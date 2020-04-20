Коллективный иммунитет от Covid-19 – на данный момент утопия?

«Китайский грипп» – так заболевание Covid-19 называет ведущий кардиохирург страны, глава центра IKEM Ян Пирк. По его мнению, у большинства пациентов симптоматика заболевания соответствует гриппу, а преклонный возраст сам по себе не является фактором риска. Важно то, в каком состоянии находится организм человека. Следует отметить, что сам Пирк переболел Covid-19 по возвращении из Австрии и входит в число первых вылечившихся в Чехии пациентов.

«Изначально было принято утверждать, что в группу риска входят все пожилые люди старше 65 лет. Однако выяснилось, что таковыми, в первую очередь, являются те, кто страдает от ожирения, курильщики, пациенты с сахарным диабетом. Далее люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и пациенты с ослабленным иммунитетом. То есть это далеко не все пенсионеры, группа риска по численности намного меньше», - утверждает кардиохирург Ян Пирк, которому в понедельник исполнилось 72 года.

С таким мнением абсолютно не согласен доцент и проректор Карлова университета, вирусолог и биохимик Ян Конвалинка.

«Это заболевание часто сравнивают с гриппом, но на самом деле это не так. В случае легкого протекания болезни, симптоматика похожа на грипп, но только при условии, что человек не болеет другими серьезными заболеваниями. Начиная с возраста 65 лет, смертность пациентов значительно выше, чем у обычного гриппа, а в возрастной категории «75 плюс» этот показатель приближается к 20 процентам».

По мнению Конвалинки, попытки властей дать населению возможность выработать от Covid-19 иммунитет, не увенчались успехом ни в одной из стран Европы.

«Мы не можем допустить сценария, по которому люди коллективно переболеют этой инфекцией, так как мы не способны эффективно изолировать и защитить группу риска. По подобному пути пошла Швейцария, Великобритания. Все попытки не препятствовать свободному распространению вируса привели к тысячам смертей».

Как продолжает Конвалинка, у ученых на данный момент нет доказательств того, что переболев Covid-19, организм человека вырабатывает протективный иммунитет, то есть защиту от рецидива заболевания в случае повторного контакта с вирусом.

Профессор Пирк в эфире «Чешского Радио» так описал собственный контакт с заболеванием:

«Обычно я справляюсь с гриппом в течение 3-4 дней. В этот раз все было серьезнее, я лежал дней 10, кашлял, был понос один день. Просто это новый вирус, с которым мы ранее не встречались».

Главное, по его мнению, не впадать в панику и стресс, в таком случае любое заболевание протекает тяжелее, уверен Ян Пирк.

Оба специалиста считают, что медленное возвращение к нормальной жизни - при соблюдении всех гигиенических указаний, то есть ношении в общественных местах защитных масок и повязок, соблюдении двухметровой дистанции и тщательной гигиены рук - просто необходимо.

«Безусловно, это - шаг в правильную сторону. Понятно, что существует много мнений по поводу того, какими темпами процесс смягчения должен происходить, что первоочередно, а что может и подождать. Несмотря на то, что я часто критикую правительство, то в этот раз я готов за него заступиться, так как очень легко выражать свое мнение, не неся на своих плечах груз ответственности. Я уверен, что кабмин вовремя нажал на тормоза», - говорит чешский специалист по биохимии и вирусологии Ян Конвалинка.