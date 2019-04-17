Малой планете присвоено имя чешского популяризатора космонавтики

Павел Тоуфар, ушедший в прошлом году из жизни в возрасте 70 лет, был писателем, «производящим», в первую очередь, литературу фактов, а также активным участником космических экспериментов по изучению влияния социальной изоляции на человека.

Всемирно известный чешский популяризатор космонавтики и публицист скончался после тяжелой и продолжительной болезни 27 сентября 2018 года. Он удостоился премии имени Эгона Эрвина Киша за книгу «Смерть, скрывающаяся среди звезд» (Smrt číhá mezi hvězdami). Оставил после себя сотни статей и очерков, посвященных, помимо прочего, американской космической программе «Аполлон» и полету «Аполлона-11» на Луну. Oказывал деятельную поддержку чешским ученым – участникам международного эксперимента «Марс-500», нацеленного на подготовку экипажа к полету на эту красную планету.

Как рассказал председатель чешского общества Kosmo Klub Михал Вацлавик, идею назвать новое небесное тело, безумно далекий кусок камня и льда, именем Тоуфара выдвинули его друзья и коллеги в знак признания его больших заслуг в пропаганде достижений космонавтики. Поэтому Kosmo Klub обратился с просьбой о рассмотрении предложения в Астрономический институт Академии наук Чешской Республики и вскоре получил положительный ответ на свой запрос от астронома Петра Правеца. Малая планета с предварительным обозначением (59470) 1999 HM, oбнаруженная 17 апреля 1999 года этим астрофизиком в ходе наблюдений в обсерватории в Ондржейове, была официально названа именем Тоуфара с 6 апреля 2019 года.

«Я был 9-летним мальчиком, читал фантастику о полетах в космос. Когда по радио передали новость о запуске «Спутника», то, помню, что я его в тот же день нарисовал. Возможно, именно «Спутник» послужил толчком к тому, чем я сейчас и занимаюсь», – рассказал в интервью «Чешскому Радио» специалист по космонавтике, занимавший должность гланого редактора журнала Signál, Павел Тоуфар.

Он комментировал многие значительные события в области космонавтики. В том числе восьмидневный полет на орбитальную станцию «Салют-6» первого чешского космонавта Владимира Ремека с 2 марта по 10 марта 1978 года.

«Ярузельский давил на Брежнева - поляки хотели обогнать Чехословакию»

Владимир Ремек, не являясь ни гражданином США, ни СССР, стал первым космонавтом в мире от третьей страны. На орбиту вместе с советским космонавтом Алексеем Губаревым его доставил корабль «Союз-28». В это время на станции работали Георгий Гречко и Юрий Романенко. Полякам очень хотелось обойти Чехословакию в этом направлении, вспоминал П. Тоуфар, объясняя причинно-следственные связи, касающиеся выбора советских партнеров.

«В то время генерал и министр национальной обороны ПНР Войцех Ярузельский, военный диктатор, оказывал на Леонида Брежнева очень большое давление в стремлении добиться, чтобы Польша оказалась первой. Он аргументировал тем, что «у Польши большая армия, и она активно сотрудничает с СССР». Однако Брежнев отмечал, что не очень-то ладит с поляками. Выбрать кого-нибудь из ГДР тоже не представлялось возможным. Немцы в глазах общественности ведь были народом побежденных (после Второй мировой войны – прим.ред.). Те, кто были посвящены в обстоятельства относительно выбора космонавта для миссии «Салют-6», включая политиков, сошлись во мнении – выбор в пользу чехословака был сделан по той причине, чтобы, не принося извинений, отбояриться от вторжения в Чехословакию в августе 1968 года. Однако официального подтверждения этому факту не существует»,

– рассказал автор десятков научно-популярных работ Павел Тоуфар несколько лет до своей смерти в интервью «Чешскому Радио», сохранившемся в архиве.

Торжественная церемония вручения семье Тоуфара свидетельства о названии малой планеты его именем состоится в среду в Планетарии Праги на мероприятии Kosmoschůzka (Космособрание), уже ставшим традиционным.