Мадлен Олбрайт: Русские хотят убрать нас из Европы

В интервью «Чешскому Радио» Мадлен Олбрайт дала оценку сегодняшней роли НАТО в изменившемся за два десятилетия лет мире. «Мы вдруг оказались там, где были раньше, когда люди боятся того, что делают русские, – не с помощью армии, а путем создания кибернетических и информационных угроз. И это – внутри стран НАТО. Так что мы спрашиваем себя: "Что это?" Так что НАТО необходимо знать, как действовать в современных условиях», – уверена американский политик, которая считает, что Россия пытается вытеснить США из Европы и распространить здесь собственное влияние. «В администрации Клинтона мы хотели быть друзьями новым странам, быть демократичными, работать вместе. Меня беспокоит, что русские хотят убрать нас из Европы, чтобы у нас не было здесь партнеров».

Мадлен Олбрайт также подчеркнула, что гораздо важнее 2% ВВП, которые каждая из стран, согласно уставу НАТО, должна выделять в военный бюджет, и что является предметом критики со стороны США, чтобы «100% выделялось на демократию». Сейчас много говорят о словах президента Трампа, что США могут вообще выйти из НАТО. Мог бы Альянс существовать без Соединенных Штатов? «Думаю, важно, чтобы президент Трамп понимал, что такое НАТО, и почему оно существует как самый сильный военный блок. 2% ВВП на оборону – это не какая-то коробка в Брюсселе, куда складывают деньги. Думаю, и в Америке много людей, которые понимают, что мы должны остаться в НАТО, что это – очень важный блок», – подчеркивает Олбрайт.

Бывший госсекретарь прокомментировала встречу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа 7 марта 2019 года. «Важно, что они обсуждали вопрос поставок газа, потому что Америка не слишком довольна тем, что происходит с «Северным потоком», и почему европейцы рассчитывают на поставки российского газа. Эта тема часто обсуждается, и я полагаю, что важно говорить об этом с людьми, которые в этом разбираются, могут рассказать о настроениях людей. Так что я думаю, это была встреча, на которой премьер и президент обсуждали темы, важные для обеих стран».

Гавела, Клинтона и Олбрайт связывала дружба

Олбрайт считает, что чехи были очень рады этой встрече, состоявшейся после восьмилетней паузы. В период вступления страны в НАТО связи между странами и президентами – Вацлавом Гавелом и Биллом Клинтоном были гораздо теснее, в том числе и благодаря личной симпатии двух политиков по отношению друг к другу. «Мы все были хорошие друзья», – вспоминает те годы Мадлен Олбрайт. Также считает, что в современной Чехии забывают о духовном наследии первого демократического президента страны Вацлава Гавела. «В конце "холодной войны" люди здесь хотели быть европейцами, хотели знать о происходящем в Брюсселе, как работает Евросоюз, и я не знаю, почему сейчас все несколько поменялось…»

Следует напомнить, что 81-летняя Мадлен Олбрайт родилась в 1937 году в пражском районе Смихов, в семье чехословацкого дипломата еврейского происхождения Йозефа Корбела, который в 1939 году вывез семью в Великобританию. Хотя Мадлен в получила католическое воспитание, расовые чистки они вряд ли бы пережили – родственники Мадлен погибли при Холокосте.

В конце прошлого года по-чешски вышла ее новая книга «Фашизм: предупреждение», в которой автор размышляет о сегодняшних проявлениях этой идеологии. «Я наблюдаю за тем, что происходит буквально везде – общество в разных странах разделено... Поэтому мне казалось важным посмотреть на фашизм с исторической точки зрения и на то, что происходит сегодня в разных странах. Например, меня очень беспокоит то, что делается в Венгрии, которая является членом НАТО. То, что происходит в Турции, в Венесуэле. Как политолог я считаю важным об этом говорить и предупреждать об этом. У нас за плечами – история, мы это видели, это и моя собственная жизнь. Я родилась здесь, и скоро исполнится 80 лет с того момента, когда фашисты пришли в Прагу. Думаю, люди должны понимать историю, понимать взаимосвязь явлений и событий».

После Второй мировой войны семья Корбел вернулась в Чехословакию, однако в 1948, с приходом к власти коммунистов, последовала новая эмиграция – в США. В Колумбийском университете Мадлен как будущий политолог специализировалась на «русском направлении», вышла замуж за чикагского журналиста Джозефа Олбрайта, сделала блестящую политическую карьеру, став первой женщиной в истории Соединенных Штатов, занявшей пост государственного секретаря, являлась послом США при ООН.

Хотя Мадлен Олбрайт стала одним из наиболее влиятельных заокеанских политиков, о своей родине она не забывала – сохранила прекрасный чешский язык, поддерживала процессы демократизации в Восточной Европе, «бархатную» революцию в Чехословакии, вступление Чехии в НАТО. Одновременно Мадлен Олбрайт известна как политик, выступавший за бомбардировки Югославии.