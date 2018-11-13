Квартиры для социально слабых граждан построит государство

Прямая инвестиционная программа, финансируемая из государственного бюджета, подчеркивает министр регионального развития Клара Досталова, позволит начать строительство необходимых квартир уже в марте-апреле 2019 года.

По словам главы ведомства, правящая коалиция не отказывается от разработки нового закона, однако, его концепция с течением времени претерпела изменение. Новая норма, по словам министра, будет направлена на создание фонда «доступного жилья».

«В наших планах трансформировать закон таким образом, чтобы он охватывал не только один единственный сегмент «социального жилья». Мы говорим именно «о доступном жилье», о такой норме, которая будет включать в себя не только статьи социальном, но, например, о кооперативном жилье и других вариантах», – подчеркивает Клара Досталова.

Главным камнем преткновения остаются деньги, по поводу которых местные управленцы чаще всего заявляют, что их мало.

Развиваемая программа «Строительство», по словам члена правительства, является попыткой быстрого решения проблемы нехватки жилья для людей в критической ситуации.

«Дотационная программа будет в себя включать все необходимые атрибуты закона, исключая лишь элемент обязательности для исполнения. Программа соблюдает принцип добровольного участия, но и содержит в инструмент, который стимулирует создание не только фонда социального, но также и доступного жилья. Мы стремимся к тому, чтобы в распоряжении администраций населенных пунктов появились квартиры, которые они смогут предоставлять не только социально слабым гражданам, но также матерям одиночкам или пенсионерам и гражданам общественно полезных профессий – врачам, учителям, полицейским…»

На строительство «социального жилья» государство намерено выплачивать 100% дотации, а на возведение «доступного жилья» предоставлять выгодные кредиты.

Какова будет сумма ежегодных государственных дотаций?

«2 миллиарда крон (78 млн 125 тысяч евро), которых будет достаточно на строительство 1400 новых квартир», – подчеркивает министр.

При этом нельзя забывать, что не всегда речь идет о необходимости возведения новых жилых домов. Часть населенных пунктов располагает квартирами, которые можно перевести в ранг социальных, но у них нет денег на соответствующий ремонт.

В свою очередь общественные организации и профсоюзы обращают внимание на то, что ежегодный прирост количества нуждающихся в жилье составляет 3000 семей.

«Мы намерены использовать и европейские источники финансовых средств. У нас впереди новый финансовый период ЕС, на который мы хотим получить более 500 миллиардов крон (19,5 млрд евро), хотя, конечно, не вся эта сумма пойдет на социальное жилье. Реализация программы «Строительство» начнется на государственные средства, а в 2021 году мы подключим к этому европейские деньги, чтобы как можно скорее справиться с ситуацией», – подчеркивает министр регионального развития Клара Досталова.

