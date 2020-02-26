Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки

В карантине на данный момент находятся несколько групп лиц, прибывших из государств, где наличие вируса подтверждено. Среди них числятся 11 студентов и преподавателей, преждевременно вернувшихся из Ирана, далее десяток человек, побывавших ранее на горнолыжных курортах Северной Италии. Двое чехов вынужденно остаются на Канарских островах, так как вирус SARS-CoV-2, вызывающий смертельно опасное заболевание Covid-19, был выявлен у двух итальянцев, проживающих в той же гостинице.

«Призываем всех граждан страны, вернувшихся из областей Ломбардии и Венето, чтобы в случае недомогания они незамедлительно обратились за медицинской помощью, желательно по телефону», - заявил Андрей Бабиш на пресс-конференции после завершения заседания Совбеза. Напомним, что на севере Италии в результате заражения новым коронавирусом скончалось уже 11 человек, инфицированы сотни других.

В среду в Чехии по данному вопросу заседает Центральная эпидемиологическая комиссия. Правительство намерено обсудить ситуацию, в том числе и эффективность принятых профилактических мер, в понедельник.

Органы власти также обратились к жителям Чехии, чтобы те в эти дни тщательно взвешивали любую поездку в зарубежные страны, так как они могут оказаться в ситуации принудительного взятия под медицинское наблюдение.

Исполнительный директор Ассоциации турагентств Чехии Михал Вебр в интервью «Чешскому Радио» заявил, что если клиент турагентства окажется в зарубежье в карантине, то туроператор оплачивает лишь ограниченное количество ночей, принудительно проведенных в гостинице.

«В случае непредвиденных обстоятельств, а вынужденный карантин мы расцениваем именно так, турагентство обязано оплатить клиенту три дня проживания в отеле. Далее туроператор продолжает оказывать клиенту техническую поддержку, но уже за его счет. На мой взгляд, Министерству регионального развития пора начать заниматься этим вопросом, так как туризм входит в его компетенции», - предупредил Вебер.

МИД Чехии обратился к чехам, собирающимся в загранпоездку, зарегистрироваться в единой системе учета граждан, находящихся за рубежом.

«Я просил бы наших сограждан, направляющихся за рубеж, чтобы они зарегистрировались в системе «Дрозд» на сайте МИДа, чтобы в случае необходимости мы могли выйти с ними на контакт. Это один из действующих способов как предупредить их о том, что ситуация в стране, где они в тот момент пребывают, меняется», - сообщил глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.

Несмотря на то, что все тесты на наличие коронавируса, проведенные на данный момент в Чехии, дали отрицательный результат, больницы готовы и к обратному сценарию, заявил глава здравоохранительного ведомства Адам Войтех. Медучреждениям, кроме прочего, велено запастись медицинскими масками на срок в четыре месяца, а жителям Чехии, уже вернувшимся из очагов инфекции, рекомендовано, чтобы те в течение двух недель тщательно следили за состоянием своего здоровья.

«Если человек зарегистрирует у себя симптомы данного заболевания, то есть у него появляется кашель, одышка, поднимается температура, то в таком случае надо срочно обращаться за медицинской помощью», - предупредил министр здравоохранения.

Опасная инфекция выявлена в 12 европейских государствах.