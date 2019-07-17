Литий вновь в игре

Необходимую геологоразведку ČEZ будет проводить совместно с австралийской фирмой EMH (European Metals Holdings), обладающей приоритетным правом на добычу лития в Чехии. Компания с этой целью получила от энергетического гиганта кредит в объеме 2 миллионов евро (около 51,2 миллиона крон). В зависимости от результатов проведенных исследований ČEZ определит свои последующие действия, комментирует директор энергетической компании Даниель Бенеш: «В конце года мы обсудим тему со всех сторон и примем решение по поводу возможности приобретения контрольного пакета акций EMH».

В случае отрицательного результата, фирма EMH вернет полученный ныне кредит.

Необходимо напомнить, что изначально ČEZ большого интереса к добыче лития и выпуску из него аккумуляторных батарей не проявлял. Ситуация изменилась только в июне сего года после общего заседания акционеров.

Вновь Даниель Бенеш: «На общем собрании акционеров ČEZ была обсуждена новая концепция предпринимательской деятельности фирмы, на которой базируется стратегия развития компании. Одним из четырех приоритетов ČEZ является – «развитие новой энергетики». Одним из феноменов будущего станут аккумуляторные системы».

ČEZ принадлежит государству и фоном для корректировки планов фирмы служит изменение позиции чешского правительства.

Оно решило направить свои усилия на более интенсивное развитие использования гражданами электромобилей, которые должны заменить ныне привычные машины с двигателями внутреннего сгорания.

«Базовым элементом создания инфраструктуры, необходимой для электромобильного транспорта, является появление на общеевропейском уровне центров производства аккумуляторов», – уверен министр промышленности Карел Гавличек, выдвинутый на свою позицию главным субъектом правящей коалиции – движением ANO. Электромобили в настоящее время расцениваются как тренд будущего.

Интересно то, что председатель движения ANO и нынешний чешский премьер Андрей Бабиш еще совсем недавно, в мае, рассуждал иначе и не собирался торопиться с интенсивным развитием электротранспорта, нуждающегося в хороших аккумуляторах, хотя и упоминал его экологический потенциал: «Чешская Республика прилагает максимум усилий для защиты нашей планеты. Однако мы не можем этого делать за счет уничтожения собственной промышленности. Но электромобили однозначно являются шагом в сторону увядания автомобильной промышленности в Европе».

Автопром в Чехии является промышленным флагманом, принося гигантские доходы бюджету. В стране работают линии сразу нескольких общемировых производителей. Главным является собственная фирма Škoda Auto, входящая в концерн Volkswagen Group. Однако, например, нельзя забывать о размещенных в Чехии заводах Hyundai и совместного предприятия TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech). А еще есть производители грузового транспорта – Tatra, автобусов – Iveco Czech Republic и тракторов – Zetor.

У большей части этих фирм есть планы по развитию выпуска электромобилей. Только Škoda Auto, например, до конца 2022 года намерена выпустить на рынок 10 моделей легковых машин в варианте электромобилей.

Полным ходом развивается выпуск аккумуляторных автобусов.

Вероятно, это и повлияло на изменение позиции правительства.