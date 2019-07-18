Кровь перелетных птиц на карте Европы

Международная ассоциация в защиту птиц и природы BirdLife International опубликовала отчет с оценкой масштабов истребления птиц в бассейне Средиземного моря. Из-за отстрела и в ловушках, причем браконьеры- птицеловы используют для этого даже клей, каждый год на гибель обречены двадцать пять миллионов пернатых: иволги, жаворонки, славки, луговые зяблики, лысухи, сорокопуты-жуланы, певчие дрозды и другие пернатые солисты.

Памятка туристам – рекламные щиты по пути в аэропорт

Союз чешских и словацких зоопарков (UCSZOO) поэтому разместил по пути из пражского и братиславского аэропортов билборды, напоминающие о последствиях незаконной охоты и отлова перелетных птиц. Мы беседуем с директором пражского зоопарка Мирославом Бобеком.

– BirdLife International обнародовала свой отчет несколько лет назад. Охват и масштабы этого явления претерпели какие-то изменения с того времени? Предпринимали ли вы, кроме нынешней компании, и другие меры для привлечения внимания к такому произволу в рамках ЕС?

— Moжно сказать с уверенностью – существенных сдвигов в этой сфере за последние годы не произошло. На эту бойню мы стремимся обращать внимание широкой общественности на протяжении длительного времени. Пражский зоопарк уже обращался и к чешским евродепутатам, чтобы они приняли более деятельное участие в поиске решения проблемы. Чешский евродепутат Павел Поц подал по этому поводу ранее интерпелляцию Европейской комиссии, предпринял и другие шаги в том же направлении. В ситуации, когда наша фауна, в том числе пернатые, сталкиваются с массой проблем, прежде всего с изменениями ландшафта, интенсивным земледелием, такое истребление птиц в странах Средиземноморья означает огромную проблему и убыток целого ряда видов птиц.

К бойне птиц причастны и вполне благополучные страны ЕС

На первом месте в этой печальной сводке оказался Египет, на совести которого около 5,7 млн убитых птиц. Однако отстрел и коварные ловушки поджидают перелетное пернатое братство не только на Ближнем Востоке или на севере Африки, как можно было бы предположить, но также и во вполне благополучных странах Евросоюза, отмечает М. Бобек.

– Велики потери птиц во время миграции также в Италии, Франции, Испании, Греции, на Мальте. Также на Кипре, который таким отловом печально известен, хотя ситуация там, судя по всему, существенно улучшилась.

– Вероятно, что прежде и в Чехословакии уровень экологической сознательности среди населения не был особенно высоким, и народ вносил свою лепту в убыль птиц?

– Да, такая практика незаконного отлова ранее существовала и на территории нынешней Чехии, но большая часть стран Центральной и Западной Европы ушла от этой постыдной практики. Однако в южных регионах Европы к таким методам по-прежнему прибегают. Там на сегодняшний день воспринимают такое занятие, которое является по сути неким извращением и даже сложно определить, какого рода, просто как вид спорта и возможность поразвлечься.

Kомпания в Чехии и Словакии продлится как минимум до конца августа.

– В данный момент мы хотим посредством рекламных щитов обратить внимание на массовое уничтожение птиц в Средиземноморском регионе к примеру,тех же итальянских туристов, которые прилетают в пражский или братиславский аэропорты. А также одновременно привлечь внимание СМИ к проблеме и говорить о ней в полный голос. От имени Союза чешских и словацких зоопарков мы вновь обратимся к нашим евродепутатам с просьбой более активного подхода к решению проблематики.

Мы информировали о нашей инициативе в свою очередь и Ассоциацию европейских зоопарков и аквариумов, которая со своей стороны также сейчас взвешивает возможность принятия соответствующих мер,

– заверил в интервью Русской службе «Радио Прага» директор пражского зоопарка М. Бобек.