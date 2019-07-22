Кто купил билетов пачку? Столетие чехословацкой лотереи

Розыгрыш «Чехословацкой классифицированной лотереи» мог продолжаться несколько часов. За процессом наблюдали участники, вложившие в игру свои кровные денежки. Аудиозаписи розыгрыша 1919 года не существует, однако, в архиве «Чешского Радио» сохранилась звуковая документация с мая 1939 года.

Тогда один из счастливчиков розыгрыша, проходившего в лотерейной конторе на пражской Козьей улице, в секунду стал обладателем одного миллиона крон.

Для полноты картины историк Мартин Емелка приводит, что 50 тысяч крон, выигранных во время самого первого розыгрыша отечественной чехословацкой лотереи, трудяга со средним заработком мог бы накопить за 5 -10 лет. Однако при этом он не пил бы и не ел.

Мартин Емелка: «На эту сумму вы могли бы для своей семьи приобрести добротно построенный и хорошо обставленный трехкомнатный домик с кухней. На виллу, окруженную садом, этого бы уже не хватило».

Нечего говорить, что и миллионный выигрыш, приплывший в руки одному из чехословацких граждан в 1939 году, был солидной суммой.

Стоимость лотерейного билета в 1919 году составляла 200 крон. Многим гражданам на такую лотерейную ставку пришлось бы зарабатывать целый месяц. Чтобы привлечь к игре менее состоятельных, лотерея проводилась в пять туров, которые назывались «классами», что было отражено в названии – «Чехословацкая классифицированная лотерея» (Československá třídní loterie). Гражданам предлагалось делать также ставки, внеся четверть или даже восьмую часть стандартной цены билета.

Выигравший радовался, а оставшимся с носом председатель комиссии по розыгрышу в 1939 году предлагал утешиться тем, что – «Проигранное не потеряно навсегда!»

Три четверти общей суммы ставок «Чехословацкой классифицированной лотерее» шли на выигрыши. Остальное перечислялось в казну.

Лотереи, однако, проводились не только государством.

«Возможно, кого-то это удивит, но частенько свои лотереи проводила Евангелическая церковь чешских братьев. В период между двумя мировыми войнами она, таким образом, финансировала строительство своих храмов», – рассказывает историк Мартин Емелка.

Существовали в Чехословакии также и «черные лотереи» – нелегальные. Особого расцвета они достигли после окончания Первой мировой войны и в начале 1930-х годов в период экономического кризиса. Для многих граждан это был способ заработать деньги, а для кого-то форма досуга. Разгоном подпольных лотерейных контор и казино, чаще всего появлявшихся на окраинах больших промышленных городов, занималась жандармерия.

После второй мировой войны «Чехословацкая классифицированная лотерея» продолжала существовать даже в первые годы после прихода к власти в Чехословакии коммунистов. Конец ее истории настал в 1953 году, одновременно с проведением денежной реформы. Последний розыгрыш состоялся 15 июня 1953 г.

Однако уже в 1957 году на свет появилась лотерейная фирма «Sazka» и ее самая популярная игра «Sportka» (спортлото). Существует она до сих пор. Каждую неделю чешское население вкладывает в спортлото почти 100 миллионов крон (3,85 миллиона евро). Шесть лет назад компанией был выдан участнику лотереи самый крупный в ее истории выигрыш – 400 миллионов крон (15,4 миллиона евро). Выигранные в лотерею деньги в Чешской Республике до сих пор не облагается налогами. Все, однако, может скоро измениться, если законодатели примут уже выдвинутую на обсуждение поправку соответствующего закона.