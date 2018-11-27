Koму в угоду инцидент в Керчском проливе?

MИД Чешской Республики назвало создание препятствий судоходству в акватории Азовского моря со стороны России грубым нарушением международного права и призвало к освобождению задержанных Россией украинских кораблей и моряков, а также выразило обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта вблизи Крыма. С критикой действий России, чьи пограничные корабли задержали катера и буксир ВМС Украины, что обернулось ранением украинских моряков, выступили и другие чешские политики. В Украине из-за обстрела украинских кораблей было введено военное положение в пограничных областях на 30 дней.

Премьер ЧР: доказательства своей правоты обязаны представить Россия и Украина

«Президент Украины обратился к генеральному секретарю НАТО, так что я предполагаю, что мы как члены альянса совместными усилиями выработаем согласованную позицию по этому вопросу. Обе стороны должны представить доказательства, как все происходило на самом деле»,

– отметил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш.

«Чешская Республика призывает к сохранению свободы прохода в Азовском море и уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем обе стороны конфликта к сдержанности», сообщается в пресс-релизе МИД Чехии.

«Ситуация серьезна. Следует однозначно назвать это российской агрессией и нарушением международного права. Инцидент произошел в международных водах», - заявили в понедельник зампредседателя парламентского комитета по вопросам общей внешней политики и депутат от «Пиратской партии» Ян Липавский, а также депутат Ярослав Бжох от движения ANO в интервью «Чешскому Радио Plus».

Угроза военного конфликта

Агрессивные действия России в отношении Украины осудил и член внешнеполитического комитета Сената от партии TOP 09 Томаш Чернин:

«Недопустимо, чтобы Россия атаковала украинские суда в Азовском море. Эти шаги России являются прямым последствием оккупации Крыма. Тот, кто ставит под сомнение ответные меры в отношении агрессии РФ, принимает и часть ответственности за угрозу нависшего военного конфликта».

«Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Азовском море и Керчском проливе, где в выходные дни произошел вооруженный инцидент. Мы воспринимаем случившееся со всей серьезностью, так как в Украине, помимо всего прочего, сложилась также напряженная ситуация перед выборами. Для нас в данный момент весьма важно, чтобы обе стороны приняли меры по деэскалации ситуации и не нарушали положения международного морского права. Россия в этом случае дала понять, что посягает на свободу мореплавания в международных водах. Мы считаем такие действия неприемлемыми»,

– сообщил в понедельник министр внешнеполитического ведомства Чешской Республики Томаш Петршичек в интервью «Чешскому Радио».

Член парламентского комитета по вопросам внешней политики Ярослав Бжох от движения ANO заявил, что ЕС в целом и Чехии в частности следует принять по отношению к политике Кремля более жесткие меры – например, высылку дипломатов. Взвешивает ли такую возможность чешский МИД и находит ли eгo глава такое предложение адекватным?

«Мы сейчас следим за дебатами в рамках Евросоюза, в ходе которых взвешивается совместная реакция государств-членов ЕС на инцидент в Азовском море. Я бы приветствовал, чтобы Чехия подключилась к обсуждению возможных санкций в качестве реакции на происходящее. Тем не менее, конкретное предложение о высылке дипломатов или ужесточении режима санкций (против РФ) до сих пор не было озвучено».

Чешская Республика считает более уместным, чтобы ЕС выступил с совместным заявлением в реакции на эти события, информировал в Брюсселе 26 ноября по завершении заседания со своими коллегами глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. По словам министра, Чехия поддержала бы возможные санкции, если бы Евросоюз решился на таковые с учетом последнего инцидента. Глава чешского МИД сообщил, что посоветуется с премьером Адреем Бабишем о возможности обсудить нарастающее напряжение между Россией и Украиной в акватории рядом с оккупированным Крымом на заседании чешского правительства 29 ноября.

Порадовало ли морское сражение Путина и Порошенко?

Редактор газеты MLADA fronta Dnes Милан Водичка в статье «Морской бой у Керчи порадовал обеих президентов» задается вопросом, насколько спонтанным было столкновение судов в Керчском проливе или инцидент спровоцирован исключительно ради того, чтобы поднять рейтинг популярности В. Путина и П. Порошенко и помочь удержаться им у штурвала власти. Однако ситуация сопряжена с большим риском, и в разбушевавшемся море штурвал может быть вырван из рук даже самых опытных морских волков, предостерегает автор статьи.

Глава движения STAN Петр Газдик подверг Кремль критике не только за инцидент, но и вследствие стремления перенести ответственность за столкновение в Керчском проливе на Украину:

«Россия устроила обстрел украинских судов, однако агрессором, по ее мнению, являются украинцы. Я поддерживаю позицию чешского МИД – да, аннексия Крыма не приемлема, равно как и аннексия вод Азовского моря».

«Не делать преждевременных выводов»

Зампредседателя парламентского комитета по внешней политике от движения SPD Иржи Кобза считает более разумным подождать, пока расследование причин инцидента не будет окончательно завершено, прежде чем делать преждевременные заключения:

«Следует узнать точное местонахождение кораблей в момент инцидента на основе спутниковых снимков и данных, получаемых из радиокоммуникаций. Потому что на основе всего лишь одного видео на youtube я не берусь судить, версия чьей именно стороны является правдивой».

Не торопиться с выводами предлагает и зампредседателя Коммунистической партии Чехии и Моравии Станислав Гроспич:

«Я не воспринимаю инцидент в черно-белом свете и думаю, что необходимо также учесть утверждение российской стороны, что это была провокация со стороны Украины».