Ликер «Фернет Шток», который называют «дыханием мертвой любовницы»

Сегодня бутылки с надписью Fernet Stok на желтой или белой этикетке можно встретить в Чехии на каждом шагу – в магазине, дорогом ресторане, деревенском трактире.

Этот биттер, история которого уходит корнями в Италию, в чешские земли привез Лионелло Шток (1866–1948). Семья Шток переехала из Франкфурта на Адриатическое побережье, в Хорватию. Как-то наблюдая в порту Сплита за кораблями, разгружающими виноград, 18-летний юноша, обладающий незаурядной предпринимательской жилкой, подумал: «А что если экспортировать не сырье, а уже готовый алкогольный напиток?».

Это были времена Австро-Венгрии, а уже после образования независимой Чехословакии, в 1920 году, Лионелло Шток приобрел фабрику по производству ликера в Божкове – поселке рядом с Пльзенем. Рецепт ликера тогда уже хранился в его сейфе. В 1927 году Шток выпустил продукцию на рынок, сопровождая появление нового напитка массированной рекламной компанией: буклеты на нескольких языках, реклама на счете в ресторане, огромные изображения бутылок на городских стенах. Предприимчивый Лионелло даже организовал конкурс потребителей напитка, наградой в котором стал мотоцикл марки «Ява Огар». Ликер считался полезным для пищеварения и укрепления здоровья в целом, сообщалось в многочисленных журнальных публикациях.

Секрет, известный лишь двоим

Сегодня в цехе фабрики «Божков», где производят ликер, обстановка немного напоминает аптеку с лечебными травами.

«В ликер добавляется 14 видов трав. В каждой из них присутствует выразительная горчинка. Это секретная смесь – для маркетинга мы обнародовали только шесть из них. Любой желающий не может смешать «Фернет», ели не знает точные пропорции всех 14 видов трав. Я подписала договор о неразглашении. Сегодня лишь два человека знают рецепт напитка», – объясняет глава производства фабрики «Божков» Кристина Демилова. Два хранителя рецепта не могут даже одновременно уйти в отпуск – в этом случае производство просто встанет. Итак, обычный смертный может узнать лишь половину из перечня ингредиентов, о которых известно, что три из них чешские.

«Из тех трав, что вы здесь видите, это всем известная желтая горечавка – эта трава широко используется в производстве ликеров. Далее можно назвать золототысячник, горькая апельсинная корка, хинная кора, ромашка римская и кникус. Некоторые из этих трав хорошо известны, а некоторые относятся к числу экзотических растений и используются не так часто», – приоткрывает секрет Кристина Демилова.

Рецепт, спасший мастера в годы Холокоста

Этот рецепт, которому больше 90 лет, стал спасением для мастера фабрики во время немецкой оккупации. Когда в 1939 году в страну пришли нацисты, все работники фабрики «Шток Пльзень», не соответствующие требованиям о расовой чистоте, должны были уйти. Однако главой производства остался еврей – Арношт Мюллер, мастер дистилляции, поскольку он был единственным, кто знал тайный рецепт ликера, а представители «высшей расы» делать популярный напиток не умели. Лионелло Шток также был еврейского происхождения, но и ему удалось выжить в годы оккупации.

В 1948 году, после прихода к власти компартии, фирма была национализирована, но право на использование торговой марки оставалось за Лионелло Штоком. Однако вскоре основатель фабрики «Божков» скончался на 83-году жизни. В годы социализма средств на закупку редких трав не находилось, и ликер стал дефицитным товаром, который продавали из-под прилавка. После бархатной революции объемы производства резко увеличились: с 1990 по 1997 год рост составил 500%.

Миланское «средство от холеры»

История «Фернета» связана с именем итальянского врача Бернардина Бранка, который посвятил свою жизнь составлению рецепта лучшего в мире ликера. Смешивая травы, в 1845 году в своей домашней лаборатории в Милане он создал напиток, который успешно «протестировал» на членах семьи. С помощью сыновей, Луиджи, Джузеппе и Стефано, доктор открыл собственное производство и магазин, где продавался изобретенный им ликер, который он назвал «Фернет-Бранка».

Горьковатый бальзам быстро снискал популярность в кругах миланской аристократии, а продуманная рекламная кампания указывала на медицинские достоинства напитка и благотворное воздействие содержащихся в нем трав. Немало для «раскрутки» ликера сделала невестка доктора Мария Скала, которая пропагандировала напиток среди женщин, уверяя, что он возвращает красоту и молодость.

В то время в Милане бушевала холера. Бранка договорился, что будет использовать ликер при лечении больных в местном госпитале, и обеззараживающие свойства напитка якобы давали положительный эффект. Правда, в 1893 году доктор университета Павии опубликовал исследование различных веществ, использовавшихся для очистки воды от холеры, и результаты доказали неэффективность «фернета». Тем не менее, ликер быстро распространился по питейным заведениям всей Австрийской империи. Итальянская компания Fratelli Branca до сих пор производит этот напиток.

Происхождение термина «фернет» до конца не выяснено, но еще в конце XVIII века появляется некий рецепт доктора Ферне, или Фермета, который называли эликсиром долгой жизни. Якобы его изобрел шведский врач Ферне, умерший в возрасте 104 лет после падения с лошади. По легенде, его дед прожил 130 лет, мать – 107, а отец – 110. Однако эта история, конечно, не более чем выдумка для привлечения доверчивых покупателей.

Остается добавить, что обычно ликер пьют после еды – иногда его подают к кофе. Сегодня фирма «Божков» (Stock Plzeň-Božkov) выпускает множество видов «Фернет Шток» – лимонный, апельсиновый, с горькой грушей, с мятой. Самый популярный коктейль, в котором смешивается ликер и тоник, носит название «Баворак».