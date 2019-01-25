Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать

Современная кухня очень динамична, она постоянно меняется и откликается на все новое и интересное, что появляется в мире. Тренды в гастрономии определяются не только классическими европейскими рецептами, но и влиянием кухни стран Африки, Азии и даже Австралии. Шеф-повара много путешествуют по всему свету и интересуются мировыми новинками. Сила современной гастрономии именно в ее многообразии, кулинары стремятся быть открытыми миру и перенимать идеи отовсюду. Фестиваль в Лионе – это идеальное место для знакомства с актуальными тенденциями гастроиндустрии, обмена опытом и обсуждения насущных вопросов.

Именно с этой целью – поделиться собственными знаниями и познакомиться с новинками и мировыми тенденциями – в Лион отправляется команда чешских поваров. Кулинары из Чехии участвуют в фестивале в пятый раз, а в 2015 году команда практически в том же составе, что и в сейчас, заняла четвертое место в номинации «Лучшее горячее блюдо из свинины». В этом году в конкурсе будет участвовать двенадцать команд со всего мира (Канада, Сингапур, США, Франция, Мексика и многие другие). Подробнее о том, насколько важен этот фестиваль, рассказал тренер чешской команды Томаш Попп:

— Это необычайно престижный конкурс. Его особенность еще и в том, что он проводится во Франции – а это, как известно, Мекка гастрономии. При этом сами французские шеф-повара не ездят ни на какие международные фестивали, а участвуют только в своих собственных. Для нас очень важно, что французы воспринимают нас как равных коллег и приглашают на такие престижные конкурсы. Готовиться мы начинаем заблаговременно, в соответствии с заранее составленным заданием. Важно решить, кто за какое блюдо будет отвечать. Ян Горкы готовит свинину и рыбу, Радек Давид – утку и десерты. В процессе мы стараемся следить, каких ингредиентов не хватает, а какие остаются. Рабочий процесс необходимо организовать таким образом, чтобы все члены команды были загружены одинаково, нельзя допустить, чтобы один из поваров зашивался, а остальные отдыхали. Поэтому важно равномерно распределить силы, чтобы участники могли помогать друг другу.

Задание выдается заранее – там указаны блюда (утка, рыба, свинина и десерт) и ингредиенты, а вот способ приготовления повара должны придумать сами, ведь даже классический французский деликатес из утиной печени «фуа-гра» можно сделать сотнями разных способов. Количество продуктов ограничено: если утка подгорит, то новую этой команде уже не выдадут. А как оценивают готовые блюда? Рассказывает Томаш Попп:

— Главным критерием является вкус, за него дают наибольшее количество баллов. Кроме того, жюри оценивает структуру блюда: если фуа-гра будет вкусной, но слишком жесткой, то баллы снизят, ведь она должна быть очень нежной. В этом году мы приготовим ее в стиле рanna cotta (сливочный воздушный десерт) с морковью и утиным бульоном. Конечно, главным является вкус, но важны также аромат и консистенция. Мы приготовим шестнадцать порций, а сервировать их будем на специальном выставочном столе, который спроектировал и оформил известный чешский дизайнер Тибор Мужик из дизайнерской фирмы NAIF. Стол и сервировка будут выполнены в стиле чешского кубизма.

Кроме шеф-поваров, гастрономических критиков и предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса, на фестиваль съезжается множество гостей со всего света, ведь этот конкурс является крупным международным событием, ни в одном мероприятии в мире не участвует такое количество поваров. О настроении на фестивале в Лионе рассказал чешский шеф-повар Ян Горкы:

— Для нас это настоящий праздник. Я могу сравнить его с чемпионатом мира по футболу или хоккею, когда в процессе конкурса на нас смотрит несколько сотен гостей, они следят за каждым нашим движением. Конечно, часть продуктов у нас уже готова, но, тем не менее, мы не можем их просто поставить на стол, мы должны готовить, творить – это ведь настоящее шоу.

Сегодня мы можем найти рецепты многих блюд, например, в интернете, однако гораздо интереснее увидеть, как над ними работают профессионалы, а еще лучше – попробовать эти деликатесы. Благодаря подобным выставкам можно открыть целый мир новых вкусов, это настоящий праздник как для поваров, так и для гурманов. А для чешской команды это еще и возможность доказать всему миру, что чешская кухня – это не только пресловутая рулька с квашеной капустой, и продемонстрировать свою открытость для сотрудничества и экспериментов.