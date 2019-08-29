Конец прекрасной эпохи водного изобилия?

Слово «засуха» звучит в Чехии все чаще. Из грунтовых вод уходит вода, и несмотря на августовские дожди, 42% территории страны по-прежнему испытывает недостаток влаги. Сотрудник Чешского гидрометеорологического института Радек Чекал так описывает сложившуюся ситуацию: «Проблему усугубляет недостаток осадков, который мы отмечаем начиная с 2014 года. На конец июля 2019 года дефицит в целом составил 450 мм».

Поскольку засуха в стране продолжается уже шестой год подряд, ее последствия для населения становятся все серьезнее. Специалисты выделяют несколько видов засухи. Первый из них – метеорологическая или климатическая – в зависимости от вида осадков. Еще одной формой этого печального явления является гидрологическая засуха, связанная с уровнем воды в реках.

Третий вид – сельскохозяйственная засуха почвы, результатом которой становится замедление роста посевов и лесов. При этом возрастает пожарная опасность и размножаются вредители – грызуны и жуки-короеды. В прошлом году в Чехии пришлось вырубить два миллиона кубометров леса, испорченного короедом – такое количество древесины способно заполнить железнодорожный состав, вагоны которого протянулись бы от Праги до Загреба.

Если в кране нет воды

В последнее время также все чаще говорят о так называемой социоэкономической засухе, что непосредственно влияет на жизнь населения. О таком явлении напоминает директор Гидрометеорологического института Марк Ридр: «Эта засуха влияет на индустрию, производство электричества и качество жизни людей. Это значит, что людям приходится сталкиваться с определенными ограничениями, например в обеспечении их питьевой водой. В этом состоит главное отличие социоэкономической засухи от других видов». В небольших чешских городах проблемы ощущаются уже сейчас. Например, в некоторых районах Быстршице в Центральной Чехии в мае просто перестала течь вода из крана, поскольку водопроводу неоткуда было ее получать. Городской администрации пришлось ввести запрет на наполнение водой бассейнов.

Главная причина подобных явлений – в климатических изменениях, прежде всего в повышении температуры воздух, уверен руководитель научной интернет-площадки Intersucho Мирослав Трнка: «В настоящее время все больше воды испаряется. Меньше воды сохраняется в виде снега, поскольку в это время чаще осадки проходят в виде дождя. Это приводит к тому, что вода из почвы быстрее уходит».

Дефицит воды в Чехии – до 300 литров на квадратный метр

По оценкам Мирослава Трнки, в среднем нехватка воды на территории страны в настоящей момент составляет от 200 до 300 литров на один квадратный метр. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Восточной Чехии.

«В течение четырех лет, начиная с 2015 года, дефицит осадков достигает там 500 мм. С другой стороны, в регионе Высочина и в Пардубицком крае ситуация частично улучшилась, однако и там дефицит сохраняется, проявляясь как в разных слоях почвы, так и сказываясь на залежах грунтовых вод», – указывает Трнка.

При этом с 2013 года чехи потребляют все больше воды – в этом году в среднем на душу населения приходится 89 литров воды, при том что в 2018 году этот показатель был на пол-литра ниже. Одновременно снижается потребление безалкогольных напитков и минеральной воды. Такое наблюдение сделал Томаш Храмецкий, сотрудник Чешского статистического управления. «Пик потребления за всю историю наблюдений пришелся на 2008 год, когда он достиг почти 300 литров на человека в год. В 2017 году этот показатель упал до 240 литров. Непосредственно минеральной воды среднестатистический житель страны выпивает 55 литров в год».

По прогнозам Чешского статистического управления, в текущем году из-за засухи упадут доходы от продажи зерновых и рапса. Некоторые сельхозпроизводители сообщают, что их доходы могут составить всего тридцать процентов от среднего показателя предыдущих лет. Только в 2018 году неурожай в стране принял такие масштабы, что государству которому пришлось выплатить компенсации пострадавшим фермерам в размере 1 260 000 000 крон.

Засуха накатывает волнами, отмечают ученые. Дожди идут неравномерно – то часто, то слишком редко. Интенсивные осадки сменяются более длительными периодами сухой погоды. Если бы почва была способна удерживать воду, проблема не была бы настолько серьезной, однако хозяйственная деятельность человека в полях и лесах способствует тому, что вода быстрее стекает в реки, а они уносят ее с территории Чехии. Что касается городов, то там газоны сменяет бетон, плитка и асфальт, и вода попадает в канализацию.

Проблема дефицита воды встает перед Чехией с каждым годом все острее, и времени на подготовку к Великой засухе становится все меньше.