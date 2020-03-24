Кондитерская под угрозой исчезновения. Помогут ли экстренные меры по поддержке бизнеса?

«Скоро на дворе Пасха, но как все будет в этом году, я не берусь сказать. Пока никакой подготовки с моей стороны нет. Правительство продлило постановление о закрытии магазинов до 1 апреля, но я не очень верю, что после этой даты что-то существенно поменяется. Поэтому пасхальных барашков в этом году выпекать вряд ли буду», - рассказала русской редакции Radio Prague International пани Марцела.

Кондитер, по своим словам, постоянно следит за новостями, но пока слышит со стороны власти одни только предложения. А нужны готовые законы. Тем не менее, многие шаги правительства ей действительно во многом облегчили бы ситуацию:

«Было сказано, что нам не придется платить взносы в фонды обязательного социального и медицинского страхования. Мне бы это очень помогло, так как в таком случае я хотя бы не буду в минусе. В настоящее время мой доход составляет «ноль». А на отчисления ежемесячно уходит около пяти тысяч крон. Мне не из чего платить зарплату работникам. Если государство оплатит 80 процентов расходов на зарплаты, как было обещано, то это будет существенное подспорье, Понятно, финансовые потери в таком случае будут значительно ниже».

В обратном случае 80 – 90 процентам малых региональных предпринимателей с ситуацией просто не справиться, утверждает кондитер. Ситуацию матери двоих детей немного упрощает также простая человеческая солидарность.

«Меня это очень приятно удивило. Арендодатель помещений, в которых расположено не только само кафе, но и производство, сам отдал распоряжение своему бухгалтеру разослать всем новые счета-фактуры, где уже не фигурирует арендная плата как таковая. То есть мне придется оплатить только регулярные отчисления за поставки воды, своз мусора, подключение к Интернету и так далее».

Несмотря на все сложности ситуации и значительные финансовые убытки, пани Марцела меры правительства по борьбе с коронавирусом полностью поддерживает.

«Именно поэтому я решила не продавать свою продукцию «из окошка», как пытаются обойти приказ правительства многие предприниматели в области общественного питания. Мне кажется это абсолютно бессмысленным. Рестораны, кафе и кондитерские закрылись для того, чтобы потенциальные покупатели не находились рядом друг с другом, не скапливались в определенных местах. Зачем я буду людям, которым велено сидеть дома, давать лишний повод для нарушения этого запрета, и манить их кофе и пирожным? В конце концов, кофе можно сварить и дома, а с приготовлением «бабовки» (сдобного пирога) тоже справится каждый».