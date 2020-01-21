Костел со стеклянной крышей на севере Чехии, который помнит солдат Наполеона и царя Александра

29 и 30 августа 1813 года неподалеку от Петровице произошло знаменитое сражение под Кульмом, в котором русско-прусско-австрийские войска разгромили корпус французского генерала Вандама. В этой битве, за которой с холма у города Теплице наблюдал император Александр I, наполеоновский генерал был взят в плен. Потери с обеих сторон были огромны. Более 11 тысяч французов было убито или ранено, около десяти тысяч взято в плен. Львиная доля потерь коалиции пришлась на долю русских – более 7000 солдат погибло и получило ранения. В годы наполеоновских войн, в том числе и после битвы под Кульмом, костел св. Николая в Петровице служил в качестве военного госпиталя. В 1830-е в расположенном неподалеку Пршестанове была создана братская могила, куда свезли останки погибших в боях, и был воздвигнут памятник, который обычно называют «русским».

Во второй половине ХХ века здание храма в Петровице, построенного в 1793 году, пришло в упадок. «К сожалению, в 1988 году у нашего костела св. Николая рухнула крыша, разумеется, вместе с потолком. Это произошло из-за того, что здание находилось в заброшенном состоянии, – конструкция настолько прогнила, что в результате провалилась», – рассказывает староста поселка Зденек Кутина.

После разрушения от храма остались только стены и пресбитерий – алтарная часть. Однако в годы социализма власти не выделили средства на ремонт костела. Чтобы сооружение окончательно не рухнуло, верх крыши залили бетоном, а окна заложили кирпичом. Сейчас храм св. Николая находится в собственности поселка, власти которого и решили сделать такую необычную переделку крыши по примеру церкви Вознесения Девы Марии в Орлицких горах. В 2015 году при поддержке фондов Евросоюза эти работы были завершены. «Мы вторые в республике, кто обладает церковной крышей в таком стиле – с застекленным верхом. Ночью из костела можно смотреть на звезды», – объясняет Зденек Кутина.

Реликвия из базилики святого Николая в Бари

Храм в Петровице хранит необычную святыню. «В бутылочке находится реликвия третьей степени святого Николая. По нашей просьбе ее нам прислали из итальянского города Бари вместе с сертификатам, и мы очень ею гордимся», – подчеркивает староста поселка, объясняя, что там содержится вода, которой омывают мощи небесного покровителя, хранящиеся в базилике Бари.

Хотя реконструкция интерьера костела еще не завершена, его окна уже давно не закрыты кирпичами – сегодня их украшают цветные витражи. С одним из них связана интересная история, которую рассказал Зденек Кутина. «На сооружение этого витража мы получили дотации от одного английского фонда. Они приехали сюда, посмотрели и… перевели нам на счет деньги. Единственное, что они попросили взамен, это прислать несколько фотографий, подтверждающих восстановление витража». Староста отметил, что это – самое быстрое получение субсидии, с которой он сталкивался в своей жизни.

Уже отремонтирована и ризница храма. «Именно с реставрации ризницы мы начинали нашу работу – она была сильно разрушена. Когда мы размышляли о том, как нам использовать это пространство, то решили создать тут небольшой музей, рассказывающий об истории Петровиц, прежде всего судетско-немецкой, поскольку мы относились к Судетской области», – поясняет староста.

Сегодня в музейной экспозиции можно увидеть личные вещи судетских немцев, которые были выселены из этих мест после Второй мировой войны, в 1945 году, на основании Декретов Бенеша.

Помимо этой главы истории, в храме экспонируется макет самого храма. А о наполеоновских временах напоминает французская военная форма и сабля. Реконструкция костела идет с 2004 года. «Недавно мы завершили установку витражей в двух окнах и начали полную реставрацию башни, сверху донизу, – начиная с крыши и заканчивая фасадом», – завершает рассказ Зденек Кутина.

Попасть в этот необычный костел можно по предварительной договоренности с администрацией поселка, а регулярные богослужения в храме пока не проводятся. Остается добавить, что поселок Петровице, население которого составляет менее тысячи человек, может гордиться своей древней историей. Первые упоминания о нем под латинским названием Petri silva относятся еще к 1352 году. По-немецки поселок назывался Peterswald, «Лес Петра», и его герб украшает символическое изображение деревьев.

