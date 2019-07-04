Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии Крыма, имеет ПМЖ в Чехии

В 2014 году Александр Франчетти оказывал активное пособничество в захвате украинского Крыма российскими войсками, создав 25 февраля 2014 года (за два дня до начала операции по реализации аннексии Крыма) на территории полуострова специализированную разведгруппу «Северный ветер». Подразделение насчитывало 11 человек, как рассказывал Франчетти нескольким информационным каналам в интервью, которые можно свободно найти в YouTube, отвечало за охрану ЛЭП и газопровода, а также выявлением «экстремистских групп». Осуществляя свою деятельность, группа российского фитнесс-тренера с чешским ПМЖ, поддерживала тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ. В феврале 2015 года Александр Франчетти рассказал каналу «ИКС-ТВ Севастополь», например, о том, что благодаря информации члена его группы серба Деяна Берича силами черноморского флота была успешно обезврежена некая «группа экстремистов» из девяти человек.

Чешская Республика включение Крыма в состав Российской Федерации не признает, согласно официальной позиции страны, полуостров является аннексированной территорией.

Политолог Михаил Романцов обращает внимание на то, что российские участники аннексии Крыма, обосновавшиеся в европейских странах, могут представлять угрозу безопасности последних.

Соответствующие чешские органы, например, сотрудники контрразведки и полиции по делам иностранцев, должны отслеживать передвижение таких лиц, считает криминолог и политический аналитик Петр Пойман. Он подчеркивает, что если бы с подобного рода группой, в которой служил Александр Франчетти, оказался связан чешский гражданин, то однозначно речь бы шла о незаконной и уголовно наказуемой деятельности.

«По сути, он является членом террористической организации. Эта группа осуществляла незаконную оккупацию Крыма и вела террористическую деятельность на территории суверенного государства Украина», – подчеркивает Петр Пойман.

В своем комментарии для «Радиожурнала» (Чешское Радио) пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Ондржей Кратошка пояснил, что его ведомство подобного рода случаи рассматривает индивидуально. «Если окажется, что иностранец, располагающий действующим разрешением на проживание, представляет собой угрозу безопасности Чешской Республики, то будут использованы все законные средства для обеспечения безопасности чешских граждан. В числе таких средств, например, есть возможность аннулировать такому лицу разрешение на пребывание», – подчеркнул представитель МВД.

Будет ли данная мера применена к россиянину Александру Франчетти, пресс-секретарь прокомментировать отказался. По данным источника «Радиожурнала», относящегося к высшим эшелонам системы безопасности страны, делом уже заинтересовалась контрразведка.