Коррупция по-евросоюзовски: чешско-польско-литовская схема

– Kто из числа должностных лиц Чешской Республики и когда первым озвучил информацию о коррупционерах?

– Судя по статье в газете Právo, на которую ссылается сайт Novinky.cz, одним из первых, кто публично сообщил об этом, стал госпрокурор из Тахова Ондржей Вендлер. В понедельник, 8 октября, прокурор информировал, что дело возбуждено в отношении тринадцати человек. Пятеро из них являются сотрудниками чешского Управления сельскохозяйственного надзора.

Tысячи фитосанитарных сертификатов на пустых бланках

Чиновники выдавали гарантирующие безопасность и качество ввозимой продукции фитосанитарные сертификаты, оформленные на пустых бланках чешского Сельхознадзора, заверенные печатью организации и подписью конкретного инспектора, определенной группе лиц. Те, в свою очередь, вписывали в документ требуемый продукт. В действительности продукция, которую польские и литовские экспортеры – на данный момент их имена нам неизвестны – проверке не подвергалась. «Этой продукции чешские инспекторы не видели, так как товары практически на территорию Чешской Республики не попадали», пояснил Вендлер.

Репутации Чехии нанесен серьезный ущерб

– Когда полиция напала на след цепочки этих преступлений?

– Следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью ЧР наблюдали за группой злоумышленников уже с мая 2016 года. В апреле 2017 года у них уже были поводы и основания для возбуждения уголовного дела в отношении тринадцати человек.

– Известен ли масштаб махинаций?

– Государственный прокурор по этому поводу сказал, что «чиновники выдали тысячи сертификатов, где чешское государство гарантирует качество продукции, которой в стране в глаза не видели, не то чтобы еще контролировать», подчеркнув озабоченность тем, что ответчики своими действиями нанесли весьма серьезный ущерб репутации Чешской Республики.

– Первичная информация о фактах подкупа уже обнародована?

– По словам пресс-секретаря Национального центра с организованной преступностью Ярослава Ибегея, касаемо некоторых из обвиняемых по этому делу чиновников удалось собрать доказательства об их подкупе в связи с предоставляемыми услугами.

Причем за один сертификат инспекторы запрашивали сумму в размере минимум 600 крон, ухитряясь всего лишь за месяц выдать пятьсот документов, которые потом были незаконно использованы.

Подозреваемые на текущий момент отстранены от исполнения своих обязанностей и получают лишь часть зарплаты, сообщил глава секретариата директора Центра с организованной преступностью с тем, что «учреждение взвешивает возможность применения некоторых мер в отношении последних».

– Какими компетенциями вообще наделено Главное управление сельхознадзора Чехии (ÚKZÚZ)?

– Управление является подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства и прежде всего обязано контролировать производство растительной продукции в Чехии, как и ее экспорт, а также импорт аналогичных товаров из-за рубежа.