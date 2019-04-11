Крепость Гуквальды – неприступная твердыня Моравии

Заглянем же и мы в крепость Гуквальды (Hukvaldy), которая возвышается над одноименным поселком, в котором родился знаменитый композитор Леош Яначек.

«Крепость на этом месте появилась примерно во второй половине XIII века, став родовым гнездом графов Хюккесваген, которые прибыли в Чехию из Рейнланда. Прадед основателя крепости служил чешскому королю Пржемыслу Отакару I», – рассказывает «Радио Прага» Барбора Кожушникова, возглавляющая отдел «крепость Гуквальды» Национального института охраны памятников, в ведении которого находится этот исторический объект.

Рыцарь Арнольд Хюккесваген прибыл в Богемию по приглашению Пржемысла Отакара, чтобы договориться о браке его дочери Анежки с английским королем Генрихом III. Хотя в итоге Пржемысловичам не удалось породниться с Плантагенетами, Арнольд остался на дипломатической службе у чешского монарха, получив от него земли не северо-востоке Моравии. Его праправнук около 1250 года и основал Гуквальды (в русском языке встречается и написание «Хуквальды»).

Сокровищница епископов Оломоуца

«Поскольку резиденция занимала стратегически выгодное положение на Гуквальдском холме, постепенно она превратилась в фортификацию и стала восприниматься как неприступная военная крепость. Поэтому в годы Тридцатилетней войны и последующих войн ее использовали, главным образом, епископы, а потом и архиепископы Оломоуца для хранения своих сокровищ. Они также укрывали тут членов своих семей, поскольку лишь здесь чувствовали себя в безопасности».

По легенде, крепость получила свое название благодаря лесным девам – вилам, которых называли «гукалки». Их крики – гуканье пугало ночью путников в здешних лесах. Однако историки считают более правдоподобным, что название крепости связано с именем ее первых владельцев – Хюккесвагенов.

Как сегодня выглядит эта некогда неприступная твердыня? И можно ли там побывать? «В настоящее время это руины. В упадок крепость приходит примерно в середине XVIII века, когда административные органы, которые здесь находились, переезжают в здание нового замка. С того времени в крепости уже никто не живет. Постепенно она превращается в дешевый источник строительного материала, так что то, что мы видим сегодня, – лишь отражение ее былого великолепия. В настоящее время весь комплекс открыт для посетителей – его можно осмотреть самостоятельно или в сопровождении гида. Туристы могут подняться на смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. С высоты птичьего полета оттуда можно любоваться заповедником. С лета прошлого года мы открыли для туристов две новые модели крепости в формате 3D».

Ведьмы, призраки и музыка

Гуквальды – третьи по величине крепостные руины на территории Чехии: общая протяженность внешних стен составляет почти километр. Как сегодня проходит жизнь этих стен и донжонов, куда ежегодно съезжаются в поисках средневековой романтики тысячи туристов?

«Мы проводим мероприятия, уже ставшие традиционными, – они пользуются у посетителей неизменной популярностью. Это, например, «слёт ведьм», съезды поклонников соколиной охоты. Гвоздем сезона становится двухдневная «битва за крепость Гуквальды», которая всегда проходит в третью неделю июля. Кроме того, мы устраиваем мероприятие «Гуквальды – крепость призраков» – в этом году мы проведем его в октябре. Новинкой станет фестиваль «Момент», где мы познакомим наших посетителей с музыкальными, литературными, художественными и другими произведениями», – объясняет «хозяйка здешних мест» Барбора Кожушникова.

В наибольшей сохранности до наших дней дошла крепостная часовня, возведенная в конце XVII века. Она освящена в честь св. Андрея, считающегося небесным покровителем здешнего края. Сегодня в часовне с ее великолепной акустикой проводятся концерты.

Звучит музыка и в мотте – фортификационном сооружении XV века, где размещался военный гарнизон и держали узников. В 1960-х годах здесь нашли цепи и кандалы, которых заключенных некогда приковывали к стенам. С 1994 года в крепости и ее окрестностях в начале лета проводится международный музыкальный фестиваль «Гуквальды Яначека».

