Мадлен Олбрайт: «Я потрясена политикой стран Восточной Европы»

Открытие бюста состоялось в рамках ежегодного симпозиума World Leaders Forum. Главными поводами установки бюста стал День Чешской государственности (28 сентября) и приближающееся столетие возникновения независимой Чехословацкой Республики (28 октября).

Бюст Вацлава Гавела находится в ротонде Колумбийского университета наряду с изображениями других видных деятелей политики, науки и культуры. На протяжении существования университета его студентами и преподавателями были многие выдающиеся личности. Здесь также училась и сама Мадлен Олбрайт: в 1975 году она закончила здесь аспирантуру, защитив докторскую диссертацию, посвященную Пражской весне. Сразу после окончания университета Мадлен Олбрайт начала активно заниматься политикой, и в 1997 году она стала первой женщиной, занявшей должность государственного секретаря США, а с 1993 по 1997 год была представителем США при ООН. Именно в те годы наблюдался политический подъем Организации объединенных наций, куда хотели вступить ряд стран. Сейчас мы можем наблюдать обратную ситуацию – США активно снижает дотации ООН, а некоторые страны ЕС пересматривают свое решение о сотрудничестве с Организацией объединенный наций.

Чем объясняет Мадлен Олбрайт столь резко изменившиеся настроения в политике и обществе?

— Знаете, я очень много думала на эту тему. Мне кажется, что ряд стран Центральной и Восточной Европе начинают разочаровываться в Брюсселе, в этих государствах растет чувство, что Западная Европа не воспринемает их всерьез и смотрит на них сверху вниз. А в 1991 году они просто хотели стать частью Западного мира, потому как на протяжении многих лет они были оторваны от Западной культуры. Кроме того, существует ряд политиков, которые пользуются неблагоприятной ситуацией в ЕС и за счет этого усугубляют восприятие политической ситуации в собственной стране – своеобразные «Орбаны» нашего мира. Они выставляют ситуацию в таком свете, будто установленные Европейским союзом правила нарушают суверенитет отдельных стран, что эти правила – причуда бюрократов и политиков Брюсселя, живущих в своем собственном мирке, а их законы не отражают потребности отдельных стран.

Одной из главных политических проблем, разделяющих Евросоюз на два непримиримых лагеря – это вопрос принятия политических мигрантов. В свое время Мадлен Олбрайт со своей семьей также была вынуждена покинуть Европу (из-за Второй Мировой войны) и эмигрировать сначала в Великобританию, а затем в США.

Как она сама воспринимает ситуацию с мигрантами в Европе и нежеланием некоторых стран (в том числе Чехии) принимать беженцев?

— Если честно, я потрясена. Я, сама являюсь беженцем и я назвала бы себя благодарным беженцем. Поэтому я ошеломлена - и это единственное слово, которое я могу подобрать, - поведением стран Центральной и Восточной Европы, чье нынешнее благополучие во многом является результатом доброй воли стран Западной Европы (в первую очередь Германии). Тогда именно Германия поддержала развитие этих стран. Как ни странно, свою роль здесь также имела внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах, а именно антимиграционная политика Дональда Трампа. Он играет на человеческих слабостях, укрепляет стереотипы: в его подаче мусульмане это мигранты-захватчики, мексиканцы – торговцы наркотиками. Укрепляя эти стереотипы он заручается поддержкой народа по ограничению миграции в США. Именно из-за политики Трампа представителям США в ООН очень сложно убедить европейские страны в необходимости принимать мигрантов. Так что в данном направлении политическая ситуация в мире крайне непростая, я бы даже сказала – негативная. И это меня потрясает.

В мае 2018 года Мадлен Олбрайт выпустила свою шестую по счету книгу под названием «Фашизм: Предупреждение», где описала симптомы фашизма в наши дни и роль СМИ в возведении дикататоров к власти. В своей книге она также много рассуждает о президентах Дональде Трампе и Владимире Путине. Каково по ее мнению могло бы быть решение столь напряженной ситуации между Россией и США?

— Я считаю, что гораздо важнее рассказывать людям о политике и целях Путина, о том, что происходит в мире – и это будет гораздо действеннее любых санкций. Я считаю огромной ошибкой то, что президент Соединенных Штатов позволяет себе говорить о поддельных и фальсифицированных новостях – точно также, как это делает Путин. И уж тем более называть прессу «врагом народа», ведь это же определение, которое использовал Сталин. В то же время в своей книге я подчеркиваю, что Дональд Трамп – самый недемократический президент в современной американской истории. Отличительной чертой его политики является неуважение к верховенству закона, мне кажется, он считает, что что он выше закона. Отсюда и концепция, что пресса – враг народа и отсутствие уважения к судебной власти. Кроме того, в случае неудачи он всегда ищет виноватых, себя же он никогда не назовет виновным. Я считаю, что нам необходимо рассказывать людям о реальных событиях как в США, так и во всем мире, объясняя также то, как работает дезинформация, и чем она опасна. Российская Федерация систематически старается подорвать демократию в Европе и, конечно, также в Соединенных Штатах, а затем разделить всех потенциальных союзников. Поэтому я считаю, что цели Владимира Путина – антиамериканизм и разделение людей в Центральной и Восточной Европе.

В своей книге «Фашизм: предупреждение» Мадлен Олбрайт подчеркнула, что по ее мнению Путин «получает удовольствие от раскола между США и Европой». Главное оружие Европы – в ее единстве и, по мнению Мадлен Олбрайт, со стороны США было бы огромное ошибкой портить столь долгие и плодотворные отношения.