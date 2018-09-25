Конец эпохи трех «бесплатных» дней на больничном

Антон Каймаков
25-09-2018
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Согласно договоренности между партнерами по правящей коалиции, движением ANO и социал-демократами, с 1 июля будущего года чешские граждане вновь начнут получать финансовую компенсацию за первые три дня болезни. За временную нетрудоспособность сотрудникам будет начисляться 60% от уровня дневной зарплаты, а работодатели получат скидку на отчисления социальных страховок за своих работников в размере 0,2 процентного пункта. Профсоюзы план поддержали. Работодатели выражают недовольство.

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Йозеф Стржедула, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЙозеф Стржедула, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Так называемый «период ожидания» по больничному листу был в Чехии внедрен в 2008 году как профилактическая мера против злоупотреблений.

«Профсоюзы решение коалиции об отмене (трех первых бесплатных дней на больничном) однозначно одобряют. Снижение взноса страховки на 0,2 процентного пункта нам не мешает. Было бы хорошо ввести систему в действие таким образом, чтобы медицинские страховые компании усилили свой контроль. Люди болеют, и теперь у них появится возможность нормально лечиться, не лишаясь финансового обеспечения», – уверен глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула.

Против отмены выступил президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак. Работодатели вновь заявили о возможных злоупотреблениях больничными листами. Вице-премьер Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Бедржих Данда аннулирование «периода ожидания» назвал политическим решением: «Мы вновь говорим о «палках в колесах» предпринимательства в Чешской Республике. Причем это не единственный пример. Сюда же можно отнести, например, МРОТ. Конечно же, мы с самого начала выступали против отмены».

Ярослав Ганак, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЯрослав Ганак, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Глава Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги предупреждает, что после отмены трех «бесплатных дней» болезни на 3,6% возрастут расходы фирм на зарплаты сотрудников.

Одновременно другие специалисты указывают, что действующее правило приводят к тому, что сотрудники стремятся хворать «на ногах», что в случае вирусных заболеваний чревато еще большим их распространением в трудовых коллективах.

Антон Каймаков
25-09-2018
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