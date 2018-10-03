Колумбийский университет – в память о Вацлаве Гавеле

Открытие бюста в Мемориальной библиотеке Лоу и последующая дискуссия о наследии Гавела стали частью ежегодного Форума мировых лидеров, в котором принимают участие представители разных государств, крупнейшие политики США, а также известные деятели науки и культуры. В рамках форума обсуждаются глобальные проблемы политики и общества. В разное время студентами и преподавателями Колумбийского университета были такие выдающиеся личности, как первый министр финансов США Александр Гамильтон, первый председатель Верховного суда США Джон Джей, президенты США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, Франклин Рузвельт и Барак Обама, антрополог Франсуа Боас, социолог Даниэл Белл, политолог 3бигнев Бжезинский и более 80 лауреатов Нобелевской премии. Здесь также училась Мадлен Олбрайт: в 1975 году она получила в этом университете докторскую степень, защитив диссертацию о Пражской весне. Мадлен Олбрайт была приглашена на праздничное открытие, где выступила с речью:

— Колумбийский университет принял мудрое и достойное решение, установив бюст Вацлава Гавела в своих стенах и почтив тем самым и его самого, и его принципы и идеалы. Я лично знала Вацлава Гавела и уверена, что он гордился бы связью с этим великим университетом и установку своего бюста посчитал бы большой честью.

Бронзовый бюст работы чешского скульптора Марии Шеберовой будет установлен в здании ротонды временно: по словам профессора Швейнара, впоследствии его переместят на фасад ныне строящегося нового здания университета.

Дань уважения Вацлаву Гавелу и его идеалам

Идея установить бюст первого чешского президента принадлежит Яну Швейнару. Проект также поддержал глава университета Ли Боллинджер и библиотека Вацлава Гавела в Чехии и США. По словам Швейнара, очень важно, что бюст установлен именно здесь, так как Колумбийский университет наравне с Гарвардом является одним из самых престижных в Соединенных Штатах. В зданиях учебного комплекса установлены бюсты таких выдающихся исторических деятелей, как Томас Джефферсон и Александр Гамильтон.

На церемонии выступила Мадлен Олбрайт, которая родилась в Праге. В своей речи она отметила знаковые для Чехии юбилеи этого года и значение цифры «восемь» в истории страны, дала высокую оценку политической и общечеловеческой позиции Вацлава Гавела, оставившей след не только в чешской, но и в мировой политике и культуре.

— Я считаю, что он был бы разочарован неспособностью ведущих мировых держав прекратить бойню в Сирии и обеспокоен позицией своей страны по вопросу о политических беженцах, а также тем, что многие страны Центральной Европы, включая Чехию, все чаще отходят от либеральной демократии, а американский президент открыто презирает демократические ценности и верховенство закона. И хотя я уверена, что все это его бы огорчило, в то же время я знаю, что он бы не отчаивался, и, если бы Вацлав Гавел был сегодня с нами, он бы сказал, что ничто не поздно изменить. Лучший способ почтить его память – это подтвердить нашу верность его принципам. Я цитирую: «Я не оптимист, потому что я не уверен, что все всегда заканчивается хорошо. Но я и не пессимист, потому что не считаю, что все кончается плохо. Я просто реалист, который проповедует надежду, а надежда – это вера в то, что свобода и справедливость имеют смысл и что свобода стоит того, чтобы за нее бороться». Я закончу свою речь словами Pravda vítězí – «Правда победит».

После вступительной речи последовала открытая дискуссия с Мадлен Олбрайт, которую вел профессор Швейнар. Госпожа Олбрайт поделилась своим мнением о современной политической ситуации и рассказала о личных встречах с Гавелом. Бывший секретарь США отметила, что бюст передает не только внешнее сходство, но и особое настроение, исходящее от Гавела. О работе над памятником «Радио Прага» рассказала скульптор Мария Шеберова:

— Когда поступило предложение о создании бюста Вацлава Гавела, меня немного напугала эта идея. Конкурс на лучшую скульптуру был открытым, но и я, и многие мои коллеги сначала слегка волновались: все-таки создать памятник столь выдающемуся человеку, которого к тому же многие помнят, это большой вызов. Для меня огромная честь, что была выбрана именно моя работа. Я воспринимаю это в первую очередь как дань уважения великому человеку. К сожалению, я никогда лично не встречалась с Вацлавом Гавелом, но я знала его из прессы, телевидения, интернета. Во время работы я использовала не только фотографии, но и смотрела записи интервью с ним, стараясь передать его особую энергетику, характерное выражение лица. Кроме того, я использовала и более старые снимки, тюремные, где он сфотографирован анфас и в профиль. Я попыталась изобразить его приблизительно в возрасте шестидесяти лет, но буду очень рада, если каждый воспримет мою работу по-своему.

28 сентября, отмечаемое в Чехии как день св. Вацлава и День чешской государственности, в 2014 году в США был объявлен Днем Вацлава Гавела. В официальном письме генеральное консульство ЧР в Нью-Йорке подчеркнуло, что даты, посвященные конкретному человеку или историческому событию, играют важную роль в американской культуре. Бюст в Колумбийском университете – не единственный памятник Вацлаву Гавелу в США. В 2014 году состоялось праздничное открытие бюста первого президента Чехии в здании Капитолия. Тогда на церемонии присутствовали вдова президента Дагмар Гавлова и премьер-министр ЧР Богуслав Соботка. Бюст Гавела находится в Национальном зале собрания скульптур Капитолия наряду с изображениями других видных мировых деятелей.

