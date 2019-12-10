Коллективная защита интересов граждан – правительство готово дать шанс

В настоящее время всем приходится добиваться справедливости в одиночку, хотя речь может идти, например, о делах типа Дизельгейт, нанесение ущерба здоровью в результате выброса в атмосферу вредных веществ или взимания банками незаконных взносов. Хуже сложится ситуация, если верными окажутся прогнозы некоторых депутатов и законодатели не успеют принять норму до парламентских выборов.

В условиях применяемого в настоящее время принципа – «каждый сам за себя», обращает внимание заместитель министра юстиции Михал Франек, многие отказываются от предъявления исков, если они выражены не очень крупными суммами, например, лишь несколькими тысячами крон: «Те, кто мог бы получить настоящую пользу от выдвижения своей претензии, например обычные потребители, опасаются это делать, так как предъявление иска связано с большим объемом работы. Сегодня уровень защиты прав потребителей, мы считаем, недостаточен».

Согласно проекту законодательной нормы, все пострадавшие автоматически становились бы участниками спора, но могли бы из него выйти. Кроме непосредственно пострадавших иски могли бы подавать неправительственные потребительские организации.

Критики обсуждаемого закона разочарованы тем, что в норме нет точного списка поводов для подачи коллективных претензий. Об этом, например, во время специальной конференции в парламенте говорил глава депутатского конституционно-правового комитета Марек Бенда: «Я серьезно опасаюсь тех ситуаций, которые могут возникнуть в случаях, когда мы начнем судиться из-за шума, чрезмерной запыленности, выбросов вредных веществ. Я не берусь предсказывать, с какими ситуациями тогда столкнуться органы самоуправления, государственного управления и так далее».

Критика также связана с возможностями злоупотребления коллективными исками. Учитывая практику адвокатов в США, в Чехии также может появиться тренд, когда жалобы начнут подаваться по любому возможному и невозможному поводу, в том числе и с целью усиления борьбы с конкурентами. Минюст, однако, утверждает, что для этих случаев в норме предусмотрены страховочные механизмы.