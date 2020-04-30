Коронавирус велосипедистам не помеха

Развлечений в период карантина мало, поэтому на велосипеды сели все, кто может. К числу популярных, хотя и не самых оживленных, относится велосипедная трасса №5061, начинающаяся в городе Ждяр-над-Сазавой, проходящая вдоль Пилского водохранилища.

«В прошлом году мы на ней устанавливали счетчик. Выяснилось, что с июля по сентябрь там проехало 90 тысяч велосипедистов. Это сравнимо с трассами в Южной Моравии, проложенными в виноградарских областях», – обращает внимание заместитель старосты города Ждяр-над-Сазавой Йозеф Клемент.

Раз трасса популярна, то в хорошее дело можно и вложиться.

«Мы собираемся дальше расширять и удлинять наши велосипедные трассы. Сейчас готовится строительство безопасного многоуровневого перекрестка. Чуть позже появится прокат велосипедов. Каждый год мы что-то добавляем, что подстегивает рост количества пользователей нашими трассами», – радуется представитель городского муниципалитета.

Велосипедные трассы в Чехии у народонаселения весьма популярны. Однако и без проблем не обходится – уж слишком растет движение. Кроме велосипедистов на трассах вы обязательно увидите и любителей роликовых коньков, а также и просто пеших.

Чем популярней трасса, тем менее приятной может быть поездка по ней. Например, пражский веломаршрут А2, проходящий через столичные районы Подоли, Браник и Збраслав. До начала пандемии она порой бывала так переполнена, что сложившейся ситуацией заинтересовалась полиция. Летом упомянутой А2 ежедневно пользуется от 6 до 8 тысяч велосипедистов.

«Когда на трассе сталкивается сразу несколько заинтересованных групп, например, велосипедисты и любители роликовых коньков, осторожность и предупредительность особенно необходимы. Патрульные городской полиции уже осуществляют на А2 обычные контрольные рейды, но в наших планах также проведение спецрейдов. Вероятнее всего будут проводиться выборочные проверки обязательного оснащения велосипедов, а также и тестирование на алкоголь», – предупреждает пресс-секретарь пражской полиции Ян Чигак.

Приход эпидемии коронавируса общее количество велосипедистов на специальных трассах, проложенных в чешских регионах, как в городах, так и за их пределами, не сократил. Тем более что прогулки на свежем воздухе, включая занятия спортом, при условии соблюдения гигиенических мер предосторожности – повсеместного ношения защитных масок и соблюдения двухметровой дистанции друг от друга – не запрещались. Число пользователей велосипедными трассами с каждым годом растет, подчеркивает Станислав Козоубек, бывший спортсмен, неоднократно представлявший Чехию на международных велосипедных соревнованиях, а после окончания спортивной карьеры руководивший секретариатом Чешского союза велосипедного спорта и профильной комиссией Мэрии Праги: «Количество велосипедистов-любителей постоянно растет – каждый год на десятые доли процента. Тренд начался с 2012 года».