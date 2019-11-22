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Лауреатом чешской премии за защиту свободы, демократии и прав человека стал Владимир Кара-Мурза

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
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«Нашей задачей является разоблачение лжи, коррупции и злоупотребления властью, что остается неизменным признаком режима Владимира Путина», – подчеркнул российский журналист Владимир Кара-Мурза во время вручения премии, которую присуждает Институт изучения тоталитарных режимов.

Владимир Кара-Мурза, фото: ЧТК / Михаела РжиговаВладимир Кара-Мурза, фото: ЧТК / Михаела Ржигова

Фото: Facebook Владимира Кара-МурзыФото: Facebook Владимира Кара-Мурзы В своей речи известный российский оппозиционер также напомнил о Наталье Горбаневской — одной из Восьми отважных, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

Церемония награждения состоялась вечером 21 ноября в здании Сената Чешской Республики. Как сообщает Институт изучения тоталитарных режимов, премия российскому журналисту присуждена за последовательную деятельность в защите принципов демократии, свободы и прав человека.

Владимир Кара-Мурза-младший – тележурналист, режиссер, политический и общественный деятель, публицист, координатор общественного движения «Открытая Россия». В начале 2000-х являлся советником политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Владимир Кара-Мурза пережил два покушения на свою жизнь — в 2015 и 2017 годах он был госпитализирован в критическом состоянии с признаками отравления. Журналист известен как активный участник подготовки и продвижения «Закона Магнитского».

Помимо российского оппозиционера, награды получили и другие лауреаты, в том числе участник сопротивления нацизму и коммунизму Франтишек Виндл и активист цыганской общины Ченек Ружичка.

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
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