а из сохранившихся рукописей большинство находится за границами Чехии, например, в Национальной библиотеке Австрии», – рассказывает Мартин Коцанда.

В интервью «Чешскому Радио» директор сообщил, что чешская сторона ведет переговоры с Веной и другими национальными библиотеками о проведении выставки всех существующих в наше время книг из библиотеки чешского короля. «Обеспечить сохранность столь ценных рукописей – задача не из легких, так что для экспонирования этих рукописей мы используем витрины такого класса, которые можно приравнять к «мерседесам» или «роллс-ройсам», – они уникальны как с точки зрения кондиционирования, так и с точки зрения надежности», – поясняет генеральный директор.

Король, любивший книги и вино

Выставка рукописей эпохи Вацлава IV открыта 27 и 28 сентября 2019 года в Зеркальной часовне Zrcadlová kaple Национальной библиотеки (Klementinum), с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

Кем был венценосный владелец библиотеки? Фигуру Вацлава, сына короля Карла IV и Анны Свидницкой, историки характеризуют как весьма противоречивую – он был склонен и к миролюбию, и к резким непредсказуемым порывам, его называют как мудрым и терпимым, так и ленивым и непоследовательным. Он любил охоту, свои замки, произведения искусства. Предпоследний монарх из династии Люксембургов славился как интересный собеседник, знавший несколько языков, и большой книгочей. Другой стороной его натуры были агрессия и алкоголизм. К самой темной странице его правления относится расправа со священником Яном Непомуцким, принявшим мученическую смерть.

Одновременно годы правления Вацлава IV стали эпохой расцвета и свободы культуры – живописи, скульптуры, литературы и архитектуры. В эту эпоху были завершены многие знаменитые постройки Праги – храм Девы Марии Снежной, собор св. Иакова, Карлов мост. Был закончен перевод Библии на чешский язык, которая в западнохристианском была к этому моменту переведена только на французский и итальянский.

На чешском троне Вацлав провел 41 год и скончался 16 августа 1419 года в возрасте 58 лет, вскоре после Первой Пражской дефенестрации, когда в Чехии начал разгораться огонь гуситских войн. Тело короля было погребено в монастыре Збраслава под Прагой, который был вскоре сожжен гуситами, а королевские останки подверглись осквернению. Лишь в 1424 году Вацлав упокоился в усыпальнице чешских королей в соборе св. Вита. В 1973 году антрополог Эммануэл Влчек провел исследование останков короля и установил, что его рост составлял 173 см, и на момент смерти это был тучный человек, чье здоровье было подорвано неумеренным потреблением спиртных напитков.

«Одни называли его подлым пьянчугой, впадавшим в беспричинную ярость, но звучали и другие голоса – тех, кто видел в нем разумного человека, способного прекрасно рассуждать, и мученика, пострадавшего от ненависти злых людей», – писал о Вацлаве IV знаменитый чешский историк Франтишек Палацкий.