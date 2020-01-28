Компьютерщики-добровольцы решили сэкономить государству сотни миллионов крон

Понаблюдать за работой программистов в воскресенье отправились как премьер Андрей Бабиш, так и новый министр транспорта Карел Гавличек.

«Если действительно окажется, что система выполняет все требования и условия, оговоренные в тендере, то мы начнем ею пользоваться. С момента начала тестирования пока прошли три дня, но уже сейчас могу сказать, что результаты очень обнадеживают. Необходимо еще сделать стресс-тестирование, но пока все выглядит очень даже не плохо».

Созданная добровольцами программа оснащена некоторыми сверхфункциями, которые в задании к тендеру не указаны, хотя, по мнению организатора хакатона Томаша Вондрачека, они необходимы. Это, например, возможность проверить, действительна ли ваша виньетка. «Раньше все было просто: то ли на переднем стекле наклейка была, то ли ее там не было. А сейчас, если вы управляете чужим автомобилем, то есть вы не являетесь ни его собственником, ни доверенным лицом, то у вас должна быть возможность проверить, действительна ли виньетка или нет, чтобы не возникало лазеек в законе».

Вондрачек неоднократно заявил, что его команда готова отдать государству систему бесплатно. Программист также подтвердил СМИ, что его фирма не будет участвовать в тендере на обслуживание онлайн-магазина, чтобы не возникали подозрения, что она пытается, таким образом, обойти тендер и создать недобросовестную конкуренцию.

Новый министр транспорта Гавличек, он же и глава Министерства промышленности и торговли, еще в воскресенье сообщил СМИ, что исходя из полученного опыта, намерен создать платформу для дискуссии о государственных IT-заказах с компьютерщиками-любителями.

«Если подобные заказы можно будет подвергнуть еще одному дополнительному виду скрининга, то это само по себе может возыметь положительный эффект. Это заставит все задействованные стороны быть более предусмотрительными».

Напомним, что государственный фонд транспортной инфраструктуры изначально выбрал в качестве поставщика, а также управляющего системой компанию Asseco Central Europe, которая обещала поставить программу по цене 401 миллион крон (16 млн евро). В связи с непрозрачностью и дороговизной заказа был на прошлой неделе отстранен от должности бывший министр транспортного ведомства Владимир Кремлик.

Участники хакатона выполнили все условия, озвученные в публичной части тендера. Функции, которые обсуждались с исполнителем заказа в его засекреченной части, должны создать фирмы, у которых есть на это соответствующее разрешение, сообщил СМИ Вондрачек. По данным чешского издания Respekt, речь идет о хранении некоторых данных о воспользовавшихся системой автомобилях.

Хакатон (от слов хакер и марафон) - форум для компьютерщиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.