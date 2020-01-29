Лжеобвинения священника Тоуфара развязали властям руки для массовых репрессий

Незадолго до этого, 11 декабря 1949 года, во время проповеди Тоуфара в храме Успения Пресвятой Девы Марии в движение пришло полуметровое алтарное распятие. Знамение засвидетельствовали девятнадцать верующих, пораженных увиденным. Объяснения этому не было найдено до сих пор. Ответа на этот вопрос не нашли и специалисты Управления документации и исследований преступлений коммунистического режима, которые после 1989 г. долгое время анализировали обстоятельства «странного» дела.

– В разгар сталинизма в ЧССР Тоуфара обвинили в том, что он «подстроил чудо». Однако на момент задержания оснований для ареста служителя церкви не было?

– Да, и ряд чешских историков и публицистов говорят в связи с этим не о задержании, а о похищении священника, которого втайне увезли из местечка. Как напоминает Иржи Оулицкий, сохранились показания одного из сотрудников госбезопасности – Йозефа Чеха, принимавшего участие в этой операции. В ходе самого первого, по всей видимости, расследования причин смерти Тоуфара, которое началось летом 1968 года, Чех сообщил:

«Если смотреть сегодняшними глазами, то правда такова – арест Тоуфара был незаконным. Во время ареста не существовало совершенно никаких доказательств о его преступной деятельности, с прокурором дело никто не обсуждал, однако в те времена это было обычной практикой».

– Что известно об аресте священника, имевшего место 28 января 1950 года?

– Сотрудники госбезопасности хотели задержать Тоуфара минимум дважды еще раньше. Однако после того, как молва о чуде в храме разнеслась по Чехословакии, в Чигошть устремилось множество людей, не только паломников и оцерковленных, но и просто любопытствующих. Поэтому гэбэшники опасались, что публичный арест вызовет нежелательные осложнения и люди заступятся за всеми любимого в деревне священника.

Местные знали, что на Тоуфара можно положиться: он слыл отзывчивым человеком, внимательным к нуждам и потребностям прихожан и других жителей. Чигошть находится в семи км от г. Ледеч–над–Сазавой, где он инициировал основание гимназии, а также помогал крестьянам и студентам. Благодаря его стараниям в Чигоште открыли филиал почты и кабинет стоматолога. Священник принимал деятельное участие и в обустройстве территории костела.

Несколько гэбистов, а их прибыла в Чигошть целая команда, назвались журналистами и прервали разговор священника с приехавшими в деревню паломниками, с которыми он беседовал в приходе. Отвлекая внимание гостей, его попросили пройти в храм, чтобы посмотреть на распятие. После этого они вышли с Тоуфаром в сад, но вернуться в дом, чтобы оставить там ключи от храма и попрощаться, ему не разрешили. Его практически похитили, как рассказала и одна из родственниц священника, находившаяся в доме рядом с церковью.

«Он оказался бы на «мушке» госбезопасности и без чуда»

По мнению биографа Йозефа Тоуфара Милоша Долежала, священник оказался бы на «мушке» госбезопасности и без события с алтарным распятием, так как стал для многих молодых людей чересчур вдохновляющей фигурой. Коммунисты воспользовались необъяснимыми обстоятельствами чуда, пришедшего как нельзя кстати, для распространения версии «истории под режиссурой Ватикана, нацеленной на оглупление народа». Тоуфар должен был стать главным действующим лицом сфабрикованного политического процесса. Лжеобвинения Тоуфара развязали властям руки для массовых репрессий в отношении всей церкви, в том числе монашеских орденов. Чтобы добиться от Тоуфара признаний, его пытали, помимо прочего, электрическим шоком.

– Небезызвестно, что следователям долго, без малого месяц, не удавалось сломить волю этого мужественного человека. Он не подписывал признательные показания, хотя они изощрялись на нескольких фронтах…

– Да, Тоуфар был арестован 28 января, а 20 февраля следователь Ладислав Маха, карьерист и фанатик с садистскими наклонностями, рапортует начальству в Праге о том, что «расследование не продвигается так быстро, как изначально себе представляли сотрудники, так как Т. (Тоуфар) ведет себя упрямо». Техники из отдела госбезопасности между этим дважды наведалисл в Чигошть, пытаясь подтвердить «факт подстроения священником чуда» с помощью эксперимента. Поездки оказались безрезультатными. Следователи, следуя приказу добиться любой ценой признания от Тоуфара, выдвинули версию о педофилии фигуранта «дела по Чигоштьскому чуду». Его в очередной раз подвергают пыткам, после которых он уже не может передвигаться. Историю позже стремились подать в пропагандистском духе 1950-х, сняв после смерти священника фильм Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení («Беда тому, кто поднимает волну негодования»).

Соучастник гибели священника был досрочно освобожден

– Что известно непосредственно об участии Ладислава Махи в расследовании?

– Ладислав Маха возглавлял в 1950 в МВД спецгруппу по инструктажу. В июне 1968 года был арестован и оказался в СИЗО. Однако после августовских событий его дело прикрыли. Несмотря на то, что после «бархатной» революции в 1990-е годы жили еще многие из соучастников гибели Йозефа Тоуфара, обвинительный приговор в связи с делом был вынесен лишь Махе. Изначально он получил пять лет лишения свободы, но подал апелляционную жалобу в суд высшей инстанции. Срок был сокращен до двух лет. Маха уклонялся от отбывания наказания, однако наконец попал в тюрьму. Отбыв меньше года наказания, по состоянию здоровья был досрочно освобожден. Так что на отрезке земной жизни справедливость в данном случае не восторжествовала.

25 февраля Йозеф Тоуфар скончался. Родным о его смерти сообщили лишь четыре года спустя. О его судьбе, как и o кончине других священников, которые преследовались в XX веке, с 1990 года в Чигошти напоминает памятник вблизи местного собора. В 2013 году Чешская епископская конференция одобрила начало процесса беатификации первого своего мученика времен коммунистического режима. Это первый шаг к причислению священника к лику святых.