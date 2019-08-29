Квартиры в центре Праги скупают иностранцы

Как показывают статистические данные, чаще всего речь идет о жилплощади в 60 квадратных метров, которая расположена как можно ближе к центру, или в районах с хорошей доступностью. Как известно, в Чехии квартиры продаются уже с полной внутренней отделкой, а иностранцы чаще местных готовы заплатить за квартиры более высокого класса.

«Иностранцы обычно покупают жилье повышенного качества, нередко бывает и так, что они приходят со своим специалистом и квартиру детально обсматривают, ища при этом даже самые незначительные недочеты. Обычно они покупают двухкомнатные квартиры в шаговой доступности от станции метро, или в двух, трех автобусных остановках от нее», - говорит директор компании Ekospol Эвжен Корец.

Большинство иностранных владельцев пражской недвижимости в ней не живут, а приобретают ее в качестве инвестиции. Цены на квадратный метр в чешской столице все еще сравнительно дешевле, чем в странах Западной Европы.

Такое явление вызывает мало удовольствия у самих пражан, так как способствует росту цен. Большинство квартир в Праге покупают именно они.

«Мне как уроженке Праги этот тренд не очень нравится. Если так будет продолжаться, то есть недвижимость будут покупать более обеспеченные иностранцы, то цены на квартиры, которых в Праге и так не хватает, продолжат расти и в будущем. А это значит, что молодые семьи и семьи с маленькими детьми, которые уже сейчас ищут жилье с трудом, окажутся не в состоянии купить какую-либо квартиру и жить отдельно от родителей», - считает пани Ивана Свободова.

«Ситуация на рынке недвижимости Праги такова, что пражанам все сложнее находить подходящее жилье. Многие квартиры, которые скупают иностранцы, потом сдаются на Airbnb, а это значит, что в них фактически на постоянной основе никто не живет», - отмечает 25-летняя Элишка. Центр Праги по ее мнению превращается исключительно в коммерческую зону, где пражане уже не живут.

«В последнее время иностранцы привыкли вкладывать средства в еще недостроенное жилье, при этом строго следя за планировкой. В наше время, когда три квадратных метра прихожей стоят те же деньги, что и машина, даже они начали подходить к вопросу более активно и требуют эффективного использования жилплощади», - делится опытом Марцела Фиалкова, пресс-секретарь строительной компании Central Group.

Если смотреть по странам, то в последние годы уменьшается доля покупателей – россиян, наоборот чаще в кадастре недвижимости встречаются израильские и французские фамилии. Как говорят специалисты, благодаря дешевым авиабилетам, а также распространившейся практике работы на дому (home office), некоторые европейцы предпочитают жить в Праге, а к себе домой регулярно летать.

Причем цены на пражскую недвижимость вряд ли можно назвать низкими даже в рамках Европы. В то время как в Варшаве квадратный метр обходится в среднем в 66 тысяч крон, в Праге он стоит около 100 тысяч. Дешевле Праги в этом плане и Братислава, где квадратный метр стоит в пересчете около 71 тысячи крон. Значительно дороже остается, например, Вена.