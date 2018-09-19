Книжные новинки: Судеты, Ближний Восток — горячие точки истории

Автор анализирует события рокового 1938 г. и обстоятельства, которые привели к послевоенному выселению из Чехословакии судетских немцев.

Подробнее о программе Большого книжного четверга Русской службе «Радио Прага» рассказала одна из организаторов мероприятия Петра Вондрова.

Послевоенное эхо

— Милан Енчик занимается военной историей очень давно. Его особенно интересует, как военные события влияют на судьбы коренного населения и сам ландшафт, который подвергается в результате таких событий изменениям, и вообще на всю окружающую среду. Книга богато иллюстрирована фотографиями, благодаря чему можно полнее ощутить обстоятельства и атмосферу 1938 г. в чешско-немецком пограничье, и основана на многолетних кропотливых исследованиях автора, проведенных им в архиве и в поселениях этого региона. Историк, помимо прочего, анализирует деятельность отрядов чехословацкой службы обороны в далеком 1938 г. в пограничных районах Западной Чехии, уроженцем которой и сам является. Он предлагает свой взгляд на послевоенное эхо деятельности немецких диверсионных организаций, бегство бандеровцев через территорию Западной Чехии и выселение немцев из Судет.

Я думаю, что эта публикация займет достойное место в библиотеках всех тех, кто интересуется этим драматичным периодом 80-летней давности. Тогда, в 1938 г., решалась судьба нашей страны и определялись внешнеполитические ориентации всей Европы.

Неформальные встречи с авторами, которые будут подписывать свои книги, будут проходить 18 октября в Праге и 25 октября в Библиотеке им. Иржи Магена в Брно.

– Цель нашего мероприятия — помочь читателям и самим издателям сориентироваться на осеннем книжном рынке, когда выходит большое число публикаций. Я думаю, что нам действительно удается находить такие книги, которые интересуют широкий круг читателей и стоят самого пристального внимания, поэтому Большой книжный четверг мы проводим дважды в год, осенью и весной. В этот раз мы представим подборку 15 новинок чешских и зарубежных писателей и пригласим читателей 18 октября на встречу с рядом авторов. Она состоится в Художественно-промышленном музее в Праге.

«Чешская и чехословацкая авиация в комиксе»

Читатели смогут встретиться с военным корреспондентом Чешского телевидения на Ближнем Востоке Якубом Санто, который побывал в различных горячих точках, с Ондржеем Гиблом, автором Hod mrtvou labutí, с историками П. Косатиком и М. Енчиком, авторами уникальной публикации Vzduch je naše moře aneb České a československé letectví v komiksu («Воздух – это наше море, или Чешская и чехословацкая авиация в комиксе»). Отдельные главы комикса, дополненного историческими фотографиями, посвящены пионеру чешской авиации Яну Кашпару и первой чешке-пилоту Божене Лаглеровой, завоевавший первый международный трофей для своей родины, серебряный кубок в Ганновере еще в 1911 г. А также смерти словацкого политика и астронома Растислава Штефаника, погибшего весной 1919 г. в якобы случайно сбитом самолете в Братиславе.

«Книга Za oponou války («За занавесом войны») – это не только подведение итогов мой пятилетней деятельности на Ближнем Востоке. Это рассказ о войнах на Востоке, в том числе в бывшем постсоветском пространстве, охватывающий примерно 20-летний период, когда я смог побывать в тех местах, где происходят важнейшие исторические перевороты»,

– сообщил ЧТК Я. Санто.

– Участницей пражского вечера Книжного четверга станет и исландская писательница Хильду Кнютсдотт. Она представит свою книгу «Кровавая зима» с подзаголовком «Как выжить за магическими кулисами Исландии». Я думаю, что встреча с этим автором, которая удостоилась престижной литературной премии на родине, для многих читателей станет очень вдохновляющей»,

– приглашает на встречи Книжного четверга Петра Вондрова.