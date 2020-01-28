Коронавирус пока не перешагнул границу Чехии, но медики начеку

В чешских аптеках разбирают марлевые повязки, встревоженные граждане звонят в больницы и санэпидемслужбу. На телеэкранах мелькают люди в защитных костюмах и опустевшие улицы китайских городов. Пражский аэропорт ввел отдельные входы для рейсов из КНР и проводит выборочные проверки пассажиров. Хотя новый коронавирус пока в Чехии не выявлен, меры по противодействию эпидемии детально обсуждают чешский Совбез, Минздрав и правительство.
28 января в пражскую больницу с подозрением на коронавирус прямо из гостиницы доставили китайского туриста. Однако пока паниковать рано, считает врач Кристина Германнова, сотрудница инфекционной клиники паразитологии и тропических болезней: «На данный момент в Чешской Республике не диагностировано ни одного случая заражения. Это значит, что для обычных жителей страны вирус опасности не представляет».
По сообщению Кристины Германновой, в группу риска попадают те, кто приехал из охваченных эпидемией регионов. Им в случае появления симптомов – кашля, насморка, температуры – следует обратиться к врачу.
Медики следили за состоянием 39-летнего гражданина Чехии, обратившегося в больницу моравского города Кромержиж. 9 января он вернулся из путешествия по Китаю, после чего начал жаловаться на проблемы с дыханием. Пациент ждал результаты анализов в изолированном боксе инфекционной клиники в городе Угерске Градиште, однако вирус в его организме не обнаружили.
У юной китаянки, приехавшей двенадцать дней назад в Чехию навестить бабушку, которая обратилась к медикам с насморком и кашлем, коронавирус не подтвердился. Равно как и у других пациентов, которые, прибыв из района эпидемии и почувствовав недомогание, поспешили в чешские больницы.
27 января крупная пражская больница «На Буловце» провела брифинг, на котором представила шаги, предпринятые на случай приема пациентов, зараженных новым коронавирусом. Кристина Германнов поясняет: «Порядок действий уже разработан, поскольку еще с пятницы мы принимаем пациентов с подозрением на коронавирус. Это значит, что через наши руки уже прошло несколько человек. Этот вирус не считается сверхопасным, то есть рассматривается как передающийся воздушно-капельным путем. Этим и определяются средства защиты для персонала – перчатки, респиратор, комбинезон, шапочка и очки».
В интервью агентству ЧТК пресс-секретарь пражской Санитарно-эпидемиологической службы Збынек Боублик сообщил: «Жители Праги в эти дни проявляют повышенный интерес к такой острой теме как китайский коронавирус, что проявляется в большом количестве телефонных звонков и письменных сообщений, поступающих в Санитарно-гигиенический центр столицы».
То есть ситуацию можно назвать если не экстренной, то, во всяком случае, не рядовой. Как это сказывается на работе медиков? «Чрезвычайный характер ситуации выражается в том, что все находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы не пропустить инфицированного пациента. Хотя какие-то экстренные меры не вводились, мы к этому готовы, точно знаем, что и как должны делать», – подчеркивает Кристина Германнова.
Как сообщил глава Минздрава Адам Войтех, в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела проводится лишь выборочный скрининг прилетающих пассажиров. Массовые проверки вводиться не будут – по словам министра, делать это не имеет смысла с учетом того, что инкубационный период для нового коронавируса составляет четырнадцать дней, то есть повышенная температура может свидетельствовать об обычной простуде и искажать истинную картину. Фото:
Впрочем, как уже было сказано, для приема рейсов из Китая, которые пока не отменены, были выделены отдельные входы, которые регулярно дезинфицируются. В залах прибытия установили панели с информацией для пассажиров на чешском, китайском и английском языках. Свои инструкции руководству аэропорта представила главный санитарный врач Чехии – экипажи должны требовать от прибывающих пассажиров в случае появления признаков заболевания немедленно обращаться в медпункт.
«Этот вирус вызывает симптомы гриппа, то есть опасен для тех, кто уже страдает какими-либо хроническими заболеваниями. Поэтому пока не объявлена угроза пандемии – инфекция ведет себя как грипп, это значит, что может заразиться множество людей, однако фатальные последствия он будет иметь лишь для тех, кто уже чем-то болен, или у пожилых людей», – объясняет Кристина Германнова, которая, однако, подтверждает, что противовирусного препарата против новой инфекции пока не существует.
Чешская Республика ведет переговоры с Францией об эвакуации в эту европейскую страну двух чешских студентов, которые находятся в китайском городе Ухань, ставшем центром эпидемии.
Жители Чехии не могут не чувствовать тревогу, когда новостные программы напоминают кадры из фильмов-катастроф, а количество заболевших увеличивается буквально с каждым часом. Согласно официальной статистике, на данный момент коронавирусом в мире инфицировано уже около 4500 человек, более ста скончалось. В Европе вслед за Францией, опасную инфекцию, поражающую дыхательную систему, обнаружили в Германии. Причем в Японии и ФРГ, по сообщению СМИ, зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом людей, которые не посещавших Китай.
При этом сотрудница Государственного института здравоохранения Катержина Фабианова считает, что с учетом высокого качества медицинского обслуживания в Европе, паниковать не следует. К тому же, напоминает врач, от обычного гриппа в Чехии ежегодно умирает около 1500 человек. Хотя вакцина от гриппа существует, прививки делает лишь незначительный процент населения страны...