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Компартия против главы МИД – подписал благодарность победителям нацизма с напоминанием о пришедшем на смену коммунистическом тоталитаризме

Антон Каймаков
05-06-2020
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Компартия предъявила ультиматум правительству Чехии. Либо отставка министра иностранных дел Томаша Петршичека, либо кабинет лишится поддержки партии, основывающую свою программу на марксистской теории. По словам председателя коммунистов Войтеха Филипа, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже получил список вопросов, по которым на коммунистические голоса в парламенте правящей коалиции рассчитывать не придется. Глава МИД, считает лидер компартии, забыл об интересах своей страны.

Томаш Петршичек, фото: ČTK / Michal KrumphanzlТомаш Петршичек, фото: ČTK / Michal Krumphanzl «Серьезнейшей ошибкой действующего министра иностранных дел я считаю присоединение к общему заявлению европейских глав внешнеполитических ведомств об итогах Второй мировой войны. Он присоединил свой голос к министрам тех государств, где в конце 30-х годов правили фашистские правительства. В отличие от них, мы принадлежали к числу стран-победителей. Во время войны пало 360 тысяч наших граждан. У нас никогда не было фашистского правительства», – заявил в интервью «Чешскому Радио» председатель парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип.

Напомним, что министры иностранных дел Чехии, Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. В документе, в частности, выражается благодарность всем, кто воевал против нацистской Германии, и способствовали окончанию Холокоста.

В тексте заявления, тем не менее, отмечается, что хотя май 1945 года ознаменовал конец Второй мировой войны в Европе, он не принес свободу всему континенту. «В странах Центральной и Восточной Европы в течение следующих почти 50 лет воцарился коммунистический режим, прибалтийские республики были незаконно оккупированы и аннексированы, а Советский Союз контролировал покоренные государства, используя огромную военную силу, идеологию и репрессии».

Войтех Филип, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоВойтех Филип, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Сегодня мы вместе строим сильную и свободную Европу, основанную на таких ценностях, как права человека, демократия и верховенство закона. Будущее должно основываться на исторических фактах исправедливости, и мы готовы вести диалог со всеми, кто заинтересован в соблюдении этих принципов. Манипулирование историческими событиями, которые привели к развязыванию Второй мировой войны и, как следствие, разделу Европы, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю», - заключается в документе.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек подпись под выше процитированным заявлением ошибкой не считает: «Под этим заявлением подписана также Польша, которая относится к числу государств-победителей. Заявление поддержало внешнеполитическое ведомство США. Для меня это заявление – констатация, что итогом Второй мировой войны, в которой мы стояли на стороне государств-победителей, для нас стало освобождение от фашизма, но также и предзнаменование наступления коммунистов в Чехословакии».

Иллюстративное фото: Archivní a programové fondy ČRoИллюстративное фото: Archivní a programové fondy ČRo Слов о характере правительств ряда европейских стран в 1930-ходах руководитель МИД Чехии не опровергает. Однако сегодня, подчеркивает главный дипломат страны, через 75 лет после окончания Второй мировой войны, речь идет о государствах-партнерах по так называемой «бухарестской девятке», занимающейся вопросами коллективной безопасности.

– «Упоминаемое заявление, разработанное в Вильнюсе, является подтверждением нашего глубокого осознания того факта, что Вторая мировая война принесла не только победу, но для части европейских государств означала продолжение существования тоталитаризма, но только уже в другом варианте».

Выдвинутый коалиционному правительству Чехии, состоящему из членов движения ANO (инициатор сотрудничества с коммунистами в парламенте) и социал-демократов (родная партия главы МИД), ультиматум со стороны компартии у главы чешских дипломатов вызывает удивление. Томаш Петршичек его назвал шантажом. По его словам, председатель социал-демократов Ян Гамачек действия МИД Чехии характеризует положительно, а продвигаемую ведомством внешнюю политику считает в интересах страны.

Антон Каймаков
05-06-2020
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