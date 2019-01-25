Коллекция альпиниста Радека Яроша – четырнадцать восьмитысячников

«Занимаясь горами-восьмитысячниками, я уже успел взобраться на семь главных пиков континентов. Остались две горы – Килиманджаро в Африке и Джая, самая большая в Океании, – рассказывает Радек Ярош. – «Восьмитысячники – это экспедиции, занимающие по два месяца, а самые высокие горы континентов у меня занимают до полутора месяцев каждая. Можно справиться и быстрее, но я всегда предпринимаю еще какие-то дополнительные познавательные путешествия. Например, отправившись покорять Аконкагуа, я не забыл об острове Пасхи. Если я нахожусь на другом конце света, то стоит увидеть чуть больше».

К каждому восхождению нужно хорошо подготовиться, учитывая и температурные условия на разной высоте.

– «Я прославился среди альпинистов тем, что беру с собой довольно тонкие спальные мешки. Кто-то упаковывает в дорогу мешок, способный выдержать мороз до - 30°C, я же в этом случае обхожусь вариантом до - 9°C. Мне хватает. Если холодно, человек прикроется перьевой курткой и кофту дополнительную наденет. На Аконкагуа довольно ветрено и температура воздуха может опускаться до - 35°C. Об этом нельзя забывать».

Наблюдение за погодой, метеорологическими прогнозами – необходимость, которой нельзя пренебрегать.

«Мне серьезно помогала метеоролог Алена Зарыбницка, которая составляла специальные прогнозы для гималайских путешествий. В этом году я обратился к Монике Пацлтовой, моей знакомой, которая хотя и не синоптик, но посоветовала несколько хороших сайтов. Изучив несколько прогнозов, я потом выбирал день для начала восхождения на Аконкагуа», – рассказывает альпинист Радек Ярош.

Что было самым сложным при восхождении?

«Ожидание. Нужно хорошо акклиматизироваться, привыкнут к условиям восхождения. Об этом нельзя забывать. В последнем случае я бы начал восхождение раньше, но мой партнер на такой высоте был впервые, что нужно было учитывать. В остальном все прошло без проблем, он был очень дисциплинированным».

А как вы выбираете партнера для восхождения?

– «Всюду я был с партнерами, которых уже ранее хорошо знал. Покорение Аконкагуа - исключение. Изначально я должен был ехать со своим сыном, но в последний момент он предпочел иной маршрут. Тогда я взял с собой «бойца», который на одной из моих лекций поднял руку и заявил, что хотел бы со мной поехать».

В каждой области занятий есть свои особенности, которые могут удивить непосвященных. Альпинисты при восхождениях используют виагру.

– «Мы этим воспользовались ей, взбираясь на Денали. За один день мы преодолели расстояние от уровня 4300 метров до 6200 метров. Это очень серьезный перепад. Преодолевая его, человек может и погибнуть, это же сразу 2 километра. Виагра действительно используется для подавления гипоксической гипоксемии. Мой партнер, который однажды был вынужден на высоте 8400 бросить восхождение на К2 (Чогори) и вернуться, взял на всякий случай с собой таблетки виагры. Вот мы это средство и испробовали в условиях высокогорья».

Ближайшие запланированные Радеком Ярошом восхождения – Джая в Океании и африканская гора Килиманджаро. Путешествия назначены на осень и начало зимы текущего года.

Что будет дальше, неугомонный альпинист еще не придумал, но что-то обязательно будет.