Космический корабль из Lego: Чешский рекорд из 70 тысяч деталек

Проект объединяет в себе кинфраншизу из восьми полнометражных фильмов, нескольких телефильмов и анимационных сериалов, серию книг, комиксы и журналы, энциклопедии и художественные альбомы, литературу по ролевым играм, игрушки, компьютерные игры и многое другое. Кроме того, вселенная «Звездных Войн» — одна из самых популярных тем комплектов конструктора Lego.

Шестнадцатилетний подросток из Чехии Радек Попик решил не ограничивать себя традиционными наборами, а вместо этого соорудил из обычных деталей космический корабль из «Звездных войны» по собственному проекту. Подробнее о своем увлечении Радек Попик рассказал в интервью Радио Прага Interntional:

— Все началось, когда мне было четыре года. Я тогда «по наследству» от старшего получил немного деталей Lego. Их было всего несколько, но меня очень увлекла эта работа, я придумывал все новые и новые способы, как их собирать в разные фигуры. А потом в магазинах появился набор Lego для постройки космического корабля Millenium Falcon. Эта межгалактическая машина меня сразила наповал. И тогда я решил, что однажды обязательно сам такую построю. Такую, или даже еще большую. И вот, десять лет спустя мне это удалось.

Космический корабль Millenium Falcon в русском переводе называется «Тысячелетний сокол». Первый набор, о котором рассказывает Радек Попик, вышедший в 2007 году, состоял из 5197 деталек. А в 2017 вышел новый, который стал самым большим набором в истории LEGO, он включает в себя 7541 деталек. А каковы параметры космического истребителя, построенного Радеком Попиком?

— Длина корабля 163 сантиметра, а ширина 118 сантиметров. Всего на постройку этой модели у меня ушло 70 000 деталей. Но, к сожалению, мой корабль является лишь вторым по величине в мире. Самой компанией Lego несколько лет назад была построена более крупная модель. Однако я пообещал сам себе, что в будущем обязательно перебью их рекорд.

Как признается юный гимназист, его цель в будущем – построить корабль Falcon длиной пять метров и таким образом обогнать австралийского любителя Lego, чей космический истребитель длиной четыре с половиной метра.

Конструкторы Lego являются неотъемлемой частью большинства детских. Как мальчишки, так и девчонки с удовольствием собирают из предлагающихся наборов здания, замки, пожарные и полицейские станции и многое другое. А Радек Попик с детства предпочитал строить из деталей Lego не по представленному компанией макету, а создавать собственные модели домов, замков, небоскребов, техники и целых городов. Свой космический корабль из «Звездный войн» он представил на выставку, ежегодно организуемую датским производителем Lego. Строгий отбор прошло двадцать участников, среди которых был и Радек Попик. Звездный истребитель он представил на выставке дважды – весной и осенью текущего года.

— Первый раз мы выставлялись в Дании в феврале, в рамках акции Lego World. Там был отдельный зал для фанатов Lego, которые представляли здесь свои самодельные модели. Заявок было несколько сотен, а выбрали всего двадцать финалистов. Мне тогда написали, что мой космический корабль вписывается в общую тематику и что им очень понравилась моя модель. На выставку я отправился еще с двумя чехами – Томашем Каспариком из Оломоуца, который сделал огромное колесо обозрения, и Даниэлем Совияном из Остравы, который из Lego построил храм св. Анны из Полянки-над-Одроу.

Модель космического корабля проработана до мельчайших деталей, включая шахматный стол, который соответствует сценам из фильма. Радек Попик признается, что он фанат кинофраншизы и модель делал по собственному проекту, а само строительство заняло у него целый год. Как относятся к его увлечению родители и какие у него планы на будущее?

— Если честно, мне кажется, у родителей уже аллергия на Lego. У нас есть уговор, что дома не должно быть практически ни одной детальки, исключение составляют маленькие части будущих моделей, которые настолько трудоемки, что их надо создавать на столе желательно при помощи специального увеличительного стекла. А так большая часть моего Lego находится над нашим гаражом. Кроме космического истребителя, мне нравилось создавать дома и максимально детально прорабатывать их интерьер. Еще я очень люблю фотографировать фигурки из Lego в разной, самой неожиданной обстановке и местах – например, у различных памятников и достопримечательностей. А в будущем я хотел бы поступить на какую-нибудь творческую специальность и создавать самые разные вещи.