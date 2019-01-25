Коллекция альпиниста Радека Яроша – четырнадцать восьмитысячников

Антон Каймаков, Зденька Кухинева
25-01-2019
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Радек Ярош – первый чешский и пятнадцатый альпинист в мире, который без использования кислородных систем покорил 14 гор-восьмитысячников. Проект восхождений на пики от восьми тысяч метров и выше альпинист завершил в 2014 году. В настоящее время Радек Ярош завершает другую «коллекцию покорений» – самых высоких гор всех континентов планеты. Под новый год чешскому альпинисту покорилась гора Аконкагуа в Южной Америке.

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Радек Ярош, фото: архив Радка ЯрошаРадек Ярош, фото: архив Радка Яроша

«Занимаясь горами-восьмитысячниками, я уже успел взобраться на семь главных пиков континентов. Остались две горы – Килиманджаро в Африке и Джая, самая большая в Океании, – рассказывает Радек Ярош. – «Восьмитысячники – это экспедиции, занимающие по два месяца, а самые высокие горы континентов у меня занимают до полутора месяцев каждая. Можно справиться и быстрее, но я всегда предпринимаю еще какие-то дополнительные познавательные путешествия. Например, отправившись покорять Аконкагуа, я не забыл об острове Пасхи. Если я нахожусь на другом конце света, то стоит увидеть чуть больше».

Радек Ярош, фото: Зденька КухиневаРадек Ярош, фото: Зденька Кухинева К каждому восхождению нужно хорошо подготовиться, учитывая и температурные условия на разной высоте.

«Я прославился среди альпинистов тем, что беру с собой довольно тонкие спальные мешки. Кто-то упаковывает в дорогу мешок, способный выдержать мороз до - 30°C, я же в этом случае обхожусь вариантом до - 9°C. Мне хватает. Если холодно, человек прикроется перьевой курткой и кофту дополнительную наденет. На Аконкагуа довольно ветрено и температура воздуха может опускаться до - 35°C. Об этом нельзя забывать».

Наблюдение за погодой, метеорологическими прогнозами – необходимость, которой нельзя пренебрегать.

Радек Ярош, фото: архив Радка ЯрошаРадек Ярош, фото: архив Радка Яроша «Мне серьезно помогала метеоролог Алена Зарыбницка, которая составляла специальные прогнозы для гималайских путешествий. В этом году я обратился к Монике Пацлтовой, моей знакомой, которая хотя и не синоптик, но посоветовала несколько хороших сайтов. Изучив несколько прогнозов, я потом выбирал день для начала восхождения на Аконкагуа», – рассказывает альпинист Радек Ярош.

Что было самым сложным при восхождении?

«Ожидание. Нужно хорошо акклиматизироваться, привыкнут к условиям восхождения. Об этом нельзя забывать. В последнем случае я бы начал восхождение раньше, но мой партнер на такой высоте был впервые, что нужно было учитывать. В остальном все прошло без проблем, он был очень дисциплинированным».

А как вы выбираете партнера для восхождения?

Аконкагуа, фото: ANDY ABIR ALAN, CC BY-SA 3.0Аконкагуа, фото: ANDY ABIR ALAN, CC BY-SA 3.0«Всюду я был с партнерами, которых уже ранее хорошо знал. Покорение Аконкагуа - исключение. Изначально я должен был ехать со своим сыном, но в последний момент он предпочел иной маршрут. Тогда я взял с собой «бойца», который на одной из моих лекций поднял руку и заявил, что хотел бы со мной поехать».

В каждой области занятий есть свои особенности, которые могут удивить непосвященных. Альпинисты при восхождениях используют виагру.

«Мы этим воспользовались ей, взбираясь на Денали. За один день мы преодолели расстояние от уровня 4300 метров до 6200 метров. Это очень серьезный перепад. Преодолевая его, человек может и погибнуть, это же сразу 2 километра. Виагра действительно используется для подавления гипоксической гипоксемии. Мой партнер, который однажды был вынужден на высоте 8400 бросить восхождение на К2 (Чогори) и вернуться, взял на всякий случай с собой таблетки виагры. Вот мы это средство и испробовали в условиях высокогорья».

Ближайшие запланированные Радеком Ярошом восхождения – Джая в Океании и африканская гора Килиманджаро. Путешествия назначены на осень и начало зимы текущего года.

Что будет дальше, неугомонный альпинист еще не придумал, но что-то обязательно будет.

Антон Каймаков, Зденька Кухинева
25-01-2019
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