Когда госаппарат Чехии ждет оцифровка?

Согласно тексту поправки, которую депутаты поддержали практически единомышленно, такое станет возможным не позднее чем через пять лет. Правительство планирует обнародовать каталог услуг. Отдельные регистры будут подключаться к системе постепенно. Именно изменение законодательства является ключевым условием для беспрепятственного процесса оцифровки госаппарата. На сегодняшний день в Чехии уже действует так называемый «Портал гражданина», который, однако, не позволяет решать все нужные вопросы из дома.

«Важно не общее количество услуг, а их спектр. В настоящее время вы можете посредством карты водителя узнать, сколько штрафных очков за нарушение правил дорожного движения вы набрали, вы способны онлайн выяснить, какие земельные участки зарегистрированы на ваше имя в кадастре недвижимости и так далее, то есть вы получаете данные скорее информативного характера. Но подать посредством Портала заявку на получение нового загранпаспорта вы сейчас не можете», - рассказывает консультант правительственного проекта «Цифровая Чехия» Михал Блага.

То, что Портал пока далек от идеала, допускает и уполномоченный правительства по вопросам оцифровки Владимир Дзурилла.

«Пока не работают некоторые отдельные функции системы, мы делаем все возможное для того, чтобы они стали доступными как можно скорее. Это касается, например, системы онлайн платежей за услуги. Тем не менее, Портал работает, он прошел все необходимое тестирование. Мы, конечно, хотели бы, чтобы посредством него предлагалось как можно больше услуг. В этом плане еще есть над чем трудиться», - допускает Дзурилла.

Пример надо брать с Эстонии, где можно из дома воспользоваться более 170 интернет-услугами административного характера, и где заполнение налоговой декларации не занимает более двух минут, заявил в феврале текущего года, представляя проект «Цифровая Чехия», премьер Андрей Бабиш.

«Наша цель - это полная оцифровка государственного аппарата. Мы используем все доступные технические возможности для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее», - заявил тогда Бабиш.

Главным недостатком системы является необходимость вводить свои персональные данные в систему повторно, то есть снова предоставлять государству информацию, которая у него уже давно имеется. Частично разобраться с этим может помочь персональный цифровой ID, который действует в стране уже год. На практике это - электронный гражданский паспорт с паролем, через который можно войти в цифровую базу данных. Согласно новым правилам, с конца сентября текущего года государственные органы могут внедрять только такие системы, которые работают с персональными цифровыми ID граждан Чехии.

