Кредит для молодоженов – дают, но не берут

Программа кредитования жилья рассчитана на граждан в возрасте до 36 лет, образовавших семейную пару. На реконструкцию предоставляется до 300 тысяч крон (11 538,5 евро), на приобретение квартиры – 1,2 миллиона крон (46 153,8 евро), а на дом – до 2 миллионов крон (около 77 тысяч евро). Деньги необходимо вернуть в течение 20 лет, процентная ставка ниже 2%, что на три четверти процентного пункта меньше, чем у среднестатистической ипотеки.

По сравнению с прошлым годом, по данным Государственного фонда развития жилищного сектора, средний ежемесячный показатель количества принятых заявлений на получение льготных кредитов к концу июня 2019 года упал на две трети. Министерство регионального развития проблемы в этом не усматривает и правил льготных кредитов менять не собирается.

Общая ежемесячная сумма, предоставляемая чешскими банками в виде классических ипотек, составляет около 15 миллиардов крон (577 миллионов евро). В случае же госкредитов на жилье для молодых семей речь идет о десятках миллионов.

По мнению ипотечного специалиста компании «Chytrý Honza» (Находчивый Гонза) Даниэлья Горняка, проблемой государственных кредитов является административная процедура: «Если мне необходим такой кредит, то для подтверждения своего соответствия выдвигаемым требованиям мне придется самостоятельно оформить целый ряд бумаг. Никто мне в этом не поможет. Кредит мне предоставят только тогда, когда я все принесу. Именно поэтому первоначальный интерес к льготным кредитам быстро опал. Сегодня молодых они почти не интересуют».

Шеф-редактор специального сервера Investujeme.cz (Инвестируем) Петр Замечник обращает внимание на слабую экономическую выгодность госкредитов. В случае суммы в 1,2 миллиона крон с двадцатилетним сроком погашения, ежемесячная экономия на взносах составляет лишь 500 крон (19,2 евро).

– «Смысл такие кредиты имеют для молодых семей, которые не проходят банковским скорингом и для их бюджета ощутимы сэкономленные 450 крон».

По мнению аналитика компании «Čapek and Company» Михала Чапека, трудности возникают также в связи с залогом недвижимости: «Клиентам приходится закладывать приобретаемое жилье в счет получаемого от государства кредита. Они сразу лишаются возможности одновременного получения ипотеки от банка. Для ее обеспечения им нужен иной залог, например, жилье родителей, а сегодня это большая проблема».

Только на госкредит, учитывая актуальные цены, молодая семья необходимое ей жилье не купит. О Праге говорить не приходится вообще. В других крупных чешских городах ситуация не сильно отличается. Доступней лишь квартиры в населенных пунктах поменьше. В городе Тршебич Края Высочина с населением чуть более 35 тысяч человек, например, за 1,2 миллиона крон (46 153,8 евро) можно обзавестись только однокомнатной квартирой.