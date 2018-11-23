Курт Тауссиг – «ребенок Уинтона», воевавший в рядах RAF

Курту Тауссигу удалось выехать из Чехословакии в канун начала Второй мировой войны. Будучи 15-летним юношей, несмотря на то, что в семье говорили по-немецки, он был вместе со взрослыми мужчинами интернирован в лагерь из-за своего еврейского происхождения. Столкнувшись лицом к лицу с жестокой реальностью, он даже подумывал о самоубийстве. В итоге, одному из его братьев удалось в Праге разыскать помощь. Младших сыновьей из семьи Тауссиг вывезли в Великобританию, старший сын и родители были отправлены в концлагерь.

Младший брат Карл воевал в рядах британской армии под Сингапуром, а Курт мечтал стать пилотом. Когда он в 1941 году решил вступить в чехословацкую эскадрилью RAF, то получил резкий отказ. В архивных документах, найденных 70 лет спустя, записано: «Тауссиг по всей видимости не владеет чешским языком, его зачисление в состав ВВС вызвало бы волну негодования среди других чешских пилотов». Однако Курт не сдавался и в 1942 г. вступил в RAF напрямую, правда, с личного согласия президента Эдварда Бенеша.

«Чехословакию я носил здесь, на плече. Когда я поменял форму с тренировочной – синей – на стандартную, коричневую, нашивка флага была уже не нужна», - рассказал пилот.

Также как и последний, оставшийся еще в живых, чешский пилот Эмиль Бочек, Тауссиг начал активно участвовать в боях на Spitfire только в начале 1945 года. Однако армию он покидал уже в звании офицера.

«Он летал над горными областями Италии, на низкой высоте, с огромной скоростью - это было очень опасно», - объясняет столь стремительный карьерный рост историк Милан Герчут.

Результаты исторического исследования показали, что из 669 чехословацких детей, спасенных в преддверии Второй мировой сэром Николасом Уинтоном, в британскую армию вступила целая сотня.

Трое братьев Тауссиг смогли увидеться только после окончания войны. Говорить в то время на людях по-немецки было очень опасно, поэтому в течение двух лет они полностью ассимилировались, объясняет на английском языке 95-летний мужчина.

К ветерану войны на этой неделе отправилась делегация чешского Сената, чтобы вручить ему удостоверение «почетного гражданина» родного города – Теплице.