Король Вацлав IV – жизнь в тени великого отца и неустанный поиск идеала красоты

Выставка «Чешский и римский король Вацлав IV: “Прекрасный стиль” готического искусства», на которой представлена жизнь чешского правителя, искусство и ремесла XIV и XV веков, проходит в Императорских конюшнях Пражского Града с 16 августа до 3 ноября. Подробнее о выставке рассказал ее главный организатор Ярослав Сойка:

— Выставка и приурочена к 600-летней годовщине смерти Вацлава IV, но мы решили организовать ее не в Новом замке у Кунратиц, где он умер, а в Пражском Граде, где король провел существенную часть своей жизни. Пражский Град всегда был символом Праги, без него не было бы и Праги. Здесь находятся Вацлавские покои, оформленные в стиле, который мы называем «прекрасным» – одно из направлений готики.

Готика стала вершиной европейского средневекового искусства, базировавшейся на достижениях романской культуры. Основной темой готического искусства была религия, художники обращались к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению. Обычно историки делят этот стиль на раннюю, высокую и позднюю готику.

— Направление, которое мы называем «прекрасный стиль», находится на рубеже высокой и поздней готики. Как историк искусства, я решил посмотреть на него не с исторической и не с архитектурной точки зрения, а с искусствоведческой. Мы постарались показать всю красоту этой эпохи. Я хотел бы отметить, что люди того времени искали свой идеал красоты, от крупных объектов они переходили к деталям: это ярко отразилось в оформлении главной башни храма св. Вита, которая стала идеалом красоты того времени.

Над подготовкой экспозиции работали трое искусствоведов: доктор Ярослав Сойка, профессор Ян Ройт и Иржи Кутан. По словам авторов, выставка является одним из главных культурных событий этого года в Пражском Граде, представленные здесь экспонаты поступили из различных европейских галерей и замков, а также из частных коллекций. Подробнее о готическом стиле и его влиянии на культуру Европы рассказал историк искусства профессор Ян Ройт:

— Художники эпохи готики, чьи творения здесь представлены, известны не только в Чехии, но и по всей Европе. И потому этот стиль, который мы называем «прекрасным», можно считать интернациональным. Это касается как архитектуры, живописи, скульптуры, так и ювелирных изделий и рукописей, которые здесь представлены – например, очень ценный молитвенник Валцава IV. К наиболее интересным экспонатам относятся скульптуры, драпировки и седло для верховой езды, принадлежавшее Вацлаву.

Экспозиция знакомит с образом жизни и мышления Вацлава IV, представляет его жен, друзей и приближенных. Своим видением этого исторического персонажа и связанной с ним эпохи поделился профессор Иржи Кутан :

— Летописцы того времени не всегда характеризуют короля Вацлава IV как хорошего правителя, наоборот, часто подчеркивают его недостатки и плохие качества - особенно в сравнении с отцом, императором Карлом IV. Во многом это правда, но, с другой стороны, он был человеком весьма образованным и набожным, страстным поклонником искусства и, в первую очередь, книг. Он очень любил Пражский университет и много для него сделал. Во время его правления (как и в эпоху Карла IV) Прага была одним из центров образования и культуры в Европе. Эта золотая эра длилась до смерти Вацлава IV, до 1419 года – тогда все оборвалось, будто топором отрубили.

В самом начале экспозиции можно увидеть коронационные регалии, которые обычно хранятся в соборе св. Вита. К наиболее интересным заимствованным экспонатам относятся монстранции (или же дарохранительницы) из монастырей в городах Седлец и Велка Битешь, реликварий св. Маргариты из Бржевновского монастыря, бюсты свв. Петра и Павла из Архиепископского дворца в Праге, а также университетский скипетр из университета Гумбольдта в Берлине. Посетить выставку можно до 3 ноября каждый день с 10 до 18 часов.