Крымское землетрясение под креслом чешского премьера

Против отца и сына Бабишей выдвинуто обвинение в злоупотреблении евросубсидиями при финансировании комплекса «Гнездо аиста». Это дело давно служит главным пунктом критики в адрес чешского премьера. Кроме того, аннексированный Крым как место, где прячут сына главы правительства страны Евросоюза, придало ситуации еще более скандальный характер.

В тот же день, 13 ноября, когда был выложен видеоролик с интервью, шесть оппозиционных парламентских партий – гражданские демократы, «пираты», SPD, христианские демократы, ТОР-09 и STAN выступили с совместным предложением о вынесении вотума недоверия правительству и потребовали от премьера уйти в отставку.

«Лучшее, что может сделать господин премьер, это уйти со своего поста, чтобы дать возможность провести полное расследование и рассеять любые сомнения. Мы предполагаем, что депутаты правящих партий будут очень тщательно взвешивать, какую позицию занять в отношении предложения о вотуме недоверия, если Андрей Бабиш не уйдет со своей должности», – подчеркнул председатель партии гражданских демократов Петр Фиала.

Однако Андрей Бабиш уже сделал заявление, что не намерен подавать в отставку. Это он подтвердил и в сообщении для «Чешского Радио», и в ходе встречи с Войтехом Филипом, председателем компартии, поддержавшей в парламенте коалиционный кабинет. Лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура после встречи с Андреем Бабишем сообщил, что «использовал напряжение, появившееся в правительстве», а его партия готова поддержать «экспертное правительство» и хочет заменить в кабинете социал-демократов.

Глава коалиционной социал-демократической партии Ян Гамачек, занимающий в кабинете кресло главы МВД, после встрече с премьером сообщил, что «намерен подробнее ознакомиться с обстоятельствами», а ЧСДП взвешивает различные сценарии дальнейшего развития событий, которые рассмотрит фракция.

Президент Милош Земан еще только собирается обсудить с премьером ситуацию, сложившуюся вокруг его сына, однако уже назвал публикации «конспирологией». Кресло под главой кабинет явно шатается, но упадет ли оно?

Туманные перспективы вотума недоверия

«Думаю, что премьер удержится. Если дело дойдет до голосования о вотуме недоверия правительству, то для этого нужно набрать 101 голос присутствующих депутатов. И тут не следует забывать, что оппозиция, которая демонстрирует редкое единение, от право-демократического спектра до SPD, располагает всего 92 голосами. Это значит, что из правительственного лагеря, в который, помимо ANO и социал-демократов, следует отнести и коммунистов, им нужно привлечь еще не менее девяти депутатов. Это выглядит достаточно неправдоподобно. Единственный вариант, это если ЧСДП решит выступить против Андрея Бабиша. Однако большой вопрос, зачем это делать Яну Гамачеку, поскольку с падением премьера пал бы весь кабинет. Здесь слово опять было бы за президентом Земаном, который мог бы составить собственное техническое правительство. Досрочные выборы могли бы окончиться для социал-демократов фатально. Так что, если Андрей Бабиш не захочет уйти, то он сохранит свою должность премьера», – считает комментатор издания Hospodářské noviny Петр Гонзейк.

Между политикой и этикой

История с предполагаемым похищением сына премьера стала пересечением нескольких пластов, как политических, так и этических. По утверждению полиции, следователи давно стремятся допросить Бабиша-младшего по делу о «Гнезде аиста», однако пока им этого сделать не удавалось. Однако может ли обвиняемый давать показания, остается под вопросом – существует врачебное заключение о том, что 35-летний Андрей страдает психическим расстройством. И насколько этично действовали журналисты телеканала сайта Seznam?

«Моего сына Андрея журналисты атаковали в его квартире в Швейцарии, где он живет с мамой, и снимали его на камеру, задавали наводящие вопросы, чтобы получить нужный ответ. Это циничное использование чужого несчастья. Тайно снимать психически больного человека подобным способом – отвратительно и гнусно!», – такое заявление сделал Андрей Бабиш, который в день публикации материала находился на конференции по Ливии в Палермо. Также премьер подчеркнул, что его сына никто не похищал, а журналистское расследование было проделано с единственной целью – убрать его из политики.

Соратники Андрея Бабиша по партии ANO не устают указывать на «низкую политическую культуру, когда в политику втягивают членов семьи».

«Камера, которой его снимали, была спрятана в очках. Здесь присутствует предметный и человеческий аспекты. Дело расследует полиция, которая продлила время проведения следствия до конца года. Оно находится под надзором прокуратуры и еще не окончено, так что господину премьеру сложно о нем говорить. Возможно, он что-то и хотел бы прокомментировать, но не может. Также важен и человеческий аспект. Так называемое «похищение и отправку в Крым» расследовала полиция. Где находится сейчас Бабиш-младший полиции известно, тут ничего нового нет»,– прокомментировал ситуацию зампредседателя правительства Рихард Брабец, который добавил, что если бы кто-то сделал нечто подобное с его ребенком, то он «разобрался бы с ним по-мужски».

С Крыма выдачи нет?

Журналисты, однако, продолжают задавать вопросы – мог ли премьер вмешивать в свой бизнес сына, если он настолько болен? Насколько добровольной была поездка Бабиша-младшего в Крым? Сам Андрей Бабиш-младший назвал в разговоре с журналистами полуостров «оккупированной территорией», куда его через Москву вывез супруг врача-психиатра Диты Протопоповой Петр Протопопов. Не удивительно, что журналисты начали искать в деле сына чешского премьера российский след и строить предположения об участии в операции российских спецслужб.



«Отвести его на полуостров, аннексированный Россией, было хорошо продуманным шагом, поскольку на этой территории можно определенным образом «затеряться», исчезнув с горизонта следователей. Попасть туда и передвигаться по территории не представляет значительных проблем, хотя там все и находится под бдительным контролем спецслужб», – объясняет комментатор «Чешского Радио» Томаш Влах.

Томаш Влах отмечает: «Там нет авиарейсов из-за границы, нельзя снять деньги с карты, не работает международный роуминг, не действуют обычные службы доставки почты, то есть человек здесь находится как бы в тени и может ссылаться на то, что был изолирован, без телефона и без возможности получать корреспонденцию… То, что в Крыму можно спрятаться лучше, чем в других частях России, доказывает и пример свергнутого украинского президента Виктора Януковича, который тоже скрывался на полуострове при поддержке военной разведки».

«Тут могут быть два варианта. Возможно, Протопопов отвез Бабиша в Крым по собственной инициативе. Недостатка в деньгах у него, по-видимому, не было, так что он мог обеспечить все пребывание там, как это делают обычные туристы. Такой вариант возможен, и исключать его нельзя. Минимально такой же правдоподобностью обладает и возможность номер два – путешествие в Крым кто-то страховал, помогал обеспечивать и прикрывал, а возможно, и организовывал. Первое, что приходит в голову – спецслужбы – не звучит слишком странно, поскольку эти структуры приобрели в годы правления Владимира Путина огромное влияние. ФСБ не могла не заметить, что заявление на российскую визу подал человек, которого зовут Андрей Бабиш, и который вписал в графу «родители» имя своего отца. Таким образом, России о его поездке в Крым, по-видимому, было известно. Участвовала ли она в этом, и каким образом, мы можем только догадываться, но ряд косвенных доказательств это подтверждает», – делает вывод журналист «Чешского Радио».