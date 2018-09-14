Конопиште – повседневная жизнь эрцгерцога

О последних хозяевах замка – наследнике австрийского престола и его чешской супруге напоминают 19 музейных залов, в которых воссозданы интерьеры апартаментов, где проходила частная жизнь семьи.

Как известно Франц Фердинанд, ставший после самоубийства кронпринца Рудольфа наследником габсбургского трона, сочетался морганатическим браком с Софией Марией Йозефиной Альбиной Хотек, которая, хоть и происходила из старинного чешского графского рода, по монархическим законам не была ровней Габсбургам. Эрцгерцог подписал документ, в котором отрекался от прав на престол их будущих детей.

Любовь, которая сильнее монархии

Преодолев сопротивление императора Франца Иосифа, д’Эсте настоял на браке с женщиной, которую к тому моменту любил уже более шести лет. 1 июля 1900 года в богемском замке Закупы – Рейхштадт была сыграна скромная свадьба.

Однако именно Конопиште стал их семейным гнездом, хотя и не являлся родовым замком д’Эсте – Франц Фердинанд купил его в 1887 г. у князя Лобковиц, приспособив для современной жизни, – там не было ни одной ванной комнаты. Изначально Конопиште было крепостью, возведенной еще в XIII веке и обладавшей всеми атрибутами фортификации. Эта твердыня никогда не была захвачена неприятелем.

Замок неоднократно перестраивался, а среди его владельцев были и Бенеши, о которых напоминает название соседнего городка, и Штернберки. Приобретя Конопиште, кронпринц изменил барочный облик замка в стиле модного тогда романтизма. Здесь Франц Фердинанд разместил свои коллекции редкостей и бесчисленные охотничьи трофеи, облагородил парк, разбив цветники и построив оранжереи.

Здесь супруги любили проводить время, вдали от холодной Вены, где при дворе Софию принимали неохотно – до получения герцогского титула на приемах она должна была сидеть чуть ли не вместе с фрейлинами.

Давайте заглянем во внутренние покои этого замка, а именно – в спальню их высочеств. Возможно, именно здесь они провели первую брачную ночь 1 июля 1900 года?

От спальни до кабинета

«Да, разумеется, мы предполагаем, что именно так и было, поскольку после приема по случаю бракосочетания Франц с женой отправились в Конопиште, реконструкция которого к тому времени была практически завершена, и эта спальня уже была подготовлена для супружеской пары. Доминантой здесь является большая позолоченная супружеская постель, которая стоит в центре комнаты. Поскольку и Франц, и София были католиками, тут можно увидеть множество изображений святых, домашний алтарь и скамеечку для коленопреклонений. Также здесь, разумеется, развешаны фотографии их детей, поздравительные телеграммы по поводу рождения их первого ребенка – дочери Софии, или Жофинки. Также в раму помещена их большая общая фотография, на которой запечатлен Франц Фердинанд и София в 1907 году», – рассказывает сотрудница музея, которым является замок Конопиште, принадлежащий сегодня чешскому государству.

В браке, в котором Франц и София прожили 14 лет, на свет появилось четверо детей, трое из которых дожили до взрослого возраста – дочь София и сыновья Максимилиан и Эрнест. Теперь заглянем в кабинет Франца Фердинанда, украшенный многочисленными портретами Габсбургов. Главное место здесь занимает, разумеется, письменный стол кронпринца. Также тут можно видеть множество аксессуаров. Неужели все эти предметы действительно принадлежали наследнику австрийского престола?

«Да, все это – личные вещи Франца Фердинанда. Конечно, мы точно не знаем, что именно он держал на столе, но мы выбирали, что здесь может находиться, составив мини-экспозицию. Например, это дневник Франца Фердинанда, где он записывал, где и в каком часу должен быть. Разумеется, на столе стоит фотография его жены Софии. Здесь же пресс-папье, перья и чернильницы, бюст Наполеона».

Дневник наследника выглядит роскошно, он украшен золотой надписью по-немецки «Где я был?», и там действительно записи сделаны рукой самого Франца Фердинанда. Из заметок следует, что он был очень пунктуальным и педантичным человеком.

В следующем зале экспонируются и дамские платья. Есть здесь и платье, которое было на Софии в день покушения 28 июня 1914 г. «Покушение произошло на набережной в Сараево, в тот момент, когда Франц Фердинанд и его жена уезжали из ратуши. Они оба в результате покушения умерли, с разницей в несколько минут».

Роковой выстрел

Сбоку на платье еще можно разглядеть следы крови, там виден и след от пули. Это платье чинили, или просто был всего один выстрел, который оказался смертельным? «Да, и эта пуля вызвала внутреннее кровотечение, в результате которого София умерла. Платье на герцогине было разорвано, чтобы врач мог видеть рану, а те фрагменты ткани, которые оказались утрачены или были в плохом состоянии, были заменены другими», – объясняет экскурсовод.

46-летняя София умерла сразу, 50-летний Франц Фердинанд пережил жену на десять минут. Их убийца – член сербской националистической группы Гаврило Принцип, осужденный на двадцать лет тюремного заключения, умрет в чешской крепости Терезин в 1918 году, не дожив полугода до распада Австро-Венгрии.

Наследника с супругой похоронили не в венской гробнице Габсбургов, а в замке Артштеттен, в Нижней Австрии, примерно в 100 км от Вены. В 1919 году их детям, носившим фамилию Гогенберг – называться Габсбургами они не имели права, пришлось покинуть Конопиште, где они жили после смерти родителей со своей теткой. В независимой Чехословакии имущество было национализировано, и долгая тяжба, которую сыновья вели с Прагой за два богемских поместья – Конопиште и Хлумец, не увенчалась успехом.