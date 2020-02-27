Короновирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне

На утро 27 февраля короновирус нового типа обнаружен в восемнадцати европейских странах. В Италии ситуация самая напряженная – там находится очаг эпидемии, выявлено 470 зараженных, двенадцать летальных исходов. В соседней с Чехией Германии найдено двадцать семь инфицированных, а власти ФРГ сообщают, что страна «на пороге эпидемии» и подготавливают больницы к пандемии.

«Если что-то произойдет, мы готовы. Однако повторю еще раз – ни один случай заражения коронавирусом в Чешской Республике не подтвердился, и я надеюсь, что так будет и дальше», – успокаивает сограждан премьер-министр Андрей Бабиш.

Две банки консервов в одни руки?

Мэрия чешской столицы учитывает любое развитие ситуации. «Мы хотим предотвратить панику. А паника начнется, как только в Чешской Республике появится первый пациент с коронавирусом, что, по-видимому, в ближайшем будущем произойдетю И тогда люди придут в магазин, где им нечего будет купить», – поделился своими опасениями с сайтом Aktuálně.cz заместитель мэра Праги Петр Глубучек. Городская администрация рассматривает возможность ввести ограничения по продаже продуктов – например, не более двух банок консервов в одни руки. Однако пока пустые полки были замечены лишь в одном столичном супермаркете, и в магазинах Праги не наблюдается ни очередей, ни недостатка продуктов.

Впервые за несколько лет министр здравоохранения Чехии созвал заседание Центральной эпидемиологической комиссии страны. Глава Минздрава Адам Войтех подчеркивает – его ведомство находится в боевой готовности, и если вирус все же перейдет границу Чехии, его ждет соответствующая встреча.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что все государственные структуры по охране общественного здоровья – Министерство здравоохранения, большицы и т.д. находятся в режиме готовности. С другой стороны, я прошу граждан не поддаваться панике – для этого нет никаких причин. В сложившейся ситуации мы, конечно, должны вести себя осторожно, отслеживать, что происходит в затронутых эпидемией регионах, но мы едины во мнении – ни для какой паники причин нет!»

«Не нужно проверять на короновирус каждого, кто приехал из Италии»

Инфекция COVID-19 может представлять фатальную опасность лишь для старшей возрастной группы – людей 70–80 лет, страдающих другими заболеваниями. По словам главы чешского Минздрава, даже дети не включены в основную группу риска, а здоровый взрослый человек способен перенести инфекцию и побороть болезнь.

Адам Войтех указал на изменение ситуации – впервые больше случаев заражения оказалась за границами Китая, а не в пределах этой страны, так что в КНР эпидемия, по-видимому, пошла на спад. Всемирная организация здравоохранения выделило три проблемных региона, где вирус переносится от человека к человеку.

«Мы рекомендуем тем, кто побывал в этих регионах, – в Иране, Южной Корее и Италии – это области Эмилия-Романа, Ломбардия, Пьемонт и Венето – в течение 14 дней после возвращения в Чехию следить за состоянием своего здоровья с точки зрения появления симптомов данной болезни – это температура выше 38, затруднения с дыханием, кашель. Если нечто подобное появится, следует по телефону связаться с врачом. Подчеркиваю не нужно идти ни на прием к врачу, ни в отделения неотложной помощи больницы – следует связаться по телефону с врачом или больницей, способными обеспечить транспортировку, чтобы болезнь не распространилась».

Государственные структуры намерены обеспечить средствами защиты – респираторами, дезинфекцией – прежде всего, медиков, как бойцов первого рубежа обороны.

Сейчас в Чехии около 1000 койко-мест готово к приему инфицированных пациентов. «Однако не нужно госпитализировать и тестировать на короновирус каждого, кто приехал из Италии», – уверен глава Министерства здравоохранения Чехии.