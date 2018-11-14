Крымское землетрясение под креслом чешского премьера

Взрывом информационной бомбы стали кадры, на которых сын премьер-министра Андрей Бабиш-младший на пороге своей швейцарской квартиры рассказывает журналистам, как в прошлом году его насильно увезли в Крым, чтобы он «исчез из Чехии» и не давал показаний по делу отца. Парламентская оппозиция требует отставки премьера и хочет предъявить правительству вотум недоверия.
Против отца и сына Бабишей выдвинуто обвинение в злоупотреблении евросубсидиями при финансировании комплекса «Гнездо аиста». Это дело давно служит главным пунктом критики в адрес чешского премьера. Кроме того, аннексированный Крым как место, где прячут сына главы правительства страны Евросоюза, придало ситуации еще более скандальный характер.
В тот же день, 13 ноября, когда был выложен видеоролик с интервью, шесть оппозиционных парламентских партий – гражданские демократы, «пираты», SPD, христианские демократы, ТОР-09 и STAN выступили с совместным предложением о вынесении вотума недоверия правительству и потребовали от премьера уйти в отставку.
«Лучшее, что может сделать господин премьер, это уйти со своего поста, чтобы дать возможность провести полное расследование и рассеять любые сомнения. Мы предполагаем, что депутаты правящих партий будут очень тщательно взвешивать, какую позицию занять в отношении предложения о вотуме недоверия, если Андрей Бабиш не уйдет со своей должности», – подчеркнул председатель партии гражданских демократов Петр Фиала.
Однако Андрей Бабиш уже сделал заявление, что не намерен подавать в отставку. Это он подтвердил и в сообщении для «Чешского Радио», и в ходе встречи с Войтехом Филипом, председателем компартии, поддержавшей в парламенте коалиционный кабинет. Лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура после встречи с Андреем Бабишем сообщил, что «использовал напряжение, появившееся в правительстве», а его партия готова поддержать «экспертное правительство» и хочет заменить в кабинете социал-демократов.
Глава коалиционной социал-демократической партии Ян Гамачек, занимающий в кабинете кресло главы МВД, после встрече с премьером сообщил, что «намерен подробнее ознакомиться с обстоятельствами», а ЧСДП взвешивает различные сценарии дальнейшего развития событий, которые рассмотрит фракция.
Президент Милош Земан еще только собирается обсудить с премьером ситуацию, сложившуюся вокруг его сына, однако уже назвал публикации «конспирологией». Кресло под главой кабинет явно шатается, но упадет ли оно?
«Думаю, что премьер удержится. Если дело дойдет до голосования о вотуме недоверия правительству, то для этого нужно набрать 101 голос присутствующих депутатов. И тут не следует забывать, что оппозиция, которая демонстрирует редкое единение, от право-демократического спектра до SPD, располагает всего 92 голосами. Это значит, что из правительственного лагеря, в который, помимо ANO и социал-демократов, следует отнести и коммунистов, им нужно привлечь еще не менее девяти депутатов. Это выглядит достаточно неправдоподобно. Единственный вариант, это если ЧСДП решит выступить против Андрея Бабиша. Однако большой вопрос, зачем это делать Яну Гамачеку, поскольку с падением премьера пал бы весь кабинет. Здесь слово опять было бы за президентом Земаном, который мог бы составить собственное техническое правительство. Досрочные выборы могли бы окончиться для социал-демократов фатально. Так что, если Андрей Бабиш не захочет уйти, то он сохранит свою должность премьера», – считает комментатор издания Hospodářské noviny Петр Гонзейк.
История с предполагаемым похищением сына премьера стала пересечением нескольких пластов, как политических, так и этических. По утверждению полиции, следователи давно стремятся допросить Бабиша-младшего по делу о «Гнезде аиста», однако пока им этого сделать не удавалось. Однако может ли обвиняемый давать показания, остается под вопросом – существует врачебное заключение о том, что 35-летний Андрей страдает психическим расстройством. И насколько этично действовали журналисты телеканала сайта Seznam?
«Моего сына Андрея журналисты атаковали в его квартире в Швейцарии, где он живет с мамой, и снимали его на камеру, задавали наводящие вопросы, чтобы получить нужный ответ. Это циничное использование чужого несчастья. Тайно снимать психически больного человека подобным способом – отвратительно и гнусно!», – такое заявление сделал Андрей Бабиш, который в день публикации материала находился на конференции по Ливии в Палермо. Также премьер подчеркнул, что его сына никто не похищал, а журналистское расследование было проделано с единственной целью – убрать его из политики.
Соратники Андрея Бабиша по партии ANO не устают указывать на «низкую политическую культуру, когда в политику втягивают членов семьи».
«Камера, которой его снимали, была спрятана в очках. Здесь присутствует предметный и человеческий аспекты. Дело расследует полиция, которая продлила время проведения следствия до конца года. Оно находится под надзором прокуратуры и еще не окончено, так что господину премьеру сложно о нем говорить. Возможно, он что-то и хотел бы прокомментировать, но не может. Также важен и человеческий аспект. Так называемое «похищение и отправку в Крым» расследовала полиция. Где находится сейчас Бабиш-младший полиции известно, тут ничего нового нет»,– прокомментировал ситуацию зампредседателя правительства Рихард Брабец, который добавил, что если бы кто-то сделал нечто подобное с его ребенком, то он «разобрался бы с ним по-мужски».
Журналисты, однако, продолжают задавать вопросы – мог ли премьер
вмешивать в свой бизнес сына, если он настолько болен? Насколько
добровольной была поездка Бабиша-младшего в Крым? Сам Андрей
Бабиш-младший назвал в разговоре с журналистами полуостров
«оккупированной территорией», куда его через Москву вывез супруг
врача-психиатра Диты Протопоповой Петр Протопопов. Не удивительно, что
журналисты начали искать в деле сына чешского премьера российский
след и строить предположения об участии в операции российских
спецслужб.
«Отвести его на полуостров, аннексированный Россией, было хорошо продуманным шагом, поскольку на этой территории можно определенным образом «затеряться», исчезнув с горизонта следователей. Попасть туда и передвигаться по территории не представляет значительных проблем, хотя там все и находится под бдительным контролем спецслужб», – объясняет комментатор «Чешского Радио» Томаш Влах.
Томаш Влах отмечает: «Там нет авиарейсов из-за границы, нельзя снять деньги с карты, не работает международный роуминг, не действуют обычные службы доставки почты, то есть человек здесь находится как бы в тени и может ссылаться на то, что был изолирован, без телефона и без возможности получать корреспонденцию… То, что в Крыму можно спрятаться лучше, чем в других частях России, доказывает и пример свергнутого украинского президента Виктора Януковича, который тоже скрывался на полуострове при поддержке военной разведки».
«Тут могут быть два варианта. Возможно, Протопопов отвез Бабиша в Крым по собственной инициативе. Недостатка в деньгах у него, по-видимому, не было, так что он мог обеспечить все пребывание там, как это делают обычные туристы. Такой вариант возможен, и исключать его нельзя. Минимально такой же правдоподобностью обладает и возможность номер два – путешествие в Крым кто-то страховал, помогал обеспечивать и прикрывал, а возможно, и организовывал. Первое, что приходит в голову – спецслужбы – не звучит слишком странно, поскольку эти структуры приобрели в годы правления Владимира Путина огромное влияние. ФСБ не могла не заметить, что заявление на российскую визу подал человек, которого зовут Андрей Бабиш, и который вписал в графу «родители» имя своего отца. Таким образом, России о его поездке в Крым, по-видимому, было известно. Участвовала ли она в этом, и каким образом, мы можем только догадываться, но ряд косвенных доказательств это подтверждает», – делает вывод журналист «Чешского Радио».
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