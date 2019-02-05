Кость леопарда стоимостью в 8 лет за решеткой

Антон Каймаков
05-02-2019
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Экзотическую живность в багаже путешественников в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела таможенники не находили уже несколько лет подряд. Последний раз изъятие подобного рода груза произошло в 2016 году. Речь шла о 200 полуживых хамелеонах и гекконах с Мадагаскара. Зато редкие орхидеи, суккуленты, украшения из редчайших красных кораллов, части черепашьих панцирей, ремешки для часов из крокодильей кожи обнаруживаются постоянно. Последнее время нарастает также поток ввозимых в Чехию препаратов традиционной китайской медицины.

Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24

«Лекарства традиционной китайской медицины составляют 60% от общего объема изъятий Чешской инспекцией по охране окружающей среды. Лекарства, относящиеся к традиционной азиатской медицине, весьма часто содержат в себе части охраняемых растений или фрагменты тел животных. Можно вспомнить о мазях с ядом кобры или костями леопарда, препараты с мускусом – секретом желез оленей кабарги и ампулах с медвежьей желчью», - комментирует Эрик Гесс, директор Чешской инспекции по охране окружающей среды.

Шарка Мишковска, фото: Česká celní správaШарка Мишковска, фото: Česká celní správa Ввоз в Чехию товаров, нуждающихся в специальных разрешениях, превышает вывоз. В большинстве случаев речь идет о контрабанде по незнанию. Однако есть примеры, связанные с организованными группами перевозчиков нелегального груза.

«В 2014 году у нас была попытка вывоза из Чехии в Азию двух тигриных скелетов. Воспрепятствовали мы в ряде случаев контрабанде рогов носорогов и слоновьих бивней. Сейчас же какое-то время от подобных случаев мы отдыхаем», – рассказывает пресс-секретарь Таможенного управления Прага-Рузыне Шарка Мишковска.

Конфискованные редкие живые растения и животные сначала регистрируются Чешской инспекции по охране окружающей среды, а потом попадают в распоряжение экологического ведомства. Далее конфискат отправляется, например, в ботанические сады и зоопарки. Все, что относится к категории «мертвых препаратов» попадает в лаборатории для использования при исследованиях или же служит в качестве наглядных пособий при подготовке таможенников. За счет изъятой контрабанды пополняются экспозиции разных музеев. Некоторые конфискованные препараты служат в качестве пособий в школах. Что-то подлежит ликвидации.

Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24 За нелегальный ввоз или вывоз редких животных и растений, а также их частей, нарушителю правил грозит штраф в размере до полутора миллионов крон (около 58 тысяч евро). В более серьезных случаях речь уже пойдет об уголовном преступлении и заключении до восьми лет лишения свободы.

Соответствующие международные договоры, касающиеся контрабанды редких животных и растений Чехия подписала еще в 90-х годах прошлого века.

«На сегодняшний день в списках охраняемых видов находится 5800 видов животных и около 30 тысяч растений. Соглашения касаются, как живых экземпляров, так и изготовленной из них продукции – в том числе пищевых продуктов, лекарств, кожгалантереи и экзотических сувениров», – подчеркивает Ондржей Клучек из Министерства по вопросам охраны окружающей среды, отвечающий за соблюдение Чешской Республикой соответствующих международных договоров.

Антон Каймаков
05-02-2019
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