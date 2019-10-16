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Конституционный суд в споре о налогах встал на сторону церквей

Эва Туречкова
16-10-2019
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Финансовые компенсации, выплаченные в рамках реституции церковного имущества, не будут облагаться налогом. Окончательное решение принял Конституционный суд Чехии, поставив точку за спором между Палатой депутатов и Сенатом.

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Павел Рыхетски и Яромир Йирса, фото: ЧТК/Шалек ВацлавПавел Рыхетски и Яромир Йирса, фото: ЧТК/Шалек Вацлав

Как известно, отдельные церкви в качестве компенсации за изъятое у них коммунистическим режимом имущество, которое, однако, по разным причинам возврату не подлежало, получили на основе закона о реституции финансовые компенсации, о размере которых велись серьезные переговоры.

Фото: zandy126, Pixabay / CC0Фото: zandy126, Pixabay / CC0 Теперь депутаты от правящей коалиции, опираясь на поддержку коммунистов и SPD Томио Окамуры, путем повторного голосования отменили вето Сената и вычеркнули из поправки Закона о налоге на прибыль прежнее постановление об освобождении церквей от уплаты налога с полученных ими финансовых компенсаций.

Сенаторы воспользовались своим правом и опротестовали поправку в Конституционном суде. Тот их ходатайство поддержал.

По мнению зампредседателя коммунистической партии Станислава Гроспича, решение Конституционного суда носит политический характер. «Мы хотели таким образом компенсировать глубокое неравенство, которое было допущено во время формирования цены на земельные и лесные угодья. Она оказалась неадекватной по сравнению с другими реституциями».

Подобного мнения придерживается также глава социал-демократов Ян Гамачек. Метод расчета размера компенсаций, используемый тогдашним правительством, был несправедливым, заявил он. «Особенно оценка имущества проводилась нестандартно. Тем не менее, нам не остается ничего другого, как принять данный вердикт».

Вердикт высшего органа судебной власти в стране признает также президент Милош Земан.

Зденек Папоушек, фото: ЧТК/Шалек ВацлавЗденек Папоушек, фото: ЧТК/Шалек Вацлав Премьер Андрей Бабиш уверен, что цены на церковное имущество были определены неверно и оказались завышенными.

Оппозиция, в свою очередь, решение Конституционного суда приветствует – церкви теперь могут быть уверенными в том, что у них никто ничего не станет отнимать, заявил председатель парламентской фракции TOP 09 Мирослав Калоусек. «Конституционный суд воспрепятствовал произволу и бесправию».

По мнению сенатора Зденека Папоушека от христианских демократов, идея дополнительного обложения церквей налогом была с самого начала не что иное, как политическая сделка. «Речь шла о финансовом наказании церквей. Только вместо вора попытались наказать пострадавшего».

Решением довольны и сами представители церквей.

«На самом деле изменение налогового законодательства было лишь попыткой задним числом уменьшить размер компенсаций», - заявил генеральный секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пршибил.

Эва Туречкова
16-10-2019
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