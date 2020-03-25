Коронавирус: мифы и фейки

Каждые 15 минут выпивать стакан воды – и такой рецепт предлагает Интернет в качестве лечебного метода от коронавируса. Среди других мифов на тему «питьевая вода» можно также наткнуться на информацию, согласно которой вирус способен распространяться через водопроводную сеть. «Чешское Радио» обратилось за комментарием в Государственный институт здравоохранения.

«Даже если бы на берегу Желивки (водохранилища, снабжающего водой чешскую столицу Прагу) стояла группа диверсантов, которая там сморкалась бы и кашляла, то ничего бы не произошло. Вода представляет для вируса неблагоприятную среду. Даже если бы коронавирус попал в саму водоочистительную систему, то он не способен выжить в тех условиях», - сообщил Кожишек из Национального центра питьевой воды и гигиены воды.

Хлорирование, ультрафиолетовое излучение и другие дезинфицирующие средства, используемые для обеззараживания воды, убивают вирус даже в минимальных количествах, добавил эксперт.

Несмотря на подобные нонсенсы, Кожишек в водной терапии в умеренных количествах не видит ничего плохого. Увлажнять слизистые оболочки полезно при любых обстоятельствах, заключил он.

«Особенно осторожно надо подходить к сообщениям, у которых новостной формат, но их содержание значительно отличается от информации из официальных источников. Обычно подобные «новости» предлагают очень простые решения и ответы на сложные вопросы, касающиеся происхождения коронавируса, лекарств от него и так далее», - предупреждает Ярослав Валух, специалист по безопасному использованию Интернета.

Важно понимать, продолжает Валух, что в Сети - полно сомнительных сайтов и других источников информации, которые распространяют ложные сенсации с потенциалом вызывать панические настроения, благодаря чему имеют многочисленную аудиторию и зарабатывают немалые средства на рекламе, публикуемой на тех же ресурсах.

Кроме «невинных» мифов о лечебных свойствах даров природы, в общественном коммуникационном пространстве в прошедшие дни появились также опасные фейки. Распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайного положения рассматривается органами власти как преступление, предупреждает Валух.

Так, на прошлой неделе полиция открыла дело в отношении женщины, опубликовавшей в Интернете утверждение, согласно которому в Чехии полностью запрещено выходить на улицу. Женщине грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

Фейковые новости на тему Covid-19 распространяются с той же скоростью, что и само заболевание. Согласно анализу Европейской службы внешних связей, исполняющей обязанности Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса на уровне Европейского союза, активная дезинформационная кампания осуществляется также российскими СМИ, которые пытаются содействовать углублению кризиса в Европе и в соответствии со стратегией Кремля разлагать европейское сообщество. Россия официально назвала заключения дипломатического ведомства Евросоюза необоснованными.