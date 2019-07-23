Кредит для молодоженов – дают, но не берут

Государственная кредитная программа для молодых семей, судя по статистике, теряет популярность у целевой группы. В 2018 году желающие получить средства на приобретение квартиры или дома под сниженный процент ночевали у дверей пунктов приема заявлений. Сегодня такого нет. Одновременно общий объем предоставленных гражданам классических ипотек значительно выше показателей оформленных льготных кредитов на жилье. Причин такого состояния дел, по мнению специалистов, сразу несколько.
Программа кредитования жилья рассчитана на граждан в возрасте до 36 лет, образовавших семейную пару. На реконструкцию предоставляется до 300 тысяч крон (11 538,5 евро), на приобретение квартиры – 1,2 миллиона крон (46 153,8 евро), а на дом – до 2 миллионов крон (около 77 тысяч евро). Деньги необходимо вернуть в течение 20 лет, процентная ставка ниже 2%, что на три четверти процентного пункта меньше, чем у среднестатистической ипотеки.
По сравнению с прошлым годом, по данным Государственного фонда развития жилищного сектора, средний ежемесячный показатель количества принятых заявлений на получение льготных кредитов к концу июня 2019 года упал на две трети. Министерство регионального развития проблемы в этом не усматривает и правил льготных кредитов менять не собирается.
Общая ежемесячная сумма, предоставляемая чешскими банками в виде классических ипотек, составляет около 15 миллиардов крон (577 миллионов евро). В случае же госкредитов на жилье для молодых семей речь идет о десятках миллионов.
По мнению ипотечного специалиста компании «Chytrý Honza» (Находчивый Гонза) Даниэлья Горняка, проблемой государственных кредитов является административная процедура: «Если мне необходим такой кредит, то для подтверждения своего соответствия выдвигаемым требованиям мне придется самостоятельно оформить целый ряд бумаг. Никто мне в этом не поможет. Кредит мне предоставят только тогда, когда я все принесу. Именно поэтому первоначальный интерес к льготным кредитам быстро опал. Сегодня молодых они почти не интересуют».
Шеф-редактор специального сервера Investujeme.cz (Инвестируем) Петр Замечник обращает внимание на слабую экономическую выгодность госкредитов. В случае суммы в 1,2 миллиона крон с двадцатилетним сроком погашения, ежемесячная экономия на взносах составляет лишь 500 крон (19,2 евро).
– «Смысл такие кредиты имеют для молодых семей, которые не проходят банковским скорингом и для их бюджета ощутимы сэкономленные 450 крон».
По мнению аналитика компании «Čapek and Company» Михала Чапека, трудности возникают также в связи с залогом недвижимости: «Клиентам приходится закладывать приобретаемое жилье в счет получаемого от государства кредита. Они сразу лишаются возможности одновременного получения ипотеки от банка. Для ее обеспечения им нужен иной залог, например, жилье родителей, а сегодня это большая проблема».
Только на госкредит, учитывая актуальные цены, молодая семья необходимое ей жилье не купит. О Праге говорить не приходится вообще. В других крупных чешских городах ситуация не сильно отличается. Доступней лишь квартиры в населенных пунктах поменьше. В городе Тршебич Края Высочина с населением чуть более 35 тысяч человек, например, за 1,2 миллиона крон (46 153,8 евро) можно обзавестись только однокомнатной квартирой.