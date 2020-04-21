Коронавирус разрывает цепочку поставок наркотиков в Чехию

Сократился объем рынка героина и первитина

Вопрос директору некоммерческой организации SANANIM, одному из главных субъектов в сфере предоставления социальных услуг наркозависимым, Maртине Рихтеровой –Tеминовой. Цена на первитин на черном рынке якобы подскочила на 30%. Что вам известно об изменениях в этой сфере ввиду направленности вашей деятельности?

– Актуальная ситуация действительно привела к дефициту наркотиков в Чехии. От наших клиентов мы знаем, что сократился объем рынка героина и повысились цены на него. Аналогичная ситуация наблюдается с метамфетамином – первитином, которого стало также меньше, при этом ухудшилось и его качество. Наркотиков сейчас мало, а людей, которые от них зависимы, много, поэтому для наших клиентов это неблагоприятная ситуация. Поэтому они, уже не имея возможности сохранять свои прежние предпочтения, переходят на употребление других веществ. Например, употреблявшие опиаты – наркотики, обладающие седативным, «затормаживающим» действием, начинают употреблять амфетамины – психостимулирующие наркотики. Они просто берут то, что способны в эти дни достать.

"Привезти прекурсоры сейчас гораздо сложнее, чем раньше"

– Как мы узнали из сводки органов правопорядка в конце 2019 года, ежегодно чешские полицейские ликвидируют порядка двухсот сорока малых и десятки крупных нелегальных лабораторий по производству метамфетамина. Однако этого было явно недостаточно, судя по данным Europo, и Чехия до недавнего времени продолжала «преуспевать» на этом фронте, снабжая черный рынок стран ЕС нелегальным продуктом. Именно на внешнем рынке сбывается чешский первитин. Это значит, что в Чехии сегодня уже не производится столько первитина?

– Первитин на нашей территории по-прежнему производится, однако его производство связано с прекурсорами, то есть лекарствами и веществами, участвующими в реакции, приводящей к образованию целевого вещества, а таковые в Чехию ввозятся. А поскольку привезти прекурсоры в данное время гораздо сложнее, первитин стал менее качественным.

– Наркозависимые люди уже не могут полагаться на получение «своих» наркотиков. Чем, по вашим наблюдениям, они заменяют привычное «меню», где находят упомянутые опиаты и другие вещества?

– Я думаю, что они прибегают ко всем доступным источникам и принимают лекарства. Используют, если только им удается достать, пластыри фентанила. Также среди них увеличилось число тех, кто начал употреблять алкоголь.

Нехватка как шанс остановиться?

По словам руководителя Национального центра по борьбе с наркотиками Якуба Фридриха, после закрытия границ ЧР каналы поставок оказались перекрыты и одновременно спрос снизился из-за закрытия баров, клубов и дискотек, где распространялись наркотики. При этом выросла продажа наркотических средств по интернету. Может ли сложившаяся ситуация повлиять на уменьшение потребления наркотиков и снижение спроса, то есть предоставить шанс таким людям? Имеют ли возможность наркозависимые получить квалифицированную помощь в ситуации мобилизации системы здравоохранения в связи с распространением коронавируса?

Они могут получить, как немного непривычно выражался наш доцент Скала, пинка под зад – в данном случае от эпидемии коронавируса.

– Я полагаю, что это в определенной мере может стать шансом для наших клиентов, так как они таким образом еще больше мотивируются к началу прохождения лечения. Наркозависимым начинает не хватать не только наркотиков, но и продуктов питания, обнаруживается нехватка мест, где они могли бы умыться. Их жизнь сейчас очень осложнилась, что, конечно, может подтолкнуть к переменам.

Они могут получить, как немного непривычно выражался наш доцент Скала, пинка под зад – в данном случае от эпидемии коронавируса, и захотеть изменить свою жизнь, однако это лишь часть данной целевой группы.

Одновременно сейчас гораздо труднее начать какое-либо лечение этих лиц, так как стратегические планы пандемической готовности, которые в Чехии существуют, изначально рассчитаны на использование в критической ситуации койко-мест в психиатрических больницах, и вообще больницы имеют право освободить медицинский персонал из подобного рода медучреждений в те точки, где срочно необходима помощь и необходимо справиться с непредвиденной нагрузкой. Поэтому сейчас ряд больниц закрыл часть отделений и перебросил персонал с этих участков на другие.

"Доступность заместительной терапии следует повысить"

Поэтому в настоящее время сократилась численность мест оказания специализированной медицинской помощи, поясняет директор SANANIM Maртина Рихтерова –Tеминова.

– Я лично знаю, что сегодня клиентов принимают, например, только в двух центрах, где оказываются услуги по детоксикации организма. Kонечно, они могут также обратиться за помощью в амбулаторные центры, однако сегодня такие группы общаются только по скайпу. Так что это, разумеется, новый шанс. С другой стороны, я уверена, что для тех, кто уже не в состоянии воздержаться от приема наркотиков, должна повыситься доступность заместительной терапии (это означает, например, замену героина метадоном), поддержанной и помощью со стороны психиатров,

– заключает Maртина Рихтерова–Tеминова.