Квартирно-дипломатические разборки

Несмотря на то что четыре здания, расположенные на улицах Овенецка, Волкерова, Швайгерова, находятся в собственности чешского государства, местная администрация до недавних пор никак не контролировала то, каким образом они используются. Соответственно, не регистрировались и платежи от квартиросъёмщиков – денежные вопросы курировал Александр Терентьев, представитель российской фирмы ФГУП «Госзагрансобственность». Компания занимается вопросами недвижимости за рубежом и подконтрольна Управлению делами Президента Российской Федерации.

«Мы с коллегой Петрой Прохазковой столкнулись с ситуацией одного мужчины, который обратился к нам со своей проблемой. Это была чистая случайность. Выяснилось, что арендатор отказывается выдавать ему договор о съёме жилья. Эта информация привела нас к господину Терентьеву, к русскому посольству в Праге и к ряду проблем, аналогичных той, с которой к нам обратился тот человек», - сообщил в беседе с «Радио Прага» редактор Deník N Лукаш Прхал.

Попытки чешских журналистов получить какой-либо развёрнутый комментарий от российской стороны пока не увенчались успехом.

«Мы говорили, вернее пытались поговорить об этой ситуации с самим господином Терентьевым. Моя коллега звонила ему, однако он отказался обсуждать с нами что-либо на том основании, что ему не разрешено общаться со СМИ, что это вправе делать только российское посольство. Из посольства нам ответили односложно и также отказались говорить на эту тему».

По мнению Лукаша Прхала, кроме вышеупомянутых органов, официально отреагировать на сложившуюся ситуацию могли бы Министерства иностранных дел Чешской Республики и Российской Федерации, тем более, что в случае нескольких квартиросъёмщиков ситуация приняла скандальный оборот.

Хотим договор!

«Большинство бесед с жильцами данных квартир было не под запись, так как они не хотели афишировать свои имена, однако проблема была у всех одна и та же: с течением времени все они хотели получить от господина Терентьева договор о съёме жилья. В некоторых случаях дошло до совсем нелепых ситуаций: из-за отсутствия данного документа люди не могли подать заявление на получение вида на жительство. Несколько жильцов взбунтовались, так как им приходилось оплачивать жильё наличными, и потребовали изменения условий. В нескольких случаях из тех, которые нам известны, разбирательства закончились неприятно. Дошло даже до драки между господином Терентьевым и одним из жильцов, этим случаем занимался районный суд в Праге 7».

Драка произошла 20 апреля 2018 года. Квартиросъёмщик, Александр Маклаков, вышел из разборок основательно пострадавший: как он описал впоследствии в разговоре с газетой Deník N, у него было сломано ребро, врачи также диагностировали ушиб почки и сотрясение мозга. Несмотря на то что после расследования с Маклакова были сняты все обвинения, прокурор посоветовал ему не упорствовать в борьбе за справедливость, так как это ни к чему не приведёт, поскольку Александр Терентьев – дипломат. Для последнего, по словам Лукаша Прхала, случай с дракой не имел никаких последствий. В настоящее время журналисты Deník N пытаются выяснить, на самом ли деле Терентьев располагает статусом дипломатической неприкосновенности или он должен понести соответствующее наказание. О ситуации и результатах расследования Лукаш Прхал лично сообщил министру иностранных дел Чехии Томашу Петршичку.

«Господин министр не сказал ничего конкретного, но дал понять, что постарается исправить возникшие проблемы. Не знаю, правда, будет ли он заниматься именно вопросами заключения договоров о съёме жилья. Насколько я понял, он намерен вести переговоры с русской стороной о пересмотре договоров, заключённых между Чешской Республикой и Советским Союзом. Тот договор, который позволяет Российской Федерации использовать объекты недвижимости – а объектов этих куда больше, нежели мы привели в наших материалах – очень невыгоден для чешского государства. Эти договоры не ограничены по времени, так что объекты могут эксплуатироваться до бесконечности».

Подобных договоров на неопределённый срок существует несколько, все они были оформлены в 70-80-х годах XX века. В ситуации с компанией «Госзагрансобственность» пока точно неизвестно, о каких денежных суммах, связанных с этими документами, идёт речь.

«Мы не подсчитывали точно, нас интересовало не то, сколько именно можно на этом заработать, а сам факт нарушения договоров. Если мы не ошиблись в расчётах, то речь идёт о 150-200 квартирах. Сюда входят лишь те объекты, о которых мы упоминали в статьях».

По словам Лукаша Прхала, эта ситуация не единична, однако доказательств нарушения дипломатических договоров на других объектах, которые находятся в эксплуатации у российского посольства в Праге, журналистам пока получить не удалось.

«Радио Прага» обратилось с запросом в российское посольство, однако на момент выхода данной статьи никаких комментариев получено не было.