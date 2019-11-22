Лауреатом чешской премии за защиту свободы, демократии и прав человека стал Владимир Кара-Мурза

В своей речи известный российский оппозиционер также напомнил о Наталье Горбаневской — одной из Восьми отважных, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

Церемония награждения состоялась вечером 21 ноября в здании Сената Чешской Республики. Как сообщает Институт изучения тоталитарных режимов, премия российскому журналисту присуждена за последовательную деятельность в защите принципов демократии, свободы и прав человека.

Владимир Кара-Мурза-младший – тележурналист, режиссер, политический и общественный деятель, публицист, координатор общественного движения «Открытая Россия». В начале 2000-х являлся советником политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Владимир Кара-Мурза пережил два покушения на свою жизнь — в 2015 и 2017 годах он был госпитализирован в критическом состоянии с признаками отравления. Журналист известен как активный участник подготовки и продвижения «Закона Магнитского».

Помимо российского оппозиционера, награды получили и другие лауреаты, в том числе участник сопротивления нацизму и коммунизму Франтишек Виндл и активист цыганской общины Ченек Ружичка.