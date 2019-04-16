Количество зараженных корью растет - в Чехию вирус попадает, в основном, из Украины

Корь - сильно заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заразиться можно также при соприкосновении с контаминированной поверхностью, например, придерживаясь за ручку в автобусе и трамвае. Один заражённый инфицирует около 18 контактировавших с ним неимунных к кори людей.

От опасного вирусного заболевания нет лекарств, лечатся лишь симптомы, к которым относятся высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также характерная сыпь по всей поверхности тела. В случае осложнений развивается воспаление легких, мозга, кишечника, которые – в связи с тем, что корь поражает иммунную систему – могут закончиться летальным исходом.

«Доказано, что в помещении вы можете заразиться даже спустя два часа после того, как его покинул человек, инфицированный вирусом», - говорит доктор Алена Жидлицка из инфекционного отделения больницы в Пардубице.

В Чехословакии ввели массовую вакцинацию против кори в 1969 году, начиная с 1975 года – двумя дозами. Тем не менее, в последнее время общий уровень вакцинации населения в Чехии опустился ниже необходимых 95 процентов. Врачи утверждают: люди не боятся кори, так как с ней не знакомы. При этом потенциально смертельное заболевание намного заразнее гриппа.

По чешским нормам, больной обязан находиться в изоляции в течение 21 дня, в отдельных случаях Санэпидемстанция допускает домашний карантин.

«Если пациент или человек, бывший в контакте с больным, нарушает правила карантина, например, устраивает у себя дома вечеринку, ему грозит высокий штраф. Пациенты, преждевременно покинувшие инфекционное отделение больницы, объявляются в розыск, а в случае иностранцев вопрос решается в содействии с полицией по делам иностранцев, поэтому последствия для зараженного человека, даже в случае легкого исхода самого заболевания, могут быть самыми серьезными, за этим действительно следят», - продолжает Жидлицка.

Отдельные вспышки и эпидемии кори в настоящее время зафиксированы во всей Европе, наиболее серьезно проблема стоит в Украине.

«В настоящее время, уровень общей вакцинации населения Украины составляет 35 процентов – импорт кори в Чехию наблюдается, в основном, оттуда. В связи с большим количеством украинских работников, риск попадания инфекции в страну действительно велик», - говорит врач Ирена Хаганова, ссылаясь при этом на данные, опубликованные в специализированных медицинских журналах.

«Во многих случаях импорта кори из-за рубежа было установлено, что первичный носитель инфекции прибыл в Чехию из Украины», - подтверждает также врач инфекционного отделения больницы в Пардубице Алена Жидлицка.

Проблему усугубляет также «мода» не прививать детей из-за опасений развития в результате вакцинации подострого склерозирующего панэнцефалита.

«Вероятность развития данного осложнения составляет один случай из миллиона привитых детей, в случае спонтанного заболевания корью – один случай из тысячи. То есть вероятность возникновения этого осложнения намного выше», - заключает Ирена Хаганова.

С каждым непривитым ребенком снижается в стране общий уровень вакцинации от кори, причем именно тотальная вакцинация, превышающая 95 процентов, является единственным действенным методом, как обезопасить тех, кого прививать нельзя - детей младше одного года, а также людей, страдающих от других серьезных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за первые три месяца текущего года этим вирусным заболеванием заразились 112 тысяч человек. Показатель превышает прошлогодний в четыре раза. Хуже всего ситуация обстоит в Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, на Мадагаскаре, в Судане, на Таиланде и в Украине.