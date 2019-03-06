Квартирно-дипломатические разборки

Александра Баранова
06-03-2019
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В шестом и седьмом районе Праги расположено четыре дома, которые находятся в эксплуатации посольства Российской федерации в Праге и могут использоваться в дипломатических нуждах. Журналисты независимой газеты Deník N Лукаш Прхал и Петра Прохазкова обнаружили: более сотни квартир в них просто сдаются, причём жильцы не имеют договоров о найме и платят наличными в счёт российской фирмы «Госзагрансобственность», что является явным нарушением дипломатических договорённостей и идёт вразрез с положениями Венской конвенции.

Ovenecká 39, фото: Tom McEnchroeOvenecká 39, фото: Tom McEnchroe Несмотря на то что четыре здания, расположенные на улицах Овенецка, Волкерова, Швайгерова, находятся в собственности чешского государства, местная администрация до недавних пор никак не контролировала то, каким образом они используются. Соответственно, не регистрировались и платежи от квартиросъёмщиков – денежные вопросы курировал Александр Терентьев, представитель российской фирмы ФГУП «Госзагрансобственность». Компания занимается вопросами недвижимости за рубежом и подконтрольна Управлению делами Президента Российской Федерации.

«Мы с коллегой Петрой Прохазковой столкнулись с ситуацией одного мужчины, который обратился к нам со своей проблемой. Это была чистая случайность. Выяснилось, что арендатор отказывается выдавать ему договор о съёме жилья. Эта информация привела нас к господину Терентьеву, к русскому посольству в Праге и к ряду проблем, аналогичных той, с которой к нам обратился тот человек», - сообщил в беседе с «Радио Прага» редактор Deník N Лукаш Прхал.

Лукаш Прхал, фото: Архив Лукаше ПрхалаЛукаш Прхал, фото: Архив Лукаше Прхала Попытки чешских журналистов получить какой-либо развёрнутый комментарий от российской стороны пока не увенчались успехом.

«Мы говорили, вернее пытались поговорить об этой ситуации с самим господином Терентьевым. Моя коллега звонила ему, однако он отказался обсуждать с нами что-либо на том основании, что ему не разрешено общаться со СМИ, что это вправе делать только российское посольство. Из посольства нам ответили односложно и также отказались говорить на эту тему».

По мнению Лукаша Прхала, кроме вышеупомянутых органов, официально отреагировать на сложившуюся ситуацию могли бы Министерства иностранных дел Чешской Республики и Российской Федерации, тем более, что в случае нескольких квартиросъёмщиков ситуация приняла скандальный оборот.

Хотим договор!

«Большинство бесед с жильцами данных квартир было не под запись, так как они не хотели афишировать свои имена, однако проблема была у всех одна и та же: с течением времени все они хотели получить от господина Терентьева договор о съёме жилья. В некоторых случаях дошло до совсем нелепых ситуаций: из-за отсутствия данного документа люди не могли подать заявление на получение вида на жительство. Несколько жильцов взбунтовались, так как им приходилось оплачивать жильё наличными, и потребовали изменения условий. В нескольких случаях из тех, которые нам известны, разбирательства закончились неприятно. Дошло даже до драки между господином Терентьевым и одним из жильцов, этим случаем занимался районный суд в Праге 7».

Schwaigerova 39, фото: Tom McEnchroeSchwaigerova 39, фото: Tom McEnchroe Драка произошла 20 апреля 2018 года. Квартиросъёмщик, Александр Маклаков, вышел из разборок основательно пострадавший: как он описал впоследствии в разговоре с газетой Deník N, у него было сломано ребро, врачи также диагностировали ушиб почки и сотрясение мозга. Несмотря на то что после расследования с Маклакова были сняты все обвинения, прокурор посоветовал ему не упорствовать в борьбе за справедливость, так как это ни к чему не приведёт, поскольку Александр Терентьев – дипломат. Для последнего, по словам Лукаша Прхала, случай с дракой не имел никаких последствий. В настоящее время журналисты Deník N пытаются выяснить, на самом ли деле Терентьев располагает статусом дипломатической неприкосновенности или он должен понести соответствующее наказание. О ситуации и результатах расследования Лукаш Прхал лично сообщил министру иностранных дел Чехии Томашу Петршичку.

Томаш Петршичек, фото: Архив Правительства ЧРТомаш Петршичек, фото: Архив Правительства ЧР «Господин министр не сказал ничего конкретного, но дал понять, что постарается исправить возникшие проблемы. Не знаю, правда, будет ли он заниматься именно вопросами заключения договоров о съёме жилья. Насколько я понял, он намерен вести переговоры с русской стороной о пересмотре договоров, заключённых между Чешской Республикой и Советским Союзом. Тот договор, который позволяет Российской Федерации использовать объекты недвижимости – а объектов этих куда больше, нежели мы привели в наших материалах – очень невыгоден для чешского государства. Эти договоры не ограничены по времени, так что объекты могут эксплуатироваться до бесконечности».

Подобных договоров на неопределённый срок существует несколько, все они были оформлены в 70-80-х годах XX века. В ситуации с компанией «Госзагрансобственность» пока точно неизвестно, о каких денежных суммах, связанных с этими документами, идёт речь.

«Мы не подсчитывали точно, нас интересовало не то, сколько именно можно на этом заработать, а сам факт нарушения договоров. Если мы не ошиблись в расчётах, то речь идёт о 150-200 квартирах. Сюда входят лишь те объекты, о которых мы упоминали в статьях».

По словам Лукаша Прхала, эта ситуация не единична, однако доказательств нарушения дипломатических договоров на других объектах, которые находятся в эксплуатации у российского посольства в Праге, журналистам пока получить не удалось.

«Радио Прага» обратилось с запросом в российское посольство, однако на момент выхода данной статьи никаких комментариев получено не было.

Александра Баранова
06-03-2019
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