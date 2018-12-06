Кутногорскую Костницу ждет генеральная уборка

Реставраторы установили в крипте панель, которая должна помешать попаданию в помещение плесени – она может распространяться от костей при разборке пирамид. На время «уборки» Костницу не закроют, и туристы смогут наблюдать за работой реставраторов через специальные окна в панели.

«Сейчас пирамиды будут разбираться со стороны стены. Кости будут вручную перекладываться в бумажные коробки, чтобы затем отвезти их в мастерскую. Защитный костюм, который на мне, служит для предохранения от возможного попадания в организм спор плесени и вирусов», – объясняет реставратор Томаш Крал, похожий в белом костюме с капюшоном, пластиковым щитком и респиратором на героя фильма-катастрофы о массовой эпидемии.

Не удивительно, что кости, которым не одна сотня лет, нуждаются в основательной чистке. «Каждая кость будет отдельно очищаться на вытяжном столе, после чего ее продезинфицируют и высушат».

При этом реставраторы еще не знают, что обнаружат внутри пирамид, – они даже не могут сказать, из какого числа костей составлены эти впечатляющие конструкции.

Предположительно, они сложены из тысяч отдельных костей, однако под внешним слоем могут оказаться костные обломки или даже мусор. Сколько времени потребует разборка каждой пирамиды, Томаш Крал не знает, однако в работе реставраторам будет помогать современная техника, способная подробно запечатлеть все слои этого сооружения из человеческих останков.

«Речь идет о так называемой фотограмметрии, то есть о методе, которым производится фотографирование отдельных моментов в ходе работы. После этого специальная компьютерная программа составляет эти изображения в систему, из которой можно вывести 3D-модель».

Специалисты знают, что некоторые кости в пирамидах повреждены – например, из-за влажности – настолько сильно, что восстановить их будет невозможно. Эти элементы конструкции предстоит заменить. Какой материал для этого будет использован, пока не известно.

«Можно что-то перенести из соседнего костела, где тоже существует небольшое костехранилище. Второй вариант – создать копию из минеральной массы. Самый консервативный метод – заполнить недостающую часть пирамиды раствором со штукатуркой, чтобы было понятно, что из этого пломба, а что – изначальный материал», – объясняет автор проекта Вит Млазовский.

Пирамиды ждет разборка не только из-за их плохого состояния, но и в связи с реставрацией всей Костницы. «Здесь – четыре пирамиды, которые практически целиком заполняют 40% площади этого строения. Без их разборки невозможно ни обновить штукатурку, ни убрать влажность, нельзя произвести ремонт пола и окон».

Поэтапная реставрация Кутногорской Костницы началась еще четыре года назад. Местный приход уже инвестировал в работы 37 млн крон. Одновременно проводились археологические исследования, в ходе которых ученые обнаружили на территории кладбища еще 30 неизвестных ранее массовых захоронений.

Чешская горсть Земли Горшечника

История Костницы в Седлеце уходит корнями в глубокое средневековье. Некогда храм Всех Святых и кладбище вокруг него принадлежали аббатству цистерцианцев, основанному в Седлеце еще в XII веке. В XIV веке костел аббатства сделали по примеру храмов Иерусалима двухуровневым – с карнером, то есть погребальной камерой, криптой. Она напоминает подземную часовню в Акелдаме – Земле Горшечника. Согласно Новому Завету, этот участок земли в Иерусалиме был приобретен для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом за предательство Иисуса. Многие века там бесплатно хоронили путников. Считается, что тело погребенного разлагается в этой земле в течение суток, после чего кости переносили в хранилище.

По преданию, один из аббатов монастыря в Седлеце, побывавший в Иерусалиме в составе дипломатического посольства, привез с Земли Горшечника горсть земли, которую разбросал по кладбищу. С тех пор этот погост стал считаться первым в Центральной Европе Святым полем, подобно Кампо Санто в Пизе.

Многие стремились похоронить тут своих близких, и кладбище начало разрастаться. Эпидемия чумы 1318 г. пополнила погост 30 тысячами погребенных, еще 10 тысяч принесли гуситские войны.

В конце XV века кладбище было закрыто, а эксгумированные части скелетов были перенесены в крипту. В 1511 г. полуслепой монах сложил их в огромные пирамиды. В 1784 году указом Иосифа II монастырь в Седлеце, подобно многим другим, был закрыт. Часовню и земли приобрела семья Шварценбергов.

По их заказу резчик Франтишек Ринт создал из костей декор, который и дошел до наших дней, в том числе люстру, украшенную гирляндами черепов, и фамильный герб Шварценбергов. Считается, что в Костнице хранятся фрагменты скелетов 40 тысяч человек.