Коронавирус пока не перешагнул границу Чехии, но медики начеку

28 января в пражскую больницу с подозрением на коронавирус прямо из гостиницы доставили китайского туриста. Однако пока паниковать рано, считает врач Кристина Германнова, сотрудница инфекционной клиники паразитологии и тропических болезней: «На данный момент в Чешской Республике не диагностировано ни одного случая заражения. Это значит, что для обычных жителей страны вирус опасности не представляет».

По сообщению Кристины Германновой, в группу риска попадают те, кто приехал из охваченных эпидемией регионов. Им в случае появления симптомов – кашля, насморка, температуры – следует обратиться к врачу.

Медики следили за состоянием 39-летнего гражданина Чехии, обратившегося в больницу моравского города Кромержиж. 9 января он вернулся из путешествия по Китаю, после чего начал жаловаться на проблемы с дыханием. Пациент ждал результаты анализов в изолированном боксе инфекционной клиники в городе Угерске Градиште, однако вирус в его организме не обнаружили.

Кто в группе риска?

У юной китаянки, приехавшей двенадцать дней назад в Чехию навестить бабушку, которая обратилась к медикам с насморком и кашлем, коронавирус не подтвердился. Равно как и у других пациентов, которые, прибыв из района эпидемии и почувствовав недомогание, поспешили в чешские больницы.

27 января крупная пражская больница «На Буловце» провела брифинг, на котором представила шаги, предпринятые на случай приема пациентов, зараженных новым коронавирусом. Кристина Германнов поясняет: «Порядок действий уже разработан, поскольку еще с пятницы мы принимаем пациентов с подозрением на коронавирус. Это значит, что через наши руки уже прошло несколько человек. Этот вирус не считается сверхопасным, то есть рассматривается как передающийся воздушно-капельным путем. Этим и определяются средства защиты для персонала – перчатки, респиратор, комбинезон, шапочка и очки».

В интервью агентству ЧТК пресс-секретарь пражской Санитарно-эпидемиологической службы Збынек Боублик сообщил: «Жители Праги в эти дни проявляют повышенный интерес к такой острой теме как китайский коронавирус, что проявляется в большом количестве телефонных звонков и письменных сообщений, поступающих в Санитарно-гигиенический центр столицы».

«Мы знаем, что делать»

То есть ситуацию можно назвать если не экстренной, то, во всяком случае, не рядовой. Как это сказывается на работе медиков? «Чрезвычайный характер ситуации выражается в том, что все находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы не пропустить инфицированного пациента. Хотя какие-то экстренные меры не вводились, мы к этому готовы, точно знаем, что и как должны делать», – подчеркивает Кристина Германнова.

Как сообщил глава Минздрава Адам Войтех, в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела проводится лишь выборочный скрининг прилетающих пассажиров. Массовые проверки вводиться не будут – по словам министра, делать это не имеет смысла с учетом того, что инкубационный период для нового коронавируса составляет четырнадцать дней, то есть повышенная температура может свидетельствовать об обычной простуде и искажать истинную картину. Фото:

Впрочем, как уже было сказано, для приема рейсов из Китая, которые пока не отменены, были выделены отдельные входы, которые регулярно дезинфицируются. В залах прибытия установили панели с информацией для пассажиров на чешском, китайском и английском языках. Свои инструкции руководству аэропорта представила главный санитарный врач Чехии – экипажи должны требовать от прибывающих пассажиров в случае появления признаков заболевания немедленно обращаться в медпункт.

«Этот вирус вызывает симптомы гриппа, то есть опасен для тех, кто уже страдает какими-либо хроническими заболеваниями. Поэтому пока не объявлена угроза пандемии – инфекция ведет себя как грипп, это значит, что может заразиться множество людей, однако фатальные последствия он будет иметь лишь для тех, кто уже чем-то болен, или у пожилых людей», – объясняет Кристина Германнова, которая, однако, подтверждает, что противовирусного препарата против новой инфекции пока не существует.

Чешская Республика ведет переговоры с Францией об эвакуации в эту европейскую страну двух чешских студентов, которые находятся в китайском городе Ухань, ставшем центром эпидемии.

Жители Чехии не могут не чувствовать тревогу, когда новостные программы напоминают кадры из фильмов-катастроф, а количество заболевших увеличивается буквально с каждым часом. Согласно официальной статистике, на данный момент коронавирусом в мире инфицировано уже около 4500 человек, более ста скончалось. В Европе вслед за Францией, опасную инфекцию, поражающую дыхательную систему, обнаружили в Германии. Причем в Японии и ФРГ, по сообщению СМИ, зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом людей, которые не посещавших Китай.

При этом сотрудница Государственного института здравоохранения Катержина Фабианова считает, что с учетом высокого качества медицинского обслуживания в Европе, паниковать не следует. К тому же, напоминает врач, от обычного гриппа в Чехии ежегодно умирает около 1500 человек. Хотя вакцина от гриппа существует, прививки делает лишь незначительный процент населения страны...