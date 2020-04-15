Коронавирус может погасить печи стеклодувов

«Я делаю бокалы. Сейчас идет процесс изготовления ножки, которая должна быть одинаковой толщины по всей своей длине и ее необходимо своевременно и специальным образом охлаждать. Втроем за смену мы изготавливаем около 350 подобных бокалов», – описывает свою работу мастер Олдржих Ремза.

«Всего у нас работает 27 мастеров, занимающихся непосредственно производством главной продукции – это стеклодувы, шлифовщики стекла и так далее», – комментирует владелец фирмы Франтишек Новосад.

В настоящее время работа еще идет, как говорится, на полные обороты. Однако весьма скоро все может измениться.

«Сейчас у нас есть еще работа на ближайший месяц. Однако новых заказов нет. Из-за коронавируса спрос во всем мире сократился. Мы изготавливаем самые разные стаканы, бокалы, фужеры – все для напитков. Главным направлением экспорта для нас является США, куда мы отправляем весьма популярные сейчас в Америке объемные стаканы вместимостью от 600 до 1200 миллилитров», – говорит хозяин стекольной фабрики.

Франтишек Новосад надеется, что чешское правительство окажет ощутимую поддержку пострадавшим от эпидемии частным предприятиям. Его фирма, например, уже лишилась ежемесячного дохода в объеме 2,5 миллионов крон (актуально более 90 тысяч евро). Стекольную фабрику в Гаррахове после объявления чрезвычайного положения, введения карантина и закрытия границ страны перестали посещать туристы, целью которых был фирменный отель, ресторан, магазин, музей и пивоварня. Кроме самой фабрики все остальные владения компании Novosad & Syn закрыты.

У стеклодувов, однако, как уже было сказано, новых заказов нет. С большой долей вероятности стеклоплавильные печи в Гаррахове погаснут на весь май и июнь.

«Последний раз наша стекольная фабрика останавливала производство в 1946 году, когда здесь был пожар», – напоминает Франтишек Новосад.

Если государство не поможет, то на трудовую биржу за пособиями по безработице отправится около 70 работников гарраховской стекольной фабрики.

Фирма Франтишека Новосада не одинока в своей беде. С 1 апреля, например, полностью остановлено производство на заводе компании «Чешский фарфор» в городке Дуби в области Теплиц.