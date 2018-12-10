Количество заключенных в Чехии пошло на убыль

Как гласит закон, на каждого заключенного в камере приходится по четыре квадратных метра. Как признают представители Тюремной службы Чехии, нормы удается соблюсти не всегда, хотя ситуация начинает улучшаться. Весной прошлого года заполненность чешских тюрем достигла 110 процентов, теперь этот показатель равен 103 процентам.

Напомним, что количество заключенных в стране резко снизилось в 2013 году, в результате новогодней амнистии президента Вацлава Клауса – на волю тогда вышла практически треть осужденных. С тех пор количество заключенных стабильно росло, опередив даже прежние показатели. В прошлом году отбывали наказание в местах лишения свободы 22 800 человек. В настоящее время их стало на тысячу меньше.

«Количество заключенных снизилось благодаря улучшению криминогенной обстановки. Далее незначительно увеличилось число денежных санкций, наказаний в виде штрафа. Тем не менее, наши тюрьмы остаются перегруженными, их заполненность зашкаливает за 100 процентов. В связи с этим надо готовиться к тому, что государству придется создавать новые места лишения свободы. Помимо прочего и потому, что далеко не все ныне эксплуатируемые заведения отвечают параметрам XXI века», - считает министр юстиции Ян Кнежинек.

Согласно официальным данным, в чешских тюрьмах стабильно не хватает около 700 мест. Именно поэтому планируется возвести новый тюремный комплекс, рассчитанный на 800 заключенных. Тюрьму хотят построить на месте бывшего аэродрома Вшехов, недалеко от города Табор. Однако власти города стараются воспрепятствовать строительству, не желая менять генерального плана города. Жители Табора даже организовали петицию против возведения тюремного комплекса в черте города. Государство, в чьей собственности аэродром находится, уже передало его в распоряжение Тюремной службы.

«Вшехов – лишь один из рассматриваемых вариантов. На территории Южночешского края есть СИЗО, а места для отбывания наказания - нет. Именно поэтому мы заинтересованы в этом регионе и продолжим вести переговоры», - объясняет пресс-секретарь Тюремной службы Чехии Петра Кучерова.

«Новая тюрьма – это не вражеская зона. Она может принести местным много выгод. Появятся новые вакансии, многие заключенные будут работать на администрацию города, благоустраивая регион. В окрестностях мест лишения свободы, как это ни парадоксально, безопаснее, чем в других регионах, из-за увеличенной концентрации сил правопорядка», - утверждает министр юстиции.

В настоящее время в Чехии работают 60% трудоспособных заключенных, то есть 8900 человек. Кроме Чехии, к странам с наибольшей загруженностью тюремных камер в Европе относятся государства бывшего СССР, а также Албания и Турция.

