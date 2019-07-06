Магистр Ян Гус, Вифлеемская часовня и христианские ценности

С именем Яна Гуса в Чехии связано немало мест: его родной городок Гусинец, замок Кози Градек, где он некоторое время жил, Карлов университет, в котором он был ректором и, конечно же, Вифлеемская часовня (Betlémská kaple), где он проповедовал.

В 1391 году на участке, принадлежавшем пражскому купцу Яну Кржижу, было начато строительство часовни, архитектурно строгой и подчеркнуто простой. В закладной грамоте было сказано, что проповеди здесь должны читаться на чешском языке. Здание было задумано именно как часовня, а не как приходской храм: оно не имело пресвитерия и не могло служить для евхаристии, и тем не менее здесь иногда собиралось до 3000 молящихся. А после того, как с 1402 года в Вифлеемской часовне стал проповедовать Ян Гус, сюда стали стекаться верующие из разных концов страны. Послушать пламенные проповеди Яна Гуса приходила и королева София, жена Вацлава IV.

У истоков гуситства

Эта часовня, ставшая колыбелью чешской реформации, является местом проведения поминальной службы по Яну Гусу. Подробнее рассказал патриарх Чехословацкой гуситской церкви Томаш Бутта:

— Традиция почитания памяти Яна Гуса уходит корнями далеко в прошлое, его начали почитать еще в Средневековье: с 1416 года проводились поминальные службы, Ян Гус и Иероним Пражский были причислены к лику мучеников. Чехословацкая гуситская церковь продолжает эту традицию. В 1920 году, в год основания нашей Церкви, нами была проведена первая поминальная месса на Староместской площади в Праге, в ней приняло участие множество людей. Яна Гуса вспоминают и в других городах Чехии, среди которых и Гусинец, и Кози Градек, но в первую очередь, конечно, в Праге.

Вифлеемская часовня была тесно связана с Карловым университетом, ректором которого был в те годы Ян Гус. Он проповедовал здесь до 1412 года, когда был вынужден покинуть Прагу.

А евхаристия в этой часовне все же была проведена, но произошло это уже тогда, когда Гус находился в заключении в Констанце, причем причащали прихожан хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христову — то есть именно так, как считал правильным Ян Гус, а не как предписывали догматы католичества.

Восстановление часовни, восстановление месс

На протяжении последующих веков часовня не раз меняла свое предназначение, постепенно ветшала, пока не исчезла практически полностью. Проведенные в 1919 году археологические исследования показали, что, к счастью, основы здания и первоначальная кладка сохранились. Было принято решение о восстановлении часовни, но это произошло уже в 1950–1952 гг. Вскоре здесб стали проводиться поминальные службы по Яну Гусу:

— Вифлеемская часовня стала местом поминовения Яна Гуса практически сразу после реконструкции, с 1968 года – это был первый год, когда там можно было провести службу. С тех пор поминальные мессы проходят здесь каждый год. Исключение было в 90-х годах, когда проходил ремонт часовни, тогда мы служили мессу на Староместской площади у памятника Яну Гусу. Так что мы действительно стараемся соблюдать эту традицию.

Как известно, Чехия является одной из наиболее атеистических стран Европы, большую часть времени костелы пустуют, а службы проводятся не чаще нескольких раз в неделю. Однако, по словам патриарха Томаша Бутты, в поминальной мессе по Яну Гусу в Вифлеемской часовне участвует много людей. Кто же приходит на богослужение: прихожане Чехословацкой гуситской церкви, приверженцы других христианских конфессий или случайные туристы?

— Обычно на службу собираются верующие нашей церкви со всей Чехии, однако бывают и прихожане других церквей. Часто приходят и те, кому интересна судьба Яна Гуса, его наследие и история чешских земель в целом, так что наше богослужение имеет и важное общественное значение. В общем, участники самые разные. И воспринимают они магистра Яна Гуса по-разному. Отношение к нему различается и в отдельных христианских конфессиях — от еретика до святого. Зато в общественном сознании он воспринимается почти исключительно в позитивном ключе: как национальный просветитель, революционер, герой. Существуют разные взгляды и толкования его жизни и деятельности. В нашей церкви мы рассматриваем Яна Гуса как религиозного подвижника, развивавшего христианство, и в этом ключе мы стараемся и сегодня проповедовать и толковать его идеи и его завет – библейский, христианский.

Ян Гус как символ веры, образования и реформаторства

Важно отметить, что Вифлеемская часовня, в которой проповедовал ректор Карлова университета Ян Гус, и сегодня не утратила связи с академической жизнью страны: здесь проходят не только службы Чехословацкой гуситской церкви, но и торжественные мероприятия Чешского технического университета ČVUT. Патриарх Томаш Бутта отметил, что за последние годы отношение общества к истории и религии начинает меняться:

— В обществе проходят достаточно серьезные перемены, ведутся дискуссии и беседы на тему исторического прошлого, о наших религиозных корнях и основах веры. Люди осознают, что христианство было и остается одним из краеугольных камней нашей культуры и цивилизации. Так что образ Яна Гуса и память о нем важны не только для Чехии: он был как национальным героем, так и символом христианства в целом, потому что отстаивал простые человеческие ценности и аутентичную христианскую веру.